ogrzewanie w domu
30 proc. osób ograniczy się do dogrzewania wybranych pomieszczeń / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Szokujące dane z UK: nawet rodziny z dziećmi planują zimę bez ogrzewania

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Ponad dwa miliony gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii zapowiada, że tej zimy nie włączy ogrzewania. Najbardziej skłonni do tak drastycznych kroków są mieszkańcy żyjący samotnie – co dziesiąta taka osoba deklaruje, że obejdzie się bez ciepła.

Co ciekawe, nawet wśród rodzin z małymi dziećmi znajdą się gospodarstwa, które wyłączą ogrzewanie w domu zimą, choć takich przypadków jest mniej, bo około 5 proc.

Koce, termofory i elektryczne gadżety w roli grzejników

Tegoroczny sezon grzewczy zacznie się pewnie 1 października, czyli kilka dni wcześniej niż w ubiegłym roku.

Prawie połowa osób, które nie planują włączać ogrzewania, szuka alternatywnych sposobów na ogrzanie się. Najczęściej wybierają dodatkowe warstwy ubrań, termofory czy koce elektryczne. Jedna piąta korzysta z przenośnych nagrzewnic, piecyków lub otwartych palenisk. Aż 54 proc. gospodarstw, których nie stać na ogrzewanie, winą obarcza rosnące koszty życia. Według danych Urzędu Statystyk Narodowych inflacja CPI w czerwcu 2025 roku wyniosła 3,6 proc.

Brytyjczycy przykręcają termostaty kosztem zdrowia

Specjaliści zalecają, by w okresie zimowym temperatura w domu mieściła się między 18 a 21°C. Jednak niemal jedna czwarta gospodarstw planuje ustawić termostat niżej, średnio na 18,9°C, czyli o pół stopnia mniej niż rok temu.

Zamiast odkręcania kaloryferów, Brytyjczycy zakładają dodatkowe warstwy ubrań, używają termoforów i koców elektrycznych / fot. Shutterstock.com

Co więcej, 43 proc. osób zamierza włączać ogrzewanie wyłącznie wtedy, gdy zrobi się naprawdę zimno, a 30 proc. ograniczy się do dogrzewania wybranych pomieszczeń.

Jak przeżyć zimę bez przepłacania za ogrzewanie?

Aż 77 proc. ankietowanych obawia się zimna w nadchodzących miesiącach, a 16 proc. deklaruje, że jest tym poważnie zaniepokojonych. Eksperci przestrzegają, że spędzanie zimy w wychłodzonym mieszkaniu może negatywnie odbić się na zdrowiu. Zamiast całkowitej rezygnacji z ogrzewania, doradzają ograniczanie strat ciepła np. poprzez uszczelnianie okien, grubsze zasłony czy dodatkową izolację.

Opłacalnym rozwiązaniem mogą być także elektryczne koce, które zużywają mniej energii niż grzejniki. Dostawcy energii przypominają, by w razie problemów finansowych kontaktować się z nimi w poszukiwaniu wsparcia.

