Najczęściej kradziona marka aut w Birmingham i okolicach

Chociaż Ford Fiesta jest najczęściej kradzionym autem w całej Wielkiej Brytanii, West Midlands Police wytypowała kolejne auto, które znalazło się na celowniku złodziei. Od początku roku do września skradziono aż 665 takich samochodów w Birmingham i okolicach. A mowa tylko o oficjalnych danych spisanych przez policję.

Złodzieje samochodów w regionie West Midlands w Anglii coraz częściej kradną konkretne modele aut. Na celowniku przestępców znalazł się szczególnie jeden pojazd. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku skradziono aż 665 takich samochodów.

Chodzi o Forda Transita. Dane pochodzą z West Midlands Police. Zaś liczba 665 obejmuje kradzieże Forda Transita tylko od stycznia do początku października. Dotyczy tylko przypadków, w których funkcjonariusze zapisali w systemie dokładny model pojazdu. Rzeczywista liczba kradzieży może być więc wyższa.

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Ford Transit na celowniku złodziei

Ford Transit od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem przestępców. Złodzieje kradną nie tylko same samochody. Często włamują się też do zaparkowanych furgonetek.

Powód jest prosty. W środku mogą znaleźć narzędzia, sprzęt i inne wartościowe przedmioty. Dlatego policja przypomina właścicielom, by nie zostawiali cennych rzeczy w samochodach na noc.

Fiesta nadal najczęściej kradziona w całej Wielkiej Brytanii

Ford Fiesta pozostaje najczęściej kradzionym modelem samochodu w całej Wielkiej Brytanii. W regionie West Midlands też jest to problemem.

Ford Fiesta przez lata był najczęściej kradzionym samochodem w Wielkiej Brytanii z kilku powodów. Nie chodzi wyłącznie o łatwość kradzieży. Chociaż już coraz taniej można kupić urządzenia do kradzieży aut. Duże znaczenie ma również popularność tego modelu i popyt na części zamienne.

Fiesta przez ponad dekadę należała do najchętniej kupowanych aut w Wielkiej Brytanii. Według danych przytaczanych przez What Car? na brytyjskich drogach pozostawało około 1,5 mln egzemplarzy. Złodzieje mają więc duży wybór. Ford wycofał Fiestę z produkcji w 2023 roku. Na rynku jest coraz mniej nowych części, a właściciele nadal potrzebują napraw. To zwiększa popyt na używane podzespoły.

Nie każdy skradziony samochód trafia na rynek jako cały pojazd. Część aut złodzieje rozbierają, a elementy sprzedają osobno.

Wśród najczęściej kradzionych znajdują się Fiesty szóstej generacji, produkowane w latach 2008–2017.

Ile Fordów Fiesta skradziono?

Według danych DVLA za 2024 rok skradziono w Wielkiej Brytanii 4446 egzemplarzy tego modelu. To ponad dwa razy więcej niż drugiego w zestawieniu Volkswagena Golfa (1731 sztuk).

Warto jednak zaznaczyć, że Fiesta niekoniecznie jest najłatwiejszym samochodem do kradzieży. W statystykach bezwzględnej liczby kradzieży dużą rolę odgrywa po prostu liczba egzemplarzy na drogach.

Złodzieje interesują się też innymi markami

Na liście pojazdów, które przyciągają uwagę przestępców, znajdują się także samochody Toyoty, Hyundaia i Mercedesa.

Policja zwraca również uwagę na rosnącą liczbę kradzieży Mitsubishi. Ostrzeżenie w tej sprawie pojawiło się już wcześniej w tym roku.

Policja apeluje do kierowców

Funkcjonariusze podkreślają, że ogólna liczba przestępstw samochodowych spada. Nadal jednak niepokoją ich kradzieże konkretnych modeli.

Policja zapewnia, że traktuje takie przestępstwa poważnie i pracuje nad zatrzymaniem sprawców.

Właściciele samochodów powinni zachować szczególną ostrożność. Warto korzystać z dodatkowych zabezpieczeń, parkować w dobrze oświetlonych miejscach i nie zostawiać narzędzi ani innych wartościowych przedmiotów w samochodzie.