Ceny nieruchomości wzrosną znacząco w 2026. Oto 5 powodów!
Ceny nieruchomości wzrosną znacząco w 2026. Oto 5 powodów! fot. shutterstock.com
2 min.czytania

Ceny nieruchomości wzrosną znacząco w 2026. Oto 5 powodów!

Joanna Baran
Joanna Baran

Rok 2026 może okazać się przełomowy dla rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Coraz więcej analiz i prognoz wskazuje, że ceny nieruchomości wzrosną znacząco w 2026. Natomiast trend ten będzie napędzany nie jednym, lecz kilkoma równoległymi czynnikami. 

Jak podaje „The Guardian”, poprawa dostępności kredytów, spadek stóp procentowych i zmiany regulacyjne tworzą warunki sprzyjające wyraźnemu odbiciu cen domów i mieszkań w całym kraju. Dla kogo to dobra wiadomość?

Ceny nieruchomości wzrosną znacząco w 2026 dzięki spadającym stopom procentowym

Jednym z istotnych motorów wzrostu cen będzie polityka monetarna. Oczekiwane obniżki stóp procentowych przez Bank Anglii bezpośrednio przekładają się na tańsze kredyty hipoteczne. Niższe raty oznaczają większą zdolność kredytową. A to automatycznie zwiększa liczbę osób mogących pozwolić sobie na zakup nieruchomości. W efekcie popyt rośnie szybciej niż podaż. To, historycznie patrząc, niemal zawsze prowadzi do wzrostu cen.

Dochody rosną szybciej niż ceny – to paliwo dla rynku

Prognozy wskazują, że w 2026 roku wzrost wynagrodzeń nadal będzie wyprzedzał tempo wzrostu cen nieruchomości. To istotna zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, gdy wysokie koszty kredytów skutecznie hamowały rynek. Gdy realna siła nabywcza gospodarstw domowych rośnie, a ceny nieruchomości wzrosną znacząco w 2026, kupujący są skłonni podejmować decyzje szybciej. Czas się liczy, gdy obawiasz się dalszych podwyżek.

Zmiany regulacyjne ułatwiają dostęp do kredytów

Jak podaje „The Guardian”, brytyjski regulator rynku finansowego zapowiada uproszczenie zasad udzielania kredytów hipotecznych. Poluzowanie testów zdolności kredytowej oraz bardziej elastyczne podejście do dochodów. Szczególnie w przypadku samozatrudnionych. To sprawia, że więcej osób wejdzie na rynek. To dodatkowy impuls, który sprawia, że ceny nieruchomości wzrosną znacząco w 2026, zwłaszcza w segmencie popularnych domów rodzinnych.

fot. shutterstock.com

Ograniczona podaż mieszkań nadal problemem

Choć zapotrzebowanie na mieszkania rośnie, tempo budowy nowych nieruchomości wciąż nie nadąża za potrzebami rynku. Deficyt mieszkań, szczególnie w dużych miastach i ich okolicach, pozostaje jednym z największych strukturalnych problemów brytyjskiego rynku. Przy ograniczonej podaży nawet umiarkowany wzrost popytu wystarcza, by ceny rosły szybko i stabilnie.

Psychologia rynku i powrót optymizmu kupujących

Nie bez znaczenia jest także czynnik psychologiczny. Po okresie niepewności związanej z inflacją i drogimi kredytami coraz więcej kupujących wraca na rynek z przekonaniem, że „najgorsze już za nami”. Gdy takie nastroje się utrwalają, decyzje zakupowe są podejmowane szybciej. To dodatkowo napędza wzrost cen. W tym kontekście ceny nieruchomości wzrosną znacząco w 2026 nie tylko z powodów ekonomicznych, ale także z powodu rosnącego zaufania do rynku.

Ceny nieruchomości wzrosną znacząco w 2026. Co to oznacza dla kupujących i właścicieli?

Dla obecnych właścicieli nieruchomości 2026 rok może oznaczać wzrost wartości majątku. Dla kupujących – szczególnie tych planujących pierwszy zakup – nadchodzące miesiące mogą być ostatnim momentem na wejście na rynek przed kolejną falą podwyżek. Jak podkreśla „The Guardian”, wszystko wskazuje na to, że rynek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii wchodzi w fazę stabilnego, ale wyraźnego wzrostu. Ten natomiast może potrwać dłużej niż jeden rok.

 

Manor House SPA – wymarzony adres na romantyczny reset tylko dla dorosłych

Szukasz miejsca na romantyczny wyjazd tylko dla dorosłych? Manor House SPA to jeden z najbardziej nastrojowych adresów w Polsce - idealny na reset i czas we dwoje.
Seria brutalnych przestępstw w Londynie. Krwawe dni, które obnażają napięcia wielkiego miasta

Seria brutalnych przestępstw w Londynie, jaka objęła miasto między 17 a 19 grudnia wzbudziła ponownie pytania o bezpieczeństwo w stolicy.  Co wydarzyło się w ostatnich dniach?
Płatności zbliżeniowe kartą – nowe zasady już od 19 marca 2026

Dane rynkowe pokazują, że w 2024 roku niemal 95 procent wszystkich kwalifikujących się transakcji kartowych w sklepach stacjonarnych odbyło się bezdotykowo. Co zmieni się w płatności kartą od marca 2026?
Sprawdź, jakie auta najczęściej kradną w UK

Samochód lub motocykl znika średnio co pięć minut. Zwłaszcza te modele upodobali sobie złodzieje.
Wielka Brytania chce wprowadzenia kontroli nad zdjęciami, które wyświetlasz i wysyłasz

Apple i Google mają zostać poproszone o wdrożenie mechanizmów blokujących robienie, udostępnianie oraz wyświetlanie nagich zdjęć.

