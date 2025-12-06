system rozpoznawania twarzy
Rejestrowanie twarzy dzieci w systemie mającym zapobiegać przestępstwom jest co najmniej zastanawiające / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Aż 4,7 mln zeskanowanych twarzy w rok. Służby rejestrują nawet dzieci

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

System rozpoznawania twarzy w założeniu miał być narzędziem usprawniającym pracę policji, aczkolwiek ujawnione niedawno informacje pokazują, że jego stosowanie wzbudza coraz większy niepokój, ponieważ na listach obserwacyjnych znajdują się setki dzieci, w tym poniżej 12. roku życia.

Liberty Investigates ujawnił, że poszczególne służby w odmienny sposób odczytują wytyczne. Co gorsza, nie wszystkie prowadzą rzetelną dokumentację uzasadniającą decyzję o włączeniu konkretnych osób do nadzoru.

Rozpoznawanie twarzy na ulicach – każdy może być obserwowany

Rosnąca popularność rozpoznawania twarzy w działaniach operacyjnych policji wynika często z decyzji podejmowanych bez solidnej podstawy prawnej. To właśnie w tym kontekście szczególnie niepokoi jeden fakt. A mianowicie to, że w ostatnich latach siły porządkowe w Anglii i Walii zeskanowały niemal 4,7 mln twarzy. Ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

- Advertisement -

Jednocześnie pojazdy wyposażone w systemy biometryczne rozmieszczano setki razy. Stałe punkty LFR zaczęto instalować w przestrzeni publicznej, m.in. w Croydon w Londynie.

Rozbieżne interpretacje przepisów zwiększają ryzyko inwigilacji

Liberty podkreśla, że skoro system rozpoznawania twarzy zaczęto stosować na szeroką skalę, to trzeba to prawnie uregulować. Brak jednoznacznych przepisów otwiera pole do rozbieżnych interpretacji i w konsekwencji do nadużyć.

system rozpoznawania twarzy
Nie wszystkie służby prowadzą rzetelną dokumentację uzasadniającą rejestrowanie twarzy obywateli / fot. Shutterstock.com

Wrażliwość gromadzonych sprawia, że konsekwencje takich decyzji mogą być daleko idące. Według Liberty powinno to stać się impulsem do natychmiastowego uporządkowania tej sfery. Tym bardziej, że coraz częściej stosowane są nie tylko systemy działające w czasie rzeczywistym, lecz także tzw. rozpoznawanie twarzy retrospektywne. Pozwala ono  analizować nagrania z monitoringu i porównywać je z ogromnymi bazami danych. W 2024 roku liczba takich operacji sięgnęła prawie 253 tys.

Technologia pomaga w ściganiu najgroźniejszych przestępstw

O ile technologia może pomagać w namierzaniu osób zaginionych czy przeciwdziałaniu poważnym przestępstwom, o tyle jej potencjał wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowej eksploatacji. Po co np. skanować i archiwizować twarze dzieci, skoro ich do przestępców raczej nie można zaliczyć.

Zaniepokojona potencjalnymi nadużyciami Liberty proponuje szereg rozwiązań, które ujednoliciłyby praktyki służb i zagwarantowały poszanowanie praw obywatelskich. Wśród nich znajdują się m.in. wymóg uzyskania niezależnej zgody przed wdrożeniem systemu i ograniczenie celu stosowania technologii do sytuacji zagrożenia życia. Dodatkowo należałoby wprowadzić obowiązek wcześniejszego informowania społeczeństwa przez służby o planowanych działaniach.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Zmiana brytyjskich paszportów. Czy twój dokument pozostanie ważny?

Odnowione brytyjskie dokumenty podróży budzą ciekawość – i nic dziwnego, bo po raz pierwszy od pięciu lat przeszły metamorfozę.
UK

Zapowiada się wstrząs na rynku wynajmu. Czy ceny pójdą w górę?

Rosnąca presja podatkowa stawia rynek nieruchomości w obliczu zmian mogących odmienić jego strukturę na długie lata. Nowe obciążenia dotkną m.in. dochodów z najmu, oszczędności i dywidend w celu wyrównania różnic podatkowych.
Praca i finanse

Kolejna podwyżka rachunków, aby dofinansować sieć energetyczną

Klienci muszą przygotować się na kolejną podwyżkę rachunków w ramach pięcioletniego planu modernizacji sieci energetycznej.
Praca i finanse

DWP zyskuje 7 nowych superuprawnień. Kontrole świadczeń będą ostrzejsze niż kiedykolwiek!

Zmiany obejmują szeroką gamę świadczeń, w tym Universal Credit, PIP (Personal Independence Payment), DLA (Disability Living Allowance) oraz ESA (Employment and Support Allowance). Dlatego nowe przepisy umożliwią DWP monitorowanie i weryfikowanie wypłat dla milionów beneficjentów w całym kraju.
UK

Podatek za spiczasty nóż. Pomysł na poprawę bezpieczeństwa

Podatek nakładany na ostro zakończone noże o długości powyżej trzech cali miałby zniechęcić przestępców.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet