9 zmian finansowych, które w lutym uderzą w portfele. Droższy alkohol, banki i telefony

Luty 2026 roku przynosi brytyjskim gospodarstwom domowym serię zmian finansowych, które – choć rozłożone w czasie – razem tworzą wyraźną presję na portfele konsumentów. Od droższego alkoholu, przez podwyżki opłat bankowych i telefonicznych, po cięcia oprocentowania oszczędności. Wiele decyzji rządu wchodzi w życie niemal jednocześnie. Poniżej przedstawiamy 9 zmian finansowych w lutym, które warto znać, by nie dać się zaskoczyć.

9 zmian finansowych w lutym – kalendarium

1 lutego – wyższa akcyza na alkohol

Już od pierwszego dnia miesiąca rośnie akcyza na alkohol. Zgodnie z jesiennym budżetem stawki zwiększają się o 3,66 proc., zgodnie z inflacją RPI. Choć podatek formalnie nie jest płacony bezpośrednio przez konsumentów, branża nie ukrywa, że wzrost kosztów bardzo szybko może przełożyć się na wyższe ceny w pubach, sklepach i restauracjach. Przedstawiciele sektora ostrzegają, że to kolejny cios dla firm już obciążonych wyższymi składkami i podatkami. Ile zapłacimy za butelkę piwa czy wina? Wkrótce się przekonamy.

1 lutego – droższe konta w Virgin Money

Również od 1 lutego klienci Virgin Money zapłacą więcej za prowadzenie pakietowego konta Club M. Bank tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami usług dodatkowych, takich jak ubezpieczenia podróżne czy ochrona urządzeń mobilnych. Choć instytucja zapewnia, że nadal oferuje „dobrą wartość”, dla wielu klientów będzie to kolejny stały wydatek w domowym budżecie.

1 lutego – kary podatkowe dla spóźnialskich

Luty oznacza także konsekwencje dla osób, które nie zdążyły z rozliczeniem podatkowym self-assessment do 31 stycznia. Od 1 lutego HMRC automatycznie nakłada karę w wysokości 100 funtów. Natomiast dalsze opóźnienia mogą skutkować dodatkowymi, narastającymi sankcjami finansowymi. To przypomnienie, że administracja skarbowa nie daje taryfy ulgowej nawet przy niewielkich opóźnieniach.

5 lutego – decyzje Banku Anglii pod lupą

5 lutego odbędzie się pierwsze w tym roku posiedzenie Banku Anglii poświęcone stopom procentowym. Choć sama decyzja może nie przynieść natychmiastowych zmian, rynki i kredytobiorcy będą uważnie śledzić sygnały dotyczące przyszłej polityki monetarnej. Od niej zależą zarówno raty kredytów hipotecznych, jak i realna wartość oszczędności.

10 lutego – gorsze wieści dla oszczędzających w Nationwide

Od 10 lutego Nationwide obniża oprocentowanie kilkudziesięciu produktów oszczędnościowych. Cięcia obejmą konta dla dorosłych, dzieci oraz rachunki z łatwym dostępem do środków. Dla wielu klientów oznacza to, że trzymanie gotówki na koncie będzie przynosiło jeszcze mniejsze realne zyski, szczególnie w warunkach utrzymującej się inflacji.

12 lutego – obniżki w NS&I

Dwa dni później, 12 lutego, podobny ruch wykonuje NS&I, instytucja wspierana przez rząd. Obniżone zostanie oprocentowanie popularnych kont Direct Saver i Income Bonds. To pierwszy taki krok od niemal roku i kolejny sygnał, że era relatywnie wysokich stóp dla oszczędzających powoli dobiega końca.

14 lutego – wyższe rachunki za telefon w Sky Mobile

Od 14 lutego większość klientów Sky Mobile zapłaci o 1,50 funta miesięcznie więcej. Operator podkreśla, że to pierwsza podwyżka dla klientów w trakcie umowy od ponad siedmiu lat, jednak dla gospodarstw domowych oznacza to kolejne stałe obciążenie, które – zsumowane z innymi – zaczyna być odczuwalne.

18 lutego – nowe dane o inflacji

18 lutego pojawią się najnowsze dane o inflacji CPI. Choć to jedynie statystyka, jej znaczenie jest ogromne. Dlatego, że inflacja wpływa na decyzje banku centralnego, wysokość świadczeń oraz przyszłe podwyżki cen i podatków. Dla wielu osób lutowe dane będą testem, czy presja inflacyjna faktycznie słabnie.

23 lutego – rekompensaty za inteligentne liczniki

Miesiąc zamyka zmiana korzystna dla konsumentów. Od 23 lutego klienci, w przypadku których doszło do opóźnień lub nieudanych instalacji inteligentnych liczników energii, mogą liczyć na 40 funtów rekompensaty. Regulator rynku energii podkreśla, że nowe zasady mają zdyscyplinować dostawców i poprawić jakość obsługi.

9 zmian finansowych w lutym – miesiąc, który wymaga czujności

Luty 2026 nie przynosi jednej spektakularnej decyzji. Jest natomiast serię drobniejszych zmian, które razem wyraźnie wpływają na codzienne finanse. Dla konsumentów to sygnał, że warto uważnie śledzić komunikaty banków, operatorów i instytucji publicznych. No nawet niewielkie podwyżki – nałożone jednocześnie – mogą znacząco obciążyć domowy budżet. Natomiast pomyłki dostawców mogą oznaczać dodatkowe kwoty w domowym budżecie. Dlatego wpisz te 9 zmian finansowych w lutym do swojego kalendarza. Warto bowiem wiedzieć, co nas czeka!