Reforma w kursach na prawo jazdy ma zapewnić większe bezpieczeństwo na drogach
Reforma w kursach na prawo jazdy ma zapewnić większe bezpieczeństwo na drogach / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Największa od 70 lat reforma w kursach na prawo jazdy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Irlandia Północna wprowadzi od października reformę w kursach na prawo jazdy, która będzie największą zmianą tego typu od 70 lat. W ten sposób przyjmie wersję przepisów obowiązujących w Australii, Stanach Zjednoczonych czy Republice Irlandii.

Irlandia Północna jako pierwsza w Zjednoczonym Królestwie wprowadzi stopniowe prawo jazdy. Będzie to największa reforma w kursach na prawo jazdy od 70 lat.

Reforma w kursach na prawo jazdy 

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że wprowadzenie stopniowego kursu na prawo jazdy ma na celu udoskonalenie szkoleń i egzaminów dla nowych kierowców i motocyklistów.

- Advertisement -

Reforma w kursach na prawo jazdy ma przede wszystkim na celu zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem młodych ludzi. Nowe przepisy mają zostać wprowadzone w październiku. Skierowane są do osób w wieku od 17 do 23 lat i zupełnie zmieniają sposób nauki jazdy.

Zanim kursant przystąpi do egzaminu praktycznego będzie musiał przejść sześciomiesięczny okres oczekiwania. W mocy będą także ograniczenia dotyczące jazdy nocą i liczby pasażerów.

Nowe zasady skierowane są do osób w wieku od 17 do 23 lat
Nowe zasady obejmą osoby w wieku od 17 do 23 lat / fot. Shutterstock

Skuteczna ochrona dla młodych kierowców?

Młodzi ludzie zapytani o opinię przez BBC mają mieszany stosunek do reformy. Jednak to oni stanowią duży odsetek zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Minister Infrastruktury, Liz Kimmins, powołała się na dane z 2024 roku. Pokazują one, że wtedy na drogach Irlandii Północnej zginęły lub zostały poważnie ranne 164 osoby w wypadkach spowodowanych przez kierowców w wieku od 17 do 23 lat.

Kierowcy z tej grupy wiekowej odpowiadają za 24 proc. śmiertelnych lub poważnych kolizji, mimo że stanowią jedynie 8 proc. osób posiadających prawo jazdy – dodała minister.

Nowe przepisy będą dotyczyć każdego, kto otrzyma tymczasowe prawo jazdy od 1 października.

Główne zmiany w przepisach

Zgodnie z reformą wprowadzone zostaną następujące zmiany w przepisach:

– Nowym kierowcom nie będzie wolno zdawać egzaminu na prawo jazdy przez co najmniej sześć miesięcy od otrzymania tymczasowego prawa jazdy.

– Kursanci będą musieli ukończyć 14 modułów programu szkoleniowego. Następnie będzie musiał go zatwierdzić uprawniony instruktor prawa jazdy lub kierowca nadzorujący (rodzic lub opiekun).

– Wydłużenie okresu wymagającego od nowych kierowców umieszczenia oznaczenia „R” na swoich pojazdach z 12 do 24 miesięcy po zdaniu egzaminu. Inny kolor tablicy „R” będzie oznaczał kierowcę w początkowym sześciomiesięcznym okresie.

– Przez pierwsze sześć miesięcy po zdaniu egzaminu nowi kierowcy do 24. roku życia mogą mieć w samochodzie tylko jednego pasażera w wieku od 14 do 20 lat w godzinach od 23.00 do 6.00.

To ograniczenie nie będzie obejmować członków najbliższej rodziny. I nie będzie miało zastosowania, jeśli na przednim siedzeniu będzie siedzieć osoba w wieku 21 lat lub starsza, która posiada prawo jazdy od co najmniej trzech lat.

– Kierowcy uczący się jazdy będą mogli jeździć po autostradzie pod opieką osoby towarzyszącej przez zatwierdzonego instruktora. I będą mogli jeździć autostradą z prędkością dozwoloną po zdaniu egzaminu.

Ponadto kierowcy, którzy nie będą przestrzegać ograniczeń, mogą otrzymać trzy punkty karne lub grzywnę do 1000 funtów.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Wielka Brytania zmienia zasady Settled Status. 6 rzeczy które musisz wiedzieć, jeśli planujesz wyjazd na stałe do UK w 2026?

Poradnik o zmianach, jakie Wielka Brytania planuje wprowadzić w Settled Status. Kogo obejmą zmiany, od kiedy i jak realnie wyglądają? Udzielamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Praca i finanse

Tysiące właścicieli paneli fotowoltaicznych mogą dostać karę z HMRC!

Wielu właścicieli paneli fotowoltaicznych ryzykuje karę w wysokości 100 funtów, jeśli nie złoży zeznania podatkowego do 31 stycznia.
UK

Jak najtaniej wysłać paczkę z UK do Polski?

Odkąd Wielka Brytania nie należy do Unii Europejskiej zasady...
Crime

Jak zginęła Izabela Zabłocka? Szokujące ustalenia policji

„Śmierć Izabeli i sposób, w jaki ciało zostało poćwiartowane i ukryte, są tak makabryczne, że wstrząsnęły wszystkimi, którzy mieli kontakt z tą sprawą” – podkreśla prokurator.
Praca i finanse

Strajk kierowców w lutym sparaliżuje część Londynu. Utrudnienia na 13 liniach

Wkrótce komunikację autobusową w Londynie dotknie paraliż. Kierowcy zaplanowani na luty łącznie kilka dni strajku w dwóch turach.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet