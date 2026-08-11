W Anglii wydano bursztynowe alerty zdrowotne
W Anglii wydano bursztynowe alerty zdrowotne / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Bursztynowe alerty dla całej Anglii w związku z kolejną falą upałów

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Podczas gdy niemal w całej Anglii panuje susza, nad Wielką Brytanię nadciąga kolejna fala upałów. W związku z wysokimi temperaturami wydano bursztynowe alerty zdrowotne.

Według Met Office we wtorek temperatury osiągną poziom 29 stopni Celsjusza w Cardiff, 28 stopni w Manchesterze i 25 stopni w Londynie. Następnie będą rosły w ciągu tygodnia, do apogeum 36 stopni Celsjusza we wschodniej i południowo-wschodniej Anglii w czwartek. Dlatego też wydano bursztynowe alerty zdrowotne.

UKHSA wydała bursztynowe alerty zdrowotne

Bursztynowe alerty zdrowotne związane z upałami wchodzą w życie we wtorek w większości rejonów Anglii. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) ostrzega przed poważnymi konsekwencjami dla opieki społecznej i zdrowotnej, w tym wzrostem liczby zgonów.

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Bursztynowe alerty będą obowiązywać do piątkowego wieczora i są związane z wysokimi, a nawet ekstremalnymi temperaturami spodziewanymi w tym tygodniu.

W szczytowym okresie fali upałów temperatury w Anglii i Walii będą oscylować w granicach od 30 do 36 stopni Celsjusza. Bursztynowe alerty obowiązują we wszystkich regionach Anglii, z wyjątkiem północno-wschodniej Anglii, która w tym samym okresie otrzymała mniej intensywny żółty alert.

Upały jeszcze nasilą się i będą bardziej powszechne w środę. Osoby powyżej 65. roku życia lub z problemami zdrowotnymi są najbardziej narażone na skutki gorąca. Jednak osoby w młodszych grupach wiekowych również mogą ucierpieć, co wiąże się ze wspomnianym zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi opieki zdrowotnej i społecznej.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) ostrzega przed upałami dochodzącymi do 36 stopni Celsjusza
Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) ostrzega przed upałami dochodzącymi do 36 stopni Celsjusza / fot. Shutterstock

Gdzie będzie najcieplej?

Temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza na obszarze od South Yorkshire po wschodnią Walię, Somerset i wschodnią część Anglii. Część ciepła rozprzestrzeni się dalej na północ, do północnej Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej. Będzie tam od 25 do 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w regionie Midlands i południowo-wschodniej Anglii, czyli od 31 do 33 stopni Celsjusza.

Będzie tam od 25 do 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w regionie Midlands i południowo-wschodniej Anglii, czyli od 31 do 33 stopni Celsjusza.

Ponadto w tym tygodniu temperatury w nocy mogą utrzymać się na stosunkowo wysokim poziomie, co z kolei będzie miało duży wpływ na komfort snu. W Anglii i Walii słupki rtęci w nocy mogą nie spaść poniżej 16 – 18 stopni Celsjusza.

Istnieje także możliwość wystąpienia tzw. „nocy tropikalnej”, gdy temperatura utrzymuje się powyżej 20 stopni Celsjusza. Do takiej sytuacji może dojść w południowo-wschodniej Anglii.

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