Czy możliwy jest mandat za brak okularów przeciwsłonecznych zimą? 237 Highway Code i jego konsekwencje

Choć zimowe słońce w Wielkiej Brytanii potrafi oślepić kierowców równie mocno jak letnie, wielu zastanawia się, czy możliwy jest mandat za brak okularów przeciwsłonecznych zimą. Co oznacza 237 Highway Code i jakie są jego konsekwencje?

Przepisy nie nakładają wprost obowiązku posiadania takich okularów w samochodzie. Jednak brytyjskie prawo regulujące bezpieczeństwo na drodze sprawia, że w określonych okolicznościach brak okularów może faktycznie prowadzić do kary.

Mandat za brak okularów przeciwsłonecznych zimą – kiedy możesz dostać?

W Wielkiej Brytanii nie ma przepisu, który wymaga bezpośrednio posiadania okularów przeciwsłonecznych. Nie istnieje też mandat, który można byłoby wystawić wyłącznie za to, że kierowca prowadzi samochód zimą „bez okularów”.

Jednak sytuacja zmienia się diametralnie, gdy oślepienie słońcem wpływa na sposób jazdy. Zgodnie z zasadą 237 Highway Code, kierowca ma obowiązek unikać oślepienia światłem słonecznym i podejmować środki bezpieczeństwa, takie jak:

zwolnienie,

zjechanie na pobocze,

skorzystanie z osłony przeciwsłonecznej,

założenie okularów przeciwsłonecznych.

Jeśli kierowca zostanie oślepiony i mimo to prowadzi pojazd, policja może wystawić mandat za nieostrożną jazdę (careless driving). Niezależnie od tego, czy jest lato, czy środek zimy. I niezależnie czy spowodował wypadek, czy też nie.

W praktyce oznacza to, że choć nie można dostać kary za sam brak okularów, można ją otrzymać za skutki ich braku. Policjanci mają również prawo zapytać o fakt posiadania okularów przeciwsłonecznych oraz używania w sytuacjach prawdopodobnego oślepienia.

Jakie kary grożą za ignorowanie oślepienia zimowym słońcem?

Oślepienie przez słońce – nawet zimowe – jest traktowane poważnie. Regularnie prowadzi do kolizji. Jeśli policja uzna, że kierowca nie podjął odpowiednich działań, grożą mu:

do 1000 funtów mandatu i 3 punkty karne w typowych przypadkach,

nawet do 5000 funtów oraz 9 punktów karnych, jeśli nieostrożna jazda doprowadzi do niebezpiecznej sytuacji lub wypadku.

I nie ma znaczenia, że to „tylko zimowe słońce”. Liczy się fakt, że kierowca nie zapewnił sobie dobrej widoczności.

Czy prawo nakazuje wozić okulary przeciwsłoneczne?

Wbrew niektórym opiniom, brytyjskie przepisy nie nakazują wożenia okularów przeciwsłonecznych w aucie.

Highway Code podkreśla jednak odpowiedzialność kierowcy za podejmowanie działań zapobiegających oślepieniu. Oznacza to, że jeśli zimą często jeździmy w warunkach, w których słońce pojawia się nisko nad horyzontem. Wówczas okulary przeciwsłoneczne stają się de facto jednym z narzędzi wymaganych do bezpiecznej jazdy.

To prawo nie wymusza ich posiadania wprost. Natomiast wymusza unikanie oślepienia. A to w wielu przypadkach bez okularów może być zwyczajnie niemożliwe.

Jakie okulary są legalne, a jakie mogą kosztować Cię mandat?

W przypadku jazdy samochodem ważna jest nie tylko obecność okularów, ale też ich jakość. Prawo w Wielkiej Brytanii reguluje to bardzo konkretnie. Dlatego podczas jazdy dozwolone są okulary przeciwsłoneczne spełniające normy, m.in.

europejską BS EN 1836:2005,

oznaczone kategorią filtra.

Natomiast okulary kategorii 4 (bardzo ciemne, przepuszczające zaledwie 3–8% światła) są nielegalne podczas prowadzenia pojazdu. Dlatego, że zbyt mocno ograniczają widoczność. Ich używanie może zostać uznane za jazdę nieostrożną – także zimą.

Mandat za brak okularów przeciwsłonecznych zimą – czy to możliwe?

Brytyjskie prawo nie nakłada obowiązku posiadania okularów przeciwsłonecznych w aucie, ale nakłada obowiązek zapewnienia sobie dobrej widoczności.

Dlatego:

nie można dostać mandatu tylko za brak okularów,

można dostać mandat za nieostrożną jazdę spowodowaną oślepieniem,

przepisy pośrednio wymuszają posiadanie okularów w sytuacjach, gdy są one konieczne do bezpiecznej jazdy, również zimą,

obowiązuje zakaz używania zbyt ciemnych okularów (kategoria 4).

W praktyce – zimą tak samo jak latem – okulary przeciwsłoneczne mogą robić różnicę między bezpieczną jazdą a mandatem.