Milion osób nie złożyło zeznania podatkowego. Teraz grozi im kara za brak rozliczenia

Jak podało HMRC – około milion osób w Wielkiej Brytanii nie dotrzymało terminu złożenia zeznania podatkowego i teraz grozi im kara.

31 stycznia upłynął termin składania zeznań podatkowych za rok 2024/25, nie wszyscy jednak zdążyli się do tego czasu rozliczyć. Jak poinformował brytyjski urząd skarbowy – około miliona osób nie dotrzymało terminu.

Przegapili termin zeznania podatkowego

HMRC twierdzi, że 27 456 osób złożyło zeznanie podatkowe za rok 2024-25 w ostatniej godzinie przed upływem terminu, czyli o północy 31 stycznia. Najwięcej osób składających zeznania online było tydzień temu w sobotę o godzinie 17.00.

Ogólnie 11,5 mln podatników rozliczyło się o czasie. Osoby, które nie dotrzymały terminu, czyli około miliona, będą automatycznie karane. Co ciekawe, podobna liczba osób nie dotrzymała terminu składania zeznań podatkowych rok wcześniej.

Myrtle Lloyd, dyrektor ds. obsługi klienta w HMRC, powiedziała:

– Dziękujemy milionom osób i agentów, którzy złożyli zeznanie podatkowe i zapłacili należny podatek do 31 stycznia. Każdy, kto nie dotrzymał terminu, powinien złożyć zeznanie jak najszybciej. Ponieważ mogą zostać naliczone kary i odsetki za zwłokę.

Kara za brak rozliczenia

Początkowa kara za brak rozliczenia wynosi 100 funtów. Nawet jeśli nie ma podatku do zapłaty. Po trzech miesiącach podatnik może otrzymać dodatkowe kary dzienne w wysokości 10 funtów za dzień, do maksymalnej kwoty 900 funtów.

Natomiast po sześciu miesiącach może otrzymać kolejną karę w wysokości 5 proc. należnego podatku lub 300 funtów. W zależności od tego, która kwota jest wyższa. Po 12 miesiącach może zostać naliczona kolejna opłata w wysokości 5 proc. lub 300 funtów. Także w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Istnieją również dodatkowe kary za opóźnienia w płatnościach w wysokości 5 proc. niezapłaconego podatku po 30 dniach, sześciu miesiącach i 12 miesiącach. Jeśli podatek pozostanie niezapłacony po terminie, od należnej kwoty mogą zostać naliczone odsetki.

HMRC, które co roku pozyskuje dziesiątki milionów funtów z kar, bierze pod uwagę powody niedotrzymania terminu przez klientów. Osoby z uzasadnionym usprawiedliwieniem mogą uniknąć grzywny. Analitycy podatkowi radzą wszystkim składającym odwołanie, aby mimo wszystko zapłacili pierwotną karę.