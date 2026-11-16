Boots będzie wypisywać recepty na marihuanę. To pierwsza w UK apteka z taką usługą

Gigant apteczny Boots zostanie pierwszą w Wielkiej Brytanii siecią aptek, która będzie wystawiać prywatne recepty na marihuanę. Recepty mają być wystawiane w przypadku szeregu schorzeń. Otworzy to setkom tysięcy osób drogę do legalnego dostępu do medycznej marihuany w UK.

Jak czytamy w opublikowanym dziś komunikacie sieci, Boots Online Doctor uruchamia SureLeaf, prywatną usługę medycznej marihuany. Sprawdź, kto może się zgłosić i jak wygląda proces.

Dla kogo jest SureLeaf?

Z usługi mogą skorzystać pacjenci z trzema grupami schorzeń. Lista obejmuje:

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przewlekły ból, m.in. fibromialgię, zespół CRPS, przewlekły ból pleców lub szyi, zwyrodnienie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, rwę kulszową, neuralgię trójdzielną, przewlekłą migrenę i ból miednicy związany z endometriozą,

uogólnione zaburzenie lękowe,

bezsenność.

Warunki są jednak restrykcyjne. Pacjent musi mieć co najmniej 25 lat. Ponadto musi wcześniej wypróbować konwencjonalne leczenie bez wystarczającej ulgi w objawach. Usługa jest płatna i prywatna.

Jak wygląda proces otrzymania recepty na marihuanę?

Boots opisuje kilka etapów kontroli, jednak wydaje się, że wszystko odbywa się online.

Pacjent wypełnia ocenę online, a zespół kliniczny sprawdza, czy się kwalifikuje. Następnie odbywa wideokonsultację z konsultantem z właściwej specjalizacji. Lekarz musi figurować w rejestrze specjalistów General Medical Council. Potem proponowaną receptę niezależnie ocenia wielospecjalistyczny zespół, w tym drugi konsultant. Dopiero po tym rozpoczyna się leczenie.

Co więcej, terapia podlega stałemu nadzorowi. Pierwsza kontrola odbywa się po 28 dniach, a kolejne co najmniej raz na trzy miesiące. W trakcie leczenia lekarze korzystają z kwestionariuszy oceniających jakość życia, ból, lęk, sen i nastrój. Z opublikowanego dokumentu nie wynika jednoznacznie czy na jakimkolwiek etapie leczenia pacjent jest widziany przez lekarza.

Co mówi Boots?

Jamie Kerruish, dyrektor ds. opieki zdrowotnej Boots, podkreśla, że miliony ludzi żyją z przewlekłym bólem. Według niego SureLeaf daje kwalifikującym się pacjentom “kolejną opcję leczenia”, wspieraną wiedzą kliniczną. Z kolei dr David Gwynne, dyrektor medyczny Boots Online Doctor, zaznacza, że medyczna marihuana “nie jest odpowiednia dla każdego”. Dlatego decyzje o receptach mają zapadać indywidualnie.

Boots zapowiada też badania. Firma analizuje program współpracy z University of Nottingham, który ma objąć wyniki leczenia, praktyki przepisywania i doświadczenia pacjentów z przewlekłym bólem.

Dlaczego to ważne?

Medyczna marihuana jest w Wielkiej Brytanii legalna od 2018 roku. Mimo to nadal figuruje jako narkotyk klasy B, a legalne jest wyłącznie jej użycie medyczne. Dostęp przez NHS jest bardzo ograniczony. Poza kilkoma wskazaniami większość pacjentów musi korzystać z prywatnej opieki. Zaś rynek szybko rośnie. Liczba prywatnych recept wzrosła z ok. 283 tys. w 2023 r. do 659 tys. w 2024 r. Dokładna liczba pacjentów nie jest znana. Szacunki wahają się od 60 do 82 tys. osób. Wejście dużej sieci może więc zwiększyć zaufanie do tej formy leczenia.

Co powinni wiedzieć Polacy w UK?

Po pierwsze, SureLeaf nie obejmuje rekreacyjnego użytku marihuany. Ten w Wielkiej Brytanii pozostaje nielegalny. Po drugie, komunikat Boots nie podaje cen, więc koszt trzeba sprawdzić w serwisie. Po trzecie, jeśli planujesz podróż z lekiem do Polski lub innego kraju, wcześniej sprawdź tamtejsze przepisy o środkach kontrolowanych.

Pełne kryteria kwalifikacji i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie usługi Boots Online Doctor.