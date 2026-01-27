Największa od 70 lat reforma w kursach na prawo jazdy

Irlandia Północna wprowadzi od października reformę w kursach na prawo jazdy, która będzie największą zmianą tego typu od 70 lat. W ten sposób przyjmie wersję przepisów obowiązujących w Australii, Stanach Zjednoczonych czy Republice Irlandii.

Irlandia Północna jako pierwsza w Zjednoczonym Królestwie wprowadzi stopniowe prawo jazdy. Będzie to największa reforma w kursach na prawo jazdy od 70 lat.

Reforma w kursach na prawo jazdy

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że wprowadzenie stopniowego kursu na prawo jazdy ma na celu udoskonalenie szkoleń i egzaminów dla nowych kierowców i motocyklistów.

- Advertisement -

Reforma w kursach na prawo jazdy ma przede wszystkim na celu zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem młodych ludzi. Nowe przepisy mają zostać wprowadzone w październiku. Skierowane są do osób w wieku od 17 do 23 lat i zupełnie zmieniają sposób nauki jazdy.

Zanim kursant przystąpi do egzaminu praktycznego będzie musiał przejść sześciomiesięczny okres oczekiwania. W mocy będą także ograniczenia dotyczące jazdy nocą i liczby pasażerów.

Skuteczna ochrona dla młodych kierowców?

Młodzi ludzie zapytani o opinię przez BBC mają mieszany stosunek do reformy. Jednak to oni stanowią duży odsetek zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Minister Infrastruktury, Liz Kimmins, powołała się na dane z 2024 roku. Pokazują one, że wtedy na drogach Irlandii Północnej zginęły lub zostały poważnie ranne 164 osoby w wypadkach spowodowanych przez kierowców w wieku od 17 do 23 lat.

– Kierowcy z tej grupy wiekowej odpowiadają za 24 proc. śmiertelnych lub poważnych kolizji, mimo że stanowią jedynie 8 proc. osób posiadających prawo jazdy – dodała minister.

Nowe przepisy będą dotyczyć każdego, kto otrzyma tymczasowe prawo jazdy od 1 października.

Główne zmiany w przepisach

Zgodnie z reformą wprowadzone zostaną następujące zmiany w przepisach:

– Nowym kierowcom nie będzie wolno zdawać egzaminu na prawo jazdy przez co najmniej sześć miesięcy od otrzymania tymczasowego prawa jazdy.

– Kursanci będą musieli ukończyć 14 modułów programu szkoleniowego. Następnie będzie musiał go zatwierdzić uprawniony instruktor prawa jazdy lub kierowca nadzorujący (rodzic lub opiekun).

– Wydłużenie okresu wymagającego od nowych kierowców umieszczenia oznaczenia „R” na swoich pojazdach z 12 do 24 miesięcy po zdaniu egzaminu. Inny kolor tablicy „R” będzie oznaczał kierowcę w początkowym sześciomiesięcznym okresie.

– Przez pierwsze sześć miesięcy po zdaniu egzaminu nowi kierowcy do 24. roku życia mogą mieć w samochodzie tylko jednego pasażera w wieku od 14 do 20 lat w godzinach od 23.00 do 6.00.

To ograniczenie nie będzie obejmować członków najbliższej rodziny. I nie będzie miało zastosowania, jeśli na przednim siedzeniu będzie siedzieć osoba w wieku 21 lat lub starsza, która posiada prawo jazdy od co najmniej trzech lat.

– Kierowcy uczący się jazdy będą mogli jeździć po autostradzie pod opieką osoby towarzyszącej przez zatwierdzonego instruktora. I będą mogli jeździć autostradą z prędkością dozwoloną po zdaniu egzaminu.

Ponadto kierowcy, którzy nie będą przestrzegać ograniczeń, mogą otrzymać trzy punkty karne lub grzywnę do 1000 funtów.