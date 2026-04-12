studenci w UK
Problem dotyczy głównie studentów weekendowych / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Aż 22 tys. studentów w potrzasku. Muszą oddać spore pieniądze

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Studenci w UK otrzymywali pieniądze na życie – czynsz, jedzenie, opiekę nad dziećmi. W Wielkiej Brytanii tego typu wsparcie trafia bezpośrednio na konto. Problem pojawia się, gdy po czasie wychodzi na jaw, że wypłaty przyznano w wyniku błędu.

Mowa jest o ponad 22 tys. osób i co najmniej 15 instytucjach edukacyjnych. Najistotniejszym szczegółem jest forma studiów – głównie zajęcia weekendowe, często uzupełniane nauką online. Taka hybrydowa struktura okazała się trudna do jednoznacznej klasyfikacji.

Studenci muszą oddać po 37 tys. funtów

Aby zrozumieć wagę problemu, trzeba spojrzeć na liczby. Wysokość wsparcia dla studentów może sięgać kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy funtów. W skrajnych przypadkach mówimy o kwotach rzędu 37 tys. będących równowartością zarobków wielu młodych osób.

System finansowania edukacji opiera się na założeniu, że inwestycja w naukę zwróci się w przyszłości. Spłata kredytu zaczyna się dopiero po osiągnięciu określonego poziomu dochodów. Problem w tym, że w opisywanej sytuacji zasady zmieniły się w trakcie, przez co na ponad 20 tys. studentów spadło nagłe zobowiązanie finansowe bez okresu przejściowego. Pieniądze uznane za „nadpłatę” trzeba zwrócić, nawet jeśli zostały już dawno wydane.

studenci w UK
Ponad 20 tys. studentów musi oddać pieniądze, które często już wydali / fot. Shutterstock.com

Co więcej, część pieniędzy – jak granty na opiekę nad dziećmi – pierwotnie nie podlegała zwrotowi. Teraz sprawa nie jest już tak oczywista. To szczególnie dotkliwe dla osób z mniej zamożnych rodzin, które nie mają poduszki bezpieczeństwa i każde dodatkowe wsparcie finansowe jest dla nich na wagę złota.

Jakie są sposoby na obronę przed zwrotem pieniędzy?

Sytuacja, mimo że wydaje się trudna, nie jest beznadziejna.

  • Po pierwsze, należy dokładnie przeanalizować dokumenty i warunki przyznania wsparcia. W wielu przypadkach możliwe jest odwołanie lub renegocjacja spłaty.
  • Po drugie, warto skontaktować się z uczelnią lub instytucją finansującą – część z nich oferuje indywidualne rozwiązania, np. rozłożenie długu na raty.

Istotne jest też śledzenie zmian systemowych. Jak pokazują dane, nawet niewielka grupa studentów uzyskała już korzystne decyzje – to sygnał, że sytuacja jest dynamiczna.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

