Władze lokalne obciążają kierowców dodatkowymi opłatami za parkowanie
Władze lokalne obciążają kierowców dodatkowymi opłatami za parkowanie / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Kierowcy korzystający z aplikacji parkingowych płacą więcej

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Kierowcy korzystający z aplikacji parkingowych nieświadomie płacą nawet 40 proc. więcej za parkowanie. Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej władz lokalnych wprowadza płatności wyłącznie przez aplikacje. I przerzuca w ten sposób koszty na klientów.

Wiele władz lokalnych w Anglii – w tym liczne dzielnice Londynu – zlikwidowało parkomaty, zastępując je płatnościami mobilnymi. Councile często zachęcają kierowców do korzystania z aplikacji, by mogli uniknąć kolejek. Bywa też, że są one jedyną dostępną metodą płatności w przypadku awarii parkomatów. Jednak na wielu parkingach brakuje informacji o tym, że płatność przez aplikację może wiązać się z dodatkową opłatą serwisową.

Dlaczego kierowcy korzystający z aplikacji parkingowych płacą więcej?

Brytyjskie Ministerstwo Transportu twierdzi, że kwestie stawek za parkowanie oraz dodatkowych opłat leżą w gestii władz samorządowych.

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Kierowcy powinni mieć możliwość jasnego sprawdzenia, jakie koszty zostaną nimi obciążone, zanim zapłacą za postój – powiedział rzecznik resortu.

Rzecznik organizacji AA dodał:

Gdy kierowca podchodzi do tablicy informacyjnej na parkingu i widzi stawkę 1 funta za godzinę, to właśnie tyle powinien zapłacić. A nie 1 funt plus 25 pensów opłaty serwisowej.

Dodatkowe opłaty przerzucane są na klientów

Aplikacje parkingowe pozwalają samorządom zaoszczędzić na instalacji i konserwacji parkomatów. Choć niektóre urzędy płacą dostawcom aplikacji bezpośrednio, wiele z nich przerzuca część lub całość kosztów na kierowców w formie tzw. opłat za wygodę lub opłat serwisowych.

Opłaty te wynoszą zazwyczaj od 10 do 30 pensów, lecz nie są uwzględniane w oficjalnych cennikach parkingów. Nawet jeśli aplikacja jest jedyną dostępną metodą płatności. A w samych aplikacjach często nie są one wyraźnie wyeksponowane.

Takie dodatkowe koszty mogą znacząco podnieść cenę godziny postoju. W Harrogate (hrabstwo North Yorkshire) kierowcy parkujący w centrum i płacący przez aplikację muszą uiścić obowiązkową opłatę serwisową w wysokości 30 pensów. Oznacza to wzrost o 38 proc. w stosunku do podstawowej stawki wynoszącej 80 pensów.

Z kolei koszt dwugodzinnego postoju na samorządowym parkingu przy Christleton Road w Chester rośnie aż o 40 proc. Gdy do stawki 50 pensów doliczy się opłatę za wygodę w wysokości 20 pensów.

Dodatkowe opłaty są naliczane również wtedy, gdy kierowcy zdecydują się na otrzymywanie potwierdzeń rezerwacji oraz powiadomień o zbliżającym się końcu czasu parkowania. Koszt takiej usługi to zazwyczaj od 10 do 30 pensów za wiadomość SMS.

Aplikacje parkingowe narażają kierowców na ukryte koszty
Aplikacje parkingowe narażają kierowców na ukryte koszty / fot. Shutterstock

Odrębna umowa z dostawcą aplikacji

Zgodnie z wytycznymi organu Advertising Standards Authority (ASA), podawane ceny muszą uwzględniać wszelkie obowiązkowe opłaty, aby umowa była ważna. Kierowcy zawierają umowę z władzami lokalnymi w momencie zaakceptowania regulaminu parkingu i zaparkowania pojazdu.

Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że decydując się na płatność online, zawierają odrębną umowę z dostawcą aplikacji. W związku z tym przepisy nie zawsze wymagają, aby opłaty pobierane przez aplikację były uwzględnione na znakach informacyjnych parkingu.

Wysokość opłat serwisowych władze lokalne i dostawcy aplikacji ustalają między sobą indywidualnie. Ponadto mogą różnić się w zależności od lokalizacji, dlatego kierowcy nie są w stanie przewidzieć, jaką cenę faktycznie zapłacą.

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