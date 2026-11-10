Vinted i eBay na celowniku. Zakaz dla osób poniżej 16 lat?

Brytyjski rząd poważnie analizuje możliwość rozszerzenia planowanego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez młodzież poniżej 16. roku życia na popularne platformy ogłoszeniowe i sprzedażowe. Chodzi o miejsca takie jak eBay, Vinted, Depop czy Facebook Marketplace.

Zamiary te potwierdziła brytyjska minister kultury, Lisa Nandy. Władze obawiają się, że wbudowane w te serwisy komunikatory internetowe mogą stanowić bezpośredni kanał kontaktowy dla osób o skłonnościach pedofilskich. A tym samym otwierają przestępcom drogę do tzw. groomingu (uwodzenia dzieci w sieci).

Odpowiedź na rosnące zagrożenia w sieci

Zgodnie z przyjętym harmonogramem brytyjski zakaz dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 lat (obejmujący m.in. Instagram, TikTok, Snapchat, a prawdopodobnie także główną wersję serwisu YouTube) ma wejść w życie w marcu 2027 roku. Listę zabronionych platform przygotowuje regulator rynku medialnego, Ofcom.

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Dane z badań Ofcom (Children’s Passive Online Measurement) wskazują na ogromną popularność serwisów sprzedażowych wśród najmłodszych – około 19% dzieci w wieku od 8 do 14 lat regularnie korzysta z serwisu eBay, a 15% z platformy Vinted.

Problem jest poważny. Organizacja charytatywna The Children’s Society ostrzega, że na platformach sprzedażowych dochodzi już do niebezpiecznych incydentów, w których nieletnim użytkownikom oferuje się pieniądze lub prezenty w zamian za nadsyłanie intymnych zdjęć.

Problematyczna weryfikacja wieku

Eksperci ds. bezpieczeństwa dzieci zwracają uwagę na lukę w dotychczasowych przepisach samych serwisów:

„Vinted i eBay już teraz mają w swoich regulaminach minimalny wiek użytkownika wynoszący 18 lat. Kluczowym pytaniem pozostaje więc to, w jaki sposób rząd i Ofcom zagwarantują wdrożenie oraz egzekwowanie faktycznie skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku, aby dzieci w ogóle nie mogły zakładać tam kont”

– zauważa Rani Govender z organizacji NSPCC.

Przedstawiciele serwisu eBay zadeklarowali gotowość do dalszej konstruowania współpracy z brytyjskim rządem nad nowymi regulacjami. Platforma Vinted na razie nie przedstawiła oficjalnego stanowiska.

Wielka Brytania idzie o krok dalej niż Australia

Pionierem we wprowadzaniu bezwzględnego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 16 lat była Australia. Mimo że tamtejsi nastolatkowie znajdują sposoby na obchodzenie blokad, władze w Londynie zapowiadają wprowadzenie znacznie surowszych środków technicznych. A także bardziej bezwzględne egzekwowanie przepisów od dostawców usług cyfrowych. Szczegółowe zasady i rozszerzona lista objętych zakazem platform mają zostać opublikowane w najbliższych miesiącach.

Co mówią na to rodzice?

Zdaniem większości problemem nie jest brak odpowiednich przepisów prawnych, ale brak narzędzi do egzekwowania minimalnego wieku użytkowników w różnego rodzaju serwisach. Wiele z nich ma w regulaminach zapisy o wieku minimalnym (zwykle 18 lat) jednak nie jest to egzekwowane.

Jak mówi mama dwójki dzieci:

„Facebook czy Tik Tok oficjalnie w regulaminach mają informację o możliwości zakładania kont tylko przez osoby powyżej 18 roku życia. Jednak platformy tego nie weryfikują. Każdy może podać zmyśloną datę urodzenia. Dzieciaki mają po kilka kont. Zmiana przepisów niewiele da”

Jest to prawda. Konto bez problemu można założyć w dowolnym serwisie, deklarując dowolną datę urodzenia.

Co więcej, wielu ekspertów zauważa, że rodzice sami zakładają dzieciom konta na social mediach zawyżając ich wiek. W ten sposób dzieci się uczą jak oszukać system i że jest to dozwolone.