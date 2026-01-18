Świadczenia i Universal Credit w lutym – zmiany i kalendarium

Luty 2026 zapowiada się trudnym miesiącem dla wielu gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Zimowe mrozy, wysokie rachunki za energię oraz skutki poświątecznego kryzysu finansowego sprawiają, że świadomość dostępnych form wsparcia jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Jak zatem wyglądają świadczenia i Universal Credit w lutym.
Poniżej znajdziesz pełen przegląd świadczeń, terminów wypłat i nadchodzących zmian w Universal Credit.
Świadczenia i Universal Credit w lutym – terminy wypłat
W lutym wszystkie standardowe świadczenia będą wypłacane bez przesunięć, ponieważ w tym miesiącu nie ma bank holiday. Do najważniejszych świadczeń należą:
- Universal Credit
- State Pension (emerytura państwowa)
- Pension Credit
- Child Benefit
- Disability Living Allowance (DLA)
- Personal Independence Payment (PIP)
- Attendance Allowance
- Carer’s Allowance
- Employment Support Allowance (ESA)
- Income Support
- Jobseeker’s Allowance
Dla emerytur państwowych termin wypłaty zależy od dwóch ostatnich cyfr numeru ubezpieczenia społecznego (NI):
- 00–19: poniedziałek
- 20–39: wtorek
- 40–59: środa
- 60–79: czwartek
- 80–99: piątek
Świadczenia i Universal Credit w lutym – ważne zmiany, ale dopiero od kwietnia 2026
Najważniejszą zmianą jest podwyżka standardowej stawki Universal Credit o 6,2% dla wszystkich beneficjentów od kwietnia 2026.
- Osoby samotne powyżej 25 roku życia otrzymają £6 więcej tygodniowo (z £92 do £98).
- Pary z jednym lub obojgiem partnerów powyżej 25 lat dostaną £9 więcej tygodniowo (z £145 do £154).
Większość innych świadczeń, takich jak PIP, DLA, Attendance Allowance, Carer’s Allowance czy ESA, zostanie podniesiona o inflację z września 2025 r. (3,8%).
Jednocześnie element zdrowotny Universal Credit dla nowych beneficjentów spadnie z £105 do £50 miesięcznie, a stawka dla obecnych beneficjentów pozostanie zamrożona do 2029 r. Oznacza to konieczność szybkiego składania wniosków przez osoby, które mogą kwalifikować się do wyższych świadczeń.
Emerytura państwowa wzrośnie o 4,8% od kwietnia 2026, co oznacza tygodniową kwotę £241,05.
Dodatkowe wsparcie w lutym, o którym warto wiedzieć
Poza standardowymi wypłatami DWP oferuje szereg dodatkowych programów:
- Cold Weather Payments – jednorazowa wypłata £25 za każdy tydzień z temperaturą ≤0°C. Szacuje się, że w tym roku zasiłek otrzyma ponad milion gospodarstw w całym UK.
- Budgeting Advance Loans – bezodsetkowe pożyczki dla beneficjentów Universal Credit w nagłych wypadkach, z maksymalnym okresem spłaty dwóch lat.
- Discretionary Housing Payment (DHP) – dodatkowe wsparcie na koszty wynajmu lub depozytu dla osób pobierających Housing Benefit lub Universal Credit.
- Household Support Fund (HSF) – do £300 na sprzęt domowy, rachunki i gotówkę, dostępny do marca 2026, później zastąpiony przez Crisis and Resilience Fund.
- Charitable Grants – dostępne dla osób chorych, niepełnosprawnych, studentów, opiekunów czy bezrobotnych. Narzędzie Turn2us umożliwia wyszukanie dostępnych grantów.
- Wsparcie od dostawców energii – British Gas, Octopus, Scottish Power i inni oferują pomoc w spłacie rachunków, w tym darmowe elektryczne koce dla osób wrażliwych.
- Social tariffs – niższe stawki za wodę i internet dla osób o niskich dochodach lub pobierających świadczenia.
- Council Tax Reduction – zniżki do 100% na podatek lokalny w przypadku spełnienia kryteriów dochodowych.
- Darmowe 30 godzin opieki nad dzieckiem – dla dzieci do 4 lat dla rodziców pracujących; możliwa także ulga tax-free childcare, 20% zwrotu wydatków, do £500 rocznie.
Świadczenia i Universal Credit w lutym – podsumowanie i kalendarium finansowe
Luty to czas regularnych wypłat wszystkich świadczeń i emerytur, bez zakłóceń od świąt. To także miesiąc, w którym warto zaplanować swoją finansową sytuację przed kwietniowymi zmianami w Universal Credit i podwyżkami emerytur. Dodatkowe programy wsparcia, takie jak Cold Weather Payments, DHP czy Household Support Fund, pozwalają złagodzić skutki zimowych wydatków i rosnących rachunków za energię.
Kalendarium lutowe wygląda więc klarownie. Świadczenia trafiają na konta zgodnie z harmonogramem. Natomiast beneficjenci Universal Credit powinni być świadomi nadchodzących zmian i planować aplikacje, by skorzystać z wyższych stawek i dodatkowego wsparcia.