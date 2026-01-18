Świadczenia i Universal Credit w lutym – zmiany i kalendarium

Luty 2026 zapowiada się trudnym miesiącem dla wielu gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Zimowe mrozy, wysokie rachunki za energię oraz skutki poświątecznego kryzysu finansowego sprawiają, że świadomość dostępnych form wsparcia jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Jak zatem wyglądają świadczenia i Universal Credit w lutym.

Poniżej znajdziesz pełen przegląd świadczeń, terminów wypłat i nadchodzących zmian w Universal Credit.

Świadczenia i Universal Credit w lutym – terminy wypłat

W lutym wszystkie standardowe świadczenia będą wypłacane bez przesunięć, ponieważ w tym miesiącu nie ma bank holiday. Do najważniejszych świadczeń należą:

- Advertisement -

Universal Credit

State Pension (emerytura państwowa)

Pension Credit

Child Benefit

Disability Living Allowance (DLA)

Personal Independence Payment (PIP)

Attendance Allowance

Carer’s Allowance

Employment Support Allowance (ESA)

Income Support

Jobseeker’s Allowance

Dla emerytur państwowych termin wypłaty zależy od dwóch ostatnich cyfr numeru ubezpieczenia społecznego (NI):

00–19: poniedziałek

20–39: wtorek

40–59: środa

60–79: czwartek

80–99: piątek

Świadczenia i Universal Credit w lutym – ważne zmiany, ale dopiero od kwietnia 2026

Najważniejszą zmianą jest podwyżka standardowej stawki Universal Credit o 6,2% dla wszystkich beneficjentów od kwietnia 2026.

Osoby samotne powyżej 25 roku życia otrzymają £6 więcej tygodniowo (z £92 do £98).

Pary z jednym lub obojgiem partnerów powyżej 25 lat dostaną £9 więcej tygodniowo (z £145 do £154).

Większość innych świadczeń, takich jak PIP, DLA, Attendance Allowance, Carer’s Allowance czy ESA, zostanie podniesiona o inflację z września 2025 r. (3,8%).

Jednocześnie element zdrowotny Universal Credit dla nowych beneficjentów spadnie z £105 do £50 miesięcznie, a stawka dla obecnych beneficjentów pozostanie zamrożona do 2029 r. Oznacza to konieczność szybkiego składania wniosków przez osoby, które mogą kwalifikować się do wyższych świadczeń.

Emerytura państwowa wzrośnie o 4,8% od kwietnia 2026, co oznacza tygodniową kwotę £241,05.

Dodatkowe wsparcie w lutym, o którym warto wiedzieć

Poza standardowymi wypłatami DWP oferuje szereg dodatkowych programów:

Cold Weather Payments – jednorazowa wypłata £25 za każdy tydzień z temperaturą ≤0°C. Szacuje się, że w tym roku zasiłek otrzyma ponad milion gospodarstw w całym UK.

Budgeting Advance Loans – bezodsetkowe pożyczki dla beneficjentów Universal Credit w nagłych wypadkach, z maksymalnym okresem spłaty dwóch lat.

Discretionary Housing Payment (DHP) – dodatkowe wsparcie na koszty wynajmu lub depozytu dla osób pobierających Housing Benefit lub Universal Credit.

Household Support Fund (HSF) – do £300 na sprzęt domowy, rachunki i gotówkę, dostępny do marca 2026, później zastąpiony przez Crisis and Resilience Fund.

Charitable Grants – dostępne dla osób chorych, niepełnosprawnych, studentów, opiekunów czy bezrobotnych. Narzędzie Turn2us umożliwia wyszukanie dostępnych grantów.

Wsparcie od dostawców energii – British Gas, Octopus, Scottish Power i inni oferują pomoc w spłacie rachunków, w tym darmowe elektryczne koce dla osób wrażliwych.

Social tariffs – niższe stawki za wodę i internet dla osób o niskich dochodach lub pobierających świadczenia.

Council Tax Reduction – zniżki do 100% na podatek lokalny w przypadku spełnienia kryteriów dochodowych.

Darmowe 30 godzin opieki nad dzieckiem – dla dzieci do 4 lat dla rodziców pracujących; możliwa także ulga tax-free childcare, 20% zwrotu wydatków, do £500 rocznie.

Świadczenia i Universal Credit w lutym – podsumowanie i kalendarium finansowe

Luty to czas regularnych wypłat wszystkich świadczeń i emerytur, bez zakłóceń od świąt. To także miesiąc, w którym warto zaplanować swoją finansową sytuację przed kwietniowymi zmianami w Universal Credit i podwyżkami emerytur. Dodatkowe programy wsparcia, takie jak Cold Weather Payments, DHP czy Household Support Fund, pozwalają złagodzić skutki zimowych wydatków i rosnących rachunków za energię.

Kalendarium lutowe wygląda więc klarownie. Świadczenia trafiają na konta zgodnie z harmonogramem. Natomiast beneficjenci Universal Credit powinni być świadomi nadchodzących zmian i planować aplikacje, by skorzystać z wyższych stawek i dodatkowego wsparcia.