Braki leków w Wielkiej Brytanii. Najbardziej poszkodowani pacjenci z nowotworami

Farmaceuci nie mają złudzeń. Trwa najgorszy niedobór leków od lat. Brakuje leku Creon, który stosowany jest w leczeniu raka trzustki, mukowiscydozy i przewlekłego zapalenia trzustki. Szacuje się, że w samej Wielkiej Brytanii aż 61 tysięcy osób potrzebuje tego leku.

Rzecznik Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej przekazał, że trwają problemy z dostawami w całej Europie. Resort ściśle współpracuje z przemysłem i NHS, aby sytuacja ta jak najmniej wpływała na pacjentów. Bez Creonu chorzy tracą wagę i siłę. To sprawia, że prowadzona terapia nie przynosi oczekiwanych skutków.

Braki leków w aptekach

Niektórzy eksperci przewidują, że problemy z dostępnością leku potrwają co najmniej do przyszłego roku. Ministerstwo przedłużyło działanie protokołu dotyczącego poważnych niedoborów leku Creon, który obowiązuje już od 2024. To daje możliwość zaproponowania pacjentom zamienników. Farmaceuci twierdzą jednak, że innych leków też brakuje.

Krajowe Stowarzyszenie Farmaceutów w niedawnej ankiecie stwierdziło, że obecne rozwiązania dotyczące niedoborów leków proponowane przez rząd są niewystarczające. Niektórzy pacjenci odmawiają sobie jedzenia i podróżują przez cały kraj, aby tylko móc kupić niezbędne leki.

Alfie Bailey-Bearfield z Pancreatic Cancer UK przekazał, że jego organizacja od ponad roku zgłasza rządowi i dostawcom swoje obawy. Uważa też, że konieczna jest interwencja rządzących, aby zwiększyć dostawy.

– Tysiące osób cierpiących na raka trzustki musi przyjmować te leki za każdym razem, gdy spożywają posiłek, aby móc strawić pokarm i wchłonąć składniki odżywcze – mówi.

– To całkowicie niedopuszczalne, że pacjenci muszą podejmować desperackie kroki, które narażają ich zdrowie i prawo do leczenia – dodał.

Rząd nie potrafi rozwiązać problemu z niedoborem leków

Dr Leyla Hannbeck, dyrektor naczelna Independent Pharmacies Association, powiedziała, że jej członkowie mają ogromne trudności z zaopatrywaniem się w leki u hurtowników.

– Niedobory Creonu ciągną się już tak długo i wydaje się, że urzędnicy nie podejmują żadnych prób, aby ułatwić życie farmaceutom i pacjentom oraz wprowadzić solidne plany priorytetowego traktowania dostępności tego leku – mówi.

Rzecznik Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej powiedział, że wie, jak frustrujące są problemy z dostępnością leków dla pacjentów i lekarzy. Dodał, że problemy z dostawami Creonu w całej Europie wynikają z ograniczonej dostępności surowców i niewielkich możliwościach produkcyjnych.

– Ściśle współpracujemy z branżą i NHS, aby złagodzić konsekwencje dla pacjentów i rozwiązać problemy najszybciej, jak to możliwe – przekazano.