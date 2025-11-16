egzamin na prawo jazdy
Departament Transportu zamierza ograniczyć działalność botów służących do masowego zajmowania terminów / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Koniec z botami i pośrednikami – zmiana zasad rezerwacji egzaminów na prawo jazdy

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Brytyjski Departament Transportu zapowiada radykalne zmiany w systemie rezerwacji egzaminów na prawo jazdy. Od przyszłego roku tylko osoby uczące się będą mogły samodzielnie rezerwować terminy testów – tłumaczy BBC.

Decyzja ma na celu ograniczenie działalności stron trzecich, które odsprzedają miejsca egzaminacyjne po zawyżonych cenach. Nowe zasady powinny ukrócić proceder wykorzystywania botów do masowego zajmowania terminów.

Boty w kilka minut przechwytują terminy egzaminów

Zjawisko odsprzedaży testów osiągnęło niepokojące rozmiary. Co tydzień Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) udostępnia nowe terminy, które w ciągu kilku minut są przechwytywane przez boty. Firmy wykorzystują ten system, aby następnie sprzedawać miejsca egzaminacyjne nawet za 500 funtów. Mimo że oficjalna cena to 62 funty w dni powszednie i 75 funtów w weekendy.

W odpowiedzi 38 posłów wystosowało apel do rządu o podjęcie zdecydowanych działań w tej sprawie. Zdaniem posłanki Partii Pracy Amandy Hack problem nasilił się po pandemii, gdy wiele osób zaczęło masowo rezerwować testy z dużym wyprzedzeniem.

Na egzamin na prawo jazdy trzeba oczekiwać średnio 22 tygodnie

Mimo licznych działań czas oczekiwania na egzamin na prawo jazdy wciąż pozostaje bardzo długi. Pod koniec czerwca średni czas wynosił aż 21,8 tygodnia, więc zapowiadany cel – siedem tygodni do lata 2026 – na pewno nie zostanie dotrzymany.

egzamin na prawo jazdy
Dziurawy system pozwala dzisiaj firmom sprzedawać miejsca egzaminacyjne nawet za 500 funtów / fot. Shutterstock.com

Z uwagi na to, że ograniczenia obejmą także liczbę możliwości przesunięcia lub zamiany testu oraz obszar, w którym można dokonać takiej zmiany, oczekiwanie na egzamin powinno się skrócić. Instruktorzy nie będą już mogli rezerwować egzaminów w imieniu swoich kursantów.

Premia 5 tys. funtów dla egzaminatorów za lojalność

DVSA stara się zwiększyć przepustowość, włączając do pracy 36 egzaminatorów z Ministerstwa Obrony oraz zatrudniając ponad 300 nowych pracowników. Jednak mimo tych starań, faktyczny wzrost kadry wyniósł zaledwie 40 osób, ponieważ wielu egzaminatorów w międzyczasie odeszło z pracy.

Aby zatrzymać kadrę, od przyszłego roku zostanie wprowadzona premia lojalnościowa w wysokości 5 tys. funtów. Departament Transportu liczy, że bonus finansowy najlepiej zachęci pracowników do pozostania w zawodzie.

Teksty tygodnia

UK

Ludzie zapominają o kartach podarunkowych. I tracą przez to miliony

W portfelach, szufladach i na skrzynkach mailowych Brytyjczyków zalegają bony warte setki milionów funtów. Z analizy firmy thimbl.com wynika, że sieć M&S odpowiada za 215,1 miliona funtów, a John Lewis za kolejne 105 milionów w nieużytych bonach. To pieniądze, które w praktyce mogą nigdy nie wrócić do klientów, jeśli ci przegapią daty ważności.
UK

NHS przechodzi reformę. Aż 18 tys. osób straci pracę!

Brytyjska służba zdrowia stoi przed jedną z najtrudniejszych reform w swojej historii. NHS England, instytucja zarządzająca systemem zdrowia w Anglii, zostanie włączona do Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Zmiana ograniczy biurokrację, jednak jej skutkiem będzie likwidacja aż 18 tys. etatów administracyjnych i menedżerskich.
Praca i finanse

Rekordowa liczba osób zwolnionych z obowiązku pracy

W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w historii liczba osób otrzymujących świadczenia bez konieczności poszukiwania zatrudnienia przekroczyła 4 miliony – wynika z danych Departamentu Pracy i Emerytur (DWP), na które powołuje się The Telegraph.
UK

Zmiany w przepisach wizowych w Wielkiej Brytanii od listopada

11 listopada weszły w życie zmiany w przepisach wizowych dla pracowników sezonowych, rodzin oraz studentów w Wielkiej Brytanii. Kto je odczuje najbardziej?
Crime

Zaniedbania i pomyłki urzędników szokują. Ustalenia w sprawie śmierci Sary

Śmierć dziesięcioletniej Sary Sharif poruszyła Wielką Brytanię w sposób, którego nie wywołała żadna podobna sprawa od lat. To dramat dziecka o polsko-pakistańskich korzeniach, które żyło między dwoma kulturami i marzyło o zwyczajnym, bezpiecznym dzieciństwie

