Ważne zmiany w kredytach hipotecznych. Nawet 30 tysięcy funtów więcej na zakup domu.

Kupujący nieruchomości w Wielkiej Brytanii mogą obecnie pożyczyć nawet o 30 tysięcy funtów więcej na zakup domu lub mieszkania. To efekt istotnych zmian w kredytach hipotecznych. Wprowadził je brytyjski organ nadzoru finansowego — Financial Conduct Authority (FCA). Nowe przepisy oznaczają, że banki mogą zaoferować klientom wyższą kwotę kredytu niż dotychczas, pod warunkiem że ich sytuacja finansowa na to pozwala.

Zasady dotyczące tzw. affordability requirements — czyli oceny, ile kredytobiorca może bezpiecznie pożyczyć — zostały złagodzone. W praktyce oznacza to, że banki i instytucje finansowe mają teraz większą elastyczność w ocenie zdolności kredytowej klientów.

- Advertisement -

Na czym polegają zmiany w kredytach hipotecznych?

Dyrektor FCA, Nikhil Rathi, poinformował, że przeciętny nabywca domu może obecnie uzyskać kredyt wyższy nawet o 30 000 funtów. – To ryzyko, które warto podjąć, jeśli pozwoli większej liczbie osób zyskać bezpieczeństwo związane z posiadaniem własnego domu – podkreślił Rathi podczas konferencji Fair 4 All Finance.

Czy łatwiej będzie dostać kredyt hipoteczny?

Zmiany w kredytach hipotecznych mogą faktycznie ułatwić dostęp do finansowania, szczególnie młodym nabywcom i osobom starającym się o kredyt po raz pierwszy. Dotąd wielu potencjalnych kupujących odpadało na etapie oceny zdolności kredytowej, ponieważ banki musiały zakładać bardzo rygorystyczne scenariusze dotyczące wzrostu kosztów życia i stóp procentowych.

Obecnie instytucje finansowe mogą bardziej indywidualnie analizować sytuację kredytobiorcy. Dlatego biorą pod uwagę nie tylko wysokość dochodów, ale też stabilność zatrudnienia. Analizują również wydatki i historię spłaty innych zobowiązań.

Zmiany w kredytach hipotecznych w UK. Dla kogo korzystne są nowe zasady?

Na zmianach najbardziej mogą skorzystać osoby:

kupujące pierwsze mieszkanie,

posiadające stabilne dochody, ale niewystarczającą zdolność kredytową według starych zasad,

oraz starsi właściciele domów, którzy chcą uwolnić część kapitału z posiadanej nieruchomości.

Dzięki nowym wytycznym FCA pozwala bankom przyjąć większe ryzyko przy udzielaniu kredytów. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy prognozy dotyczące spłat są pozytywne.

Czy rozluźnienie zasad jest bezpieczne dla kredytobiorców?

Choć zmiany w kredytach hipotecznych mogą pomóc wielu osobom w spełnieniu marzenia o własnym domu, eksperci ostrzegają, że zwiększona zdolność kredytowa oznacza również większe zobowiązania na lata.

Wyższa kwota kredytu to nie tylko większe możliwości zakupowe. To również wyższe raty miesięczne oraz dłuższy okres spłaty. Jeśli stopy procentowe ponownie wzrosną, część kredytobiorców może mieć trudności z utrzymaniem płynności finansowej.

Dlatego FCA przypomina, że każda decyzja kredytowa powinna być poprzedzona szczegółową analizą budżetu domowego i możliwych scenariuszy ekonomicznych.

Rynek nieruchomości liczy na ożywienie

Zmiany w kredytach hipotecznych wpisują się w szerszy plan brytyjskiego rządu i instytucji finansowych. Ich celem jest ożywienie rynku mieszkaniowego. Od kilku lat ceny nieruchomości w wielu regionach Wielkiej Brytanii rosły szybciej niż możliwości kredytowe przeciętnego mieszkańca.

Według ekonomistów, zwiększenie dostępności kredytów może zachęcić więcej osób do zakupu własnego lokum. Może jednocześnie wesprzeć sektor budowlany i rynek najmu, który w ostatnich latach notował rekordowo wysokie czynsze.

Nowe szanse, stare zasady ostrożności

Choć decyzja FCA daje kredytobiorcom więcej możliwości, specjaliści przypominają: większy kredyt to również większa odpowiedzialność. Dlatego kupujący powinni dokładnie analizować warunki umowy, oprocentowanie oraz możliwe zmiany na rynku finansowym.

Dla wielu rodzin jednak ta zmiana może być przełomowa. Wyższa zdolność kredytowa może wreszcie otworzyć drzwi do własnego mieszkania – celu, który jeszcze niedawno wydawał się nieosiągalny.