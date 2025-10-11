Spadła liczba imigrantów z UE pobierających Universal Credit
Spadła liczba imigrantów z UE pobierających Universal Credit / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Coraz mniej imigrantów z UE pobiera Universal Credit

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Najnowsze dane pokazują, że najbardziej na systemie socjalnym polegają Brytyjczycy i Irlandczycy. W dalszej kolejności imigranci z UE, którzy posiadają status zasiedlenia. Jeszcze mniejszy odsetek stanowią uchodźcy.

Zasiłek Universal Credit jest głównym świadczeniem z zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii. Jego celem jest pomoc w pokryciu kosztów utrzymania osób o niskich dochodach lub bezrobotnych.

- Advertisement -

Według najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Emerytur, w lipcu 2025 roku zasiłek ten pobierało łącznie 8 milionów osób w Anglii, Szkocji i Walii. Jest to duży wzrost w porównaniu z 6,9 milionami rok wcześniej. Okazuje się, że zdecydowana większość (83,8 proc.) świadczeniobiorców to osoby posiadające brytyjskie obywatelstwo, Irlandczycy albo obywatele Wspólnoty Narodów. Natomiast imigranci stanowią zauważalnie mniejszy procent.

Ilu imigrantów z UE pobiera Universal Credit?

Z danych wynika, że około jedna na sześć osób pobierających zasiłek Universal Credit to obcokrajowcy. Wśród nich znajdują się także imigranci z UE, którzy osiedlili się w Wielkiej Brytanii na stałe jeszcze przed Brexitem.

W lipcu 2025 roku 9,6 proc., czyli 770 213 osób otrzymujących Universal Credit stanowili imigranci z UE, którzy posiadają status zasiedlenia w ramach EU Settlement Scheme. Jest to spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy stanowili oni 10,6 proc.

Universal Credit pobierają głównie obywatele Wielkiej Brytanii i Irlandczycy
Universal Credit pobierają głównie obywatele Wielkiej Brytanii i Irlandczycy / fot. Shutterstock

Temat zasiłków dla imigrantów jest obecnie bardzo żywy na Wyspach i budzi wiele emocji, które podsycają politycy. W poniedziałek Katie Lam z Partii Konserwatywnej powiedziała, że powinno się odebrać zasiłki imigrantom z UE. Jest ona za tym, aby świadczenia trafiały wyłącznie do brytyjskich obywateli. Niezależnie od tego, że wielu pracujących i płacących podatki obcokrajowców ma swój duży wkład w utrzymanie systemu socjalnego w Wielkiej Brytanii.

Uchodźcy na świadczeniach to niewielki odsetek

Wracając do danych – jeszcze mniejszą grupą świadczeniobiorców (stanowiących około jedną na 17 osób, czyli 463 436) są uchodźcy. Lub obywatele państw spoza UE z ograniczonym lub nieokreślonym pozwoleniem na pobyt w UK.

Uchodźcy to osoby, którym przyznano prawo do azylu w Wielkiej Brytanii. W lipcu stanowiły one 1,5 proc. świadczeniobiorców. Co zasadniczo nie zmieniło się w porównaniu z rokiem poprzednim (1,6 proc.).

Ponadto odsetek osób ubiegających się o azyl w Wielkiej Brytanii z powodów humanitarnych wyniósł 0,7 proc. Nie zmienił się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ta kategoria obejmuje obcokrajowców, którzy przybyli na Wyspy legalnymi drogami. Jakimi są np. programy przesiedleńcze z Ukrainy.

Teksty tygodnia

Exclusive

Cisza, zaufanie i nożyczki. Polak otwiera wyjątkowy salon fryzjerski w Edynburgu

Polak otworzył w Edynburgu wyjątkowy salon fryzjerski. Bez kolejek i hałasu – z czasem tylko dla Ciebie. HOME4MYHAIR to nowa jakość w Leith.
Praca i finanse

5 grup pracowników dyskryminowanych w szpitalach. Czy będzie kolejny strajk?

W brytyjskim systemie ochrony zdrowia znów wrze. Ponad 330 pracowników technicznych z grupy szpitali St George’s, Epsom i St Helier (GESH) przygotowuje się do strajku, zarzucając władzom NHS dyskryminację płacową i systemowe nierówności. Kim są, o co walczą i dlaczego chcą strajkować?
Życie w UK

Czy w Wielkiej Brytanii obowiązuje prawo szariatu?

Pytanie o prawo szariatu w Wielkiej Brytanii często budzi...
Praca i finanse

Odebranie zasiłków imigrantom – nowy cel torysów

Torysi coraz bardziej zaostrzają swoje podejście do imigrantów. Niedawno Katie Lam stwierdziła, że właściwe byłoby odebranie zasiłków imigrantom z UE.
Twoje prawa

Kiedy Polakom potrzebna jest wiza do Wielkiej Brytanii?

Planujesz wyjazd do Wielkiej Brytanii i zastanawiasz się, czy potrzebujesz wizy? W ostatnich latach przepisy dotyczące podróży na Wyspy mocno się zmieniły z uwagi na brexit. Kiedy wiza jest konieczna, jaki jest jej koszt i jak poprawnie złożyć wniosek?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet