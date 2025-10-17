Kierowcy SUV-ów zapłacą więcej za parking!

Władze Cardiff planują wprowadzić nowe opłaty za parkowanie. W szczególności dotkną one kierowców SUV-ów i innych dużych pojazdów – zauważa portal Sky News. Zgodnie z propozycją osoby prowadzące samochody o masie powyżej 2,4 tony będą musiały zapłacić więcej.

Takie rozwiązanie powinno poprawić jakość powietrza oraz ograniczyć długotrwałe postoje osób z okolic miasta w obszarach w centrum. Kierowcy „przewymiarowanych i wysoce zanieczyszczających pojazdów” będą zobowiązani do wnoszenia wyższych opłat, podczas gdy motocykle będą musiały uzyskać pozwolenia na parkowanie w zatokach przeznaczonych dla mieszkańców.

- Advertisement -

Podział miasta na 3 strefy parkingowe

Nowy system podzieli Cardiff na trzy strefy parkingowe: City & Civic Centre, Inner oraz Outer Areas. Parking w centralnych dzielnicach będzie priorytetowo traktował mieszkańców, pracowników lokalnych firm i ludzi legitymujących się dokumentami zaświadczającymi o niepełnosprawności.

Codzienne i godzinowe pozwolenia dla odwiedzających mają być dostępne z uwzględnieniem tych, którzy najbardziej potrzebują miejsca parkingowego, w tym opiekunów i osób korzystających z usług społecznych.

Koniec z dominacją dużych aut w centrum

Idąc tokiem myślenia rady miasta, zaplanowane zmiany poprawią jakość życia zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Cardiff. Dodatkowo program powinien wesprzeć lokalną społeczność, zmniejszyć zatłoczenie ulic oraz pomóc w osiągnięciu celów klimatycznych. Korzyści wydają się obiecujące.

Zdaniem członka Gabinetu ds. Zmian Klimatu, Planowania Strategicznego i Transportu, Cllr Dan De’Atha, odświeżone przepisy zagwarantują, że ulice zaczną służyć wszystkim. Według rady wdrożenie planu uczyni Cardiff lepszym miejscem do życia i pracy.

Opłaty? Na razie brakuje konkretów, ale kierunek już znamy

Propozycja wciąż tkwi w fazie konsultacji, więc stawek jeszcze nie ustalono. Nowe opłaty będą określone w ramach rozporządzenia dotyczącego ruchu drogowego.

Dotychczasowe konsultacje społeczne doprowadziły do istotnych zmian w planie, w tym połączenia stref wewnętrznych i zewnętrznych, co ułatwia administrację, w tym umożliwia wydajniejsze zarządzanie zezwoleniami dla odwiedzających oraz rewizją kwalifikowalności zezwoleń dla studentów i przedsiębiorstw.