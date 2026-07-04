Co zmienia się w portfelu Polaków w Holandii od lipca?

Od 1 lipca w Holandii wchodzi w życie szereg zmian finansowych, które odczują także mieszkający tam Polacy. Rosną nie tylko płace i świadczenia, ale także koszty dla gospodarstw domowych.

Z danych CBS wynika, że realny dochód rozporządzalny gospodarstw domowych w Holandii wzrósł o 2,1 proc. w pierwszym kwartale 2026 roku. W porównaniu z rokiem ubiegłym. Związane to było głownie z wyższymi płacami i świadczeniami socjalnymi.

Zmiany finansowe od lipca

Od lipca Polacy mieszkający w Holandii odczują szereg zmian finansowych. Do 14,99 euro wzrośnie ustawowe minimalne wynagrodzenie dla pracowników w wieku 21 lat i starszych. Ponadto z wynagrodzeniem minimalnym powiązane są również podwyżki świadczeń i emerytur.

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Gospodarstwa domowe poniosą jednak wyższe koszty. Rosną czynsze za mieszkania socjalne nawet o 4,1 proc. Niektórzy najemcy o wyższych dochodach mogą zapłacić dodatkowo 50 lub 100 euro miesięcznie, w zależności od wysokości zarobków.

Spółdzielnie mieszkaniowe zapowiadają, że ich czynsze wzrosną średnio o 3,6 proc., co podniesie typowy czynsz socjalny do 666 euro. Podwyżki dla mieszkań średniej klasy i prywatnych, odpowiednio o 6,1 proc. i 4,4 proc., weszły w życie w styczniu.

Ponadto droższe staną się zakupy online z Unii Europejskiej. W każdej kategorii produktów w zamówieniu zostanie doliczona nowa opłata importowa w wysokości 3 euro. Konsumenci kupujący wiele rodzajów produktów będą mogli uiścić kilka opłat przy jednym zakupie.

Banki uzyskają również uprawnienia do tymczasowego blokowania niektórych transakcji. Na wniosek jednostki wywiadu finansowego transakcja może zostać zamrożona na okres do pięciu dni, podczas gdy władze będą badać ewentualne przestępstwa finansowe.

Niektóre firmy będą musiały ponieść koszty transportu w ramach opłaty za przejazd ciężarówką. Chociaż stawkę tymczasowo obniżono do końca 2026 roku, wyższe koszty operacyjne mogą ostatecznie znaleźć odzwierciedlenie w cenach płaconych przez konsumentów.

Przyczyny wzrostu dochodu gospodarstw domowych

Jak wspomnieliśmy – z danych CBS wynika, że w pierwszym kwartale wzrósł o 2,1 proc. realny dochód rozporządzalny gospodarstw domowych w Holandii. Przyczyną były wyższe płace i świadczenia socjalne. Ponadto wzrosło także zadłużenie hipoteczne. Motorem wzrostu dochodów były w dużej mierze wynagrodzenia pracowników.

Całkowite wynagrodzenia wzrosły o 5,4 proc. Natomiast zatrudnienie wzrosło o 1,4 proc. Ponadto wynagrodzenia w ramach układów zbiorowych pracy wzrosły o 4,5 proc. A świadczenia socjalne o 6,4 proc. Jak już wspomnieliśmy – wzrost ten był częściowo związany ze świadczeniami powiązanymi z płacą minimalną, które wzrosły o 4,6 proc. rok do roku.

Wypłaty emerytur również wzrosły. Częściowo dzięki funduszom emerytalnym, które przeszły na nowy system emerytalny 1 stycznia 2026 roku i znacznie zwiększyły wypłaty.

Ponadto gospodarstwa domowe zapłaciły o 5 proc. więcej podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Dochody mieszane spadły o 4,5 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem w 2025 roku.

Polacy w Holandii tracą, czy zyskują na zmianach?

W przypadku wzrostu płac, świadczeń i emerytur Polacy mieszkający w Holandii mogą mówić o pozytywnych zmianach finansowych. Jednak – jak pokazaliśmy wyżej – równoważą je podwyżki czynszów, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.