Spacerujesz po parku, słońce świeci, a w dłoni masz okruszki dla ptaków. Wydaje się to naturalne, prawda? Niczym scena z filmu, w której dziecko rzuca bułkę gołębiom, a te z gracją podchodzą do jedzenia. Tymczasem w Londynie taki niewinny gest może skończyć się pięcioletnim więzieniem i nieograniczoną grzywną. Absurdalnie wysoka kara za karmienie gołębi wzbudza opór wśród mieszkańców, którzy nie kryją oburzenia.

Gołębie kontra prawo – bitwa o park

Znaki ostrzegawcze pojawiły się na Christchurch Avenue w Kilburn. „Karmienie ptaków to przestępstwo przeciwko ulicom” – głosi tablica, z groźbą kary godnej kryminału. Dokarmianie ptaków może skończyć się pięcioma latami w więzieniu lub nieograniczoną grzywną. Wolontariusze i mieszkańcy mówią wprost: przesada. Taki wymiar kary trudno uznać za rozsądną reakcję na parę okruszków czy ziarno.

Kara za karmienie gołębi – troska o zwierzęta to przestępstwo?

Dzieci rzucające okruszki, starsi dokarmiający ptaki w cieniu drzew – to codzienny rytuał w miejskich parkach. Mały gest, który w teorii ma tylko pozytywne znaczenie. Absurdalnie wysoka kara za karmienie gołębi wzbudza opór, bo uderza w naszą naturalną potrzebę kontaktu z naturą i – nie oszukujmy się – w radość z patrzenia, jak gołąb łapie ziarno. Jak ptaki się zbliżają, podchodzą.

Czy Londyn chce nas wychować… przez strach?

Rada dzielnicy tłumaczy, że chodzi o porządek i walkę z odpadami. Jednak tablice wyglądają bardziej jak plakat grozy niż instrukcja. Kary szokują. Natomiast mieszkańcy zaczynają się zastanawiać, gdzie kończy się zdrowy rozsądek, a zaczyna prawo.

Na koniec – gołąb zawsze wygra

Bo choć prawo może grozić, codzienny widok gołębia podchodzącego do ręki z ziarnem pozostaje jednym z tych małych, radosnych momentów życia w mieście. Nieracjonalnie wysoka kara za karmienie gołębi wzbudza opór, ale trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek naprawdę przestanie dzielić bułkę z tymi miejskimi akrobatami w szarym upierzeniu.