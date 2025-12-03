Babcia przyjechała do UK do wnuka? Tego będzie jej najbardziej brakować

Sporo polskich babć i dziadków przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, aby pomagać przy wnukach. Dla wielu rodzin to ogromne wsparcie — ale dla dziadków to także duża zmiana. Nowy kraj, inny język, inne zwyczaje i zupełnie inna codzienność mogą wywoływać poczucie izolacji. Ich dzieci szukają sposobów, by ułatwić im adaptację i dać odrobinę „domowej normalności”. Dla wielu pomocą są polskie kanały telewizyjne.

“Flying grandmothers”: polskie babcie ratują rodziny w UK

Przed Brexitem, wiele babć latało regularnie do UK na krótsze i dłuższe pobyty, aby pomóc przy wnukach. Dzięki temu oboje rodziców mogło pracować na pełen etat, a wnukiem opiekowała się bliska osoba. Przy bardzo wysokich kosztach opieki w UK, takie rozwiązanie było najtańsze. Zdarzało się też, że babcia zostawała w UK na stałe, a czasem sama wymagała pomocy i opieki dzieci. Obecnie dziadkowie najczęściej wjeżdżają na wizach turystycznych i wracają do domów przed ich wygaśnięciem. Bowiem rodziców nie da się sprowadzić do UK w ramach łączenia rodzin. Natomiast sprowadzenie seniora w ramach Adult Dependent Relative to trudna i kosztowna procedura i przede wszystkim wymaga udowodnienia, że senior potrzebuje opieki, której nie jest w stanie zapewnić mu się w Polsce.

Co pomoże babciom poczuć się „u siebie” w UK?

Starsze osoby często mają mocno zakorzenione nawyki oraz siatkę kontaktów społecznych w Polsce. Mają swoje zwyczaje, ulubione produkty spożywcze i rozrywkę. Poranne newsy po polsku, ulubione seriale, kabarety, wieczorne programy rozrywkowe. Po przyjeździe do UK tego wszystkiego brakuje. Bariera językowa jeszcze bardziej pogłębia tę samotność. Najgorzej mają dziadkowie, którzy cały dzień zostają sami z wnukiem lub wnukami, podczas gdy oboje rodzice pracują. To im najbardziej brakuje kontaktu z językiem i rozmów.

Dla wielu pomocne jest znalezienie w okolicy innych babć i dziadków i umożliwienie im kontaktu czy choćby wskazanie drogi do polskiego sklepu w okolicy.

Polskie babcie uczą polskiego – dosłownie

Wielu rodziców mieszkających w UK zauważa, że gdy babcia lub dziadek przyjeżdżają z Polski, dzieci zaczynają mówić po polsku częściej i bardziej naturalnie. Seniorzy rozmawiają z wnukami po polsku przez cały dzień, opowiadają historie czy śpiewają piosenki. To właśnie dziadkowie bardzo często stają się „żywymi nauczycielami” języka. Dzieci wiedząc, że babcia czy dziadek nie mówią po angielsku, muszą używać polskiego.