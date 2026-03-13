Aldi utworzy 1100 miejsc pracy w Wielkiej Brytanii

Jeden z najtańszych supermarketów, który ma 1080 sklepów w Wielkiej Brytanii, poszukuje pracowników na różne stanowiska. Mieszkańcy Wysp, w tym także Polacy, których interesuje praca w Aldi, powinni wysłać swoje CV.

Sieć supermarketów Aldi zamierza zainwestować ponad 370 milionów funtów w otwarcie 40 nowych sklepów. Mocno zachęca do przystąpienia do rekrutacji konkurencyjnymi zarobkami i płatnymi przerwami w pracy.

Praca w Aldi dla 1100 osób w tym roku

Aldi poszukuje 1100 pracowników na różnorodne stanowiska. Sieć z chęcią zatrudni pracowników sklepowych, osoby sprzątające, a także kierowników sklepów z wynagrodzeniem do 69 000 funtów rocznie.

Od 1 kwietnia tego roku pomocnicy sklepowi będą zarabiać 13,50 funta za godzinę w skali kraju i 14,88 funta bliżej autostrady M25. Natomiast w zależności od stażu pracy, mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 14,47 funta i 15,20 funta za godzinę.

W same pensje dla pracowników Aldi zainwestuje 42 miliony funtów w 2026 roku. Ma to wzmocnić pozycję supermarketu jako lidera w branży płacowej. Sieć podkreśla, że jej stawki przewyższają te we wszystkich innych supermarketach.

Ponadto Aldi jest jedynym dużym sprzedawcą detalicznym oferującym pracownikom płatne przerwy. Jest to korzyść rzędu 1500 funtów rocznie dla przeciętnego pracownika sklepu.

Zachęta do rekrutacji

Supermarket chce konkurencyjnymi stawkami wynagrodzenia zachęcić więcej osób do rekrutacji. Ponadto Aldi oferuje także szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego. Jak powiedziała Kelly Stokes, dyrektor ds. rekrutacji w Aldi UK:

– Chcemy zachęcić więcej osób w Wielkiej Brytanii do rozważenia kariery w handlu detalicznym. Zaczynając od wysokiej jakości szkoleń i rozwoju, które dadzą im umiejętności i pewność siebie niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

– Wraz z otwieraniem kolejnych sklepów, stwarzamy więcej możliwości budowania satysfakcjonującej kariery w Aldi. Dzięki wiodącym na rynku wynagrodzeniom, jasnym ścieżkom awansu i stałemu wsparciu, pomagamy większej liczbie osób rozwijać się w handlu detalicznym. Jednocześnie dostarczając nagradzane, przystępne cenowo produkty Aldi do większej liczby lokalnych społeczności – dodała Stokes.