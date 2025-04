Świadczenie dla chorych i niepełnosprawnych – punktacja i zasady

Po zmianach DWP wiele osób odczuwa chaos w zasadach przyznawania Personal Independence Payment (PIP). Komu przysługuje świadczenie dla chorych i niepełnosprawnych. Przedstawiamy zasady punktacji.

W marcu 2025 roku rząd ogłosił istotne zmiany w systemie Personal Independence Payment (PIP), mające na celu ograniczenie wydatków na świadczenia socjalne. Nowe kryteria przewidują, że od listopada 2026 roku osoby ubiegające się o PIP muszą uzyskać co najmniej 4 punkty w jednej z ocenianych czynności życia codziennego, aby zakwalifikować się do komponentu związanego z codziennym funkcjonowaniem. Zmiany te mają zmniejszyć liczbę beneficjentów o około 1,2 miliona osób. To budzi obawy wśród organizacji wspierających osoby niepełnosprawne.

Komu przysługuje świadczenie socjalne dla chorych i niepełnosprawnych – przewodnik po nowej punktacji PIP – Personal Independence Payment

Personal Independence Payment (PIP) to świadczenie socjalne przysługujące osobom, które z powodu choroby lub niepełnosprawności mają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Wprowadzone w marcu 2025 roku zmiany w systemie oceniania PIP znacząco wpływają na kryteria przyznawania tego wsparcia.

Nowe zasady punktacji PIP – jak działa system oceny?

Aby otrzymać PIP, wnioskodawca musi wykazać ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności życiowych. Ocena opiera się na przyznawaniu punktów w dwóch głównych kategoriach:

Komponent codziennego funkcjonowania (Daily Living Component)

Komponent mobilności (Mobility Component)

Zgodnie z nowymi zasadami, aby zakwalifikować się do świadczenia z tytułu codziennego funkcjonowania, osoba musi uzyskać co najmniej 4 punkty w jednej z ocenianych aktywności.

Jakie obszary są oceniane?

Codzienne funkcjonowanie (Daily Living Component)

W tej kategorii oceniane są trudności w wykonywaniu 10 podstawowych czynności, takich jak:

Przygotowywanie posiłków – np. konieczność użycia specjalistycznych narzędzi kuchennych (2 punkty) lub całkowita niezdolność do gotowania (8 punktów).

Odżywianie się – np. potrzeba pomocy w jedzeniu lub picu (do 10 punktów).

Zarządzanie lekami i terapią – konieczność nadzoru przy przyjmowaniu leków (2-6 punktów).

Higiena osobista i ubieranie się – pomoc w kąpieli, ubieraniu się lub pielęgnacji (do 8 punktów).

Komunikacja i interakcje społeczne – trudności w porozumiewaniu się z innymi (do 8 punktów).

Mobilność (Mobility Component)

Ta część dotyczy zdolności do poruszania się i przemieszczania na zewnątrz:

Planowanie i pokonywanie trasy – np. trudności wynikające z problemów psychicznych lub neurologicznych (2-12 punktów).

Fizyczne przemieszczanie się – np. konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego lub kul (do 12 punktów).

Ile punktów trzeba zdobyć, aby otrzymać PIP?

Osoby ubiegające się o świadczenie muszą uzyskać odpowiednią liczbę punktów w obu kategoriach:

Codzienne funkcjonowanie: 8-11 punktów → stawka standardowa 12 punktów lub więcej → stawka podwyższona

Mobilność: 8-11 punktów → stawka standardowa 12 punktów lub więcej → stawka podwyższona



PIP w UK – Świadczenie dla niepełnosprawnych punktacja i zasady – podsumowanie

Zmiany wprowadzone w 2025 roku zaostrzyły kryteria przyznawania PIP, eliminując osoby z niewielkimi ograniczeniami funkcjonalnymi. Tylko osoby uzyskujące co najmniej 4 punkty w jednej kategorii mają szansę na świadczenie. Dlatego znacząco wpłynie na liczbę beneficjentów. Nowy system ma na celu lepsze dopasowanie wsparcia do osób o najbardziej nasilonych trudnościach, jednocześnie ograniczając wydatki budżetowe.