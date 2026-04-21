Zakup nieruchomości na spółkę LTD czy osobę prywatną. Co się bardziej opłaca?

Zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii może bardziej opłacać się na spółkę (Limited Company – LTD) niż osobę prywatną. Jednak zależy to od wielu czynników i każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Stwierdzenie, że zakup nieruchomości na LTD jest zawsze opłacalny, to mit. Jednak spółka LTD pozwala inwestorom zaoszczędzić znaczące kwoty, szczególnie przy zakupie z zamiarem wynajmu, czyli tzw. buy to let. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na taką formę zakupu.

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Bo wszystko zależy od sytuacji kupującego. Przede wszystkim znaczenie ma to, czy nieruchomość jest kupowana na własne cele mieszkaniowe czy też na wynajem. W dalszej kolejności należy rozważyć w jakim progu podatkowym jest dana osoba. W 2026 roku, ze względu na wysokie stopy procentowe i zmiany w opodatkowaniu, wybór odpowiedniej struktury jest kluczowy dla rentowności.

Na własne potrzeby/pierwsza nieruchomość = prawie zawsze korzystniej na osobę prywatną

Jeśli kupujemy na własne potrzeby swoje pierwsze lokum, prawie zawsze opłaca się je kupić jako osoba prywatna (poza sytuacją, gdy jesteśmy w małżeństwie i chcemy nieruchomość wykluczyć z ewentualnych roszczeń rozwodowych).

Zakup nieruchomości na wynajem/kolejna nieruchomość = koniecznie rozważyć LTD

Jeśli kupujemy nieruchomość na wynajem, a szczególnie w sytuacji, gdy przychody z najmu podniosą nasze zarobki tak, że wpadniemy w wyższy próg podatkowy, koniecznie trzeba przeliczyć opłacalność LTD. LTD płaci Corporation Tax od zysków (19-25%), który jest niższy niż podatek dochodowy od osób fizycznych (do 45%). Kluczowe jest także to, że spółka może odliczyć pełne koszty odsetek od kredytu hipotecznego od przychodu przed opodatkowaniem. Co praktycznie jeszcze bardziej obniży podatek do zapłacenia.

Jak wyliczyć opłacalność LTD przy zakupie nieruchomości?

Najlepiej zgromadzić dane finansowe – koszt nieruchomości, raty kredytu, własne zarobki oraz potencjalny przychód z najmu. Do tego należy znać koszty obsługi spółki ltd – można je uzyskać w biurze księgowym, które także wyliczy opłacalność inwestycji na LTD. Księgowi porównają i przedstawią kwoty należnych podatków, które będzie trzeba płacić jako LTD oraz inwestor prywatny. Mając symulacje obu wariantów łatwiej jest podjąć decyzję. Taką symulację wykona na przykład biuro Admiral Tax, które zakłada spółki LTD w celu zakupu nieruchomości:

W zależności od wysokości zarobków osoby kupującej nieruchomość, spółka LTD może dać oszczędności już przy pierwszej nieruchomości kupowanej na wynajem w Wielkiej Brytanii.

Zaletą wynajmu nieruchomości jako spółka LTD jest to, że przychód może pozostać w spółce lub zostać wypłacony jej właścicielowi. Jest tutaj dowolność i decyduje o tym wyłącznie właściciel.

Co się bardziej opłaca w 2026 roku (porównanie w tabeli)?

Sytuacja Co się opłaca? Dlaczego? Pierwszy dom na własne potrzeby Osoba prywatna Niższe koszty kredytu, ulga od CGT Inwestycja (Buy-to-let) – małe zarobki, niski próg podatkowy Osoba prywatna Prościej i taniej przy niskich dochodach z wynajmu. Inwestycja (Buy-to-let) – wyższe zarobki Spółka (LTD/SPV) Niższy podatek od zysków i pełne odliczenie odsetek. Budowanie portfela (wiele domów) Spółka (LTD/SPV) Łatwiejsza reinwestycja zysków i sukcesja.

Powyższy artykuł powstał we współpracy merytorycznej z Admiral Tax – kancelarią, która specjalizuje się w zakładaniu i obsłudze spółek limited. Jednak nie zastąpi on indywidualnej porady finansowej. Przed podjęciem decyzji zalecana jest konsultacja z doradcą podatkowym w UK.

