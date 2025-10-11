Coraz mniej imigrantów z UE pobiera Universal Credit

Najnowsze dane pokazują, że najbardziej na systemie socjalnym polegają Brytyjczycy i Irlandczycy. W dalszej kolejności imigranci z UE, którzy posiadają status zasiedlenia. Jeszcze mniejszy odsetek stanowią uchodźcy.

Zasiłek Universal Credit jest głównym świadczeniem z zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii. Jego celem jest pomoc w pokryciu kosztów utrzymania osób o niskich dochodach lub bezrobotnych.

Według najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Emerytur, w lipcu 2025 roku zasiłek ten pobierało łącznie 8 milionów osób w Anglii, Szkocji i Walii. Jest to duży wzrost w porównaniu z 6,9 milionami rok wcześniej. Okazuje się, że zdecydowana większość (83,8 proc.) świadczeniobiorców to osoby posiadające brytyjskie obywatelstwo, Irlandczycy albo obywatele Wspólnoty Narodów. Natomiast imigranci stanowią zauważalnie mniejszy procent.

Ilu imigrantów z UE pobiera Universal Credit?

Z danych wynika, że około jedna na sześć osób pobierających zasiłek Universal Credit to obcokrajowcy. Wśród nich znajdują się także imigranci z UE, którzy osiedlili się w Wielkiej Brytanii na stałe jeszcze przed Brexitem.

W lipcu 2025 roku 9,6 proc., czyli 770 213 osób otrzymujących Universal Credit stanowili imigranci z UE, którzy posiadają status zasiedlenia w ramach EU Settlement Scheme. Jest to spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy stanowili oni 10,6 proc.

Temat zasiłków dla imigrantów jest obecnie bardzo żywy na Wyspach i budzi wiele emocji, które podsycają politycy. W poniedziałek Katie Lam z Partii Konserwatywnej powiedziała, że powinno się odebrać zasiłki imigrantom z UE. Jest ona za tym, aby świadczenia trafiały wyłącznie do brytyjskich obywateli. Niezależnie od tego, że wielu pracujących i płacących podatki obcokrajowców ma swój duży wkład w utrzymanie systemu socjalnego w Wielkiej Brytanii.

Uchodźcy na świadczeniach to niewielki odsetek

Wracając do danych – jeszcze mniejszą grupą świadczeniobiorców (stanowiących około jedną na 17 osób, czyli 463 436) są uchodźcy. Lub obywatele państw spoza UE z ograniczonym lub nieokreślonym pozwoleniem na pobyt w UK.

Uchodźcy to osoby, którym przyznano prawo do azylu w Wielkiej Brytanii. W lipcu stanowiły one 1,5 proc. świadczeniobiorców. Co zasadniczo nie zmieniło się w porównaniu z rokiem poprzednim (1,6 proc.).

Ponadto odsetek osób ubiegających się o azyl w Wielkiej Brytanii z powodów humanitarnych wyniósł 0,7 proc. Nie zmienił się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ta kategoria obejmuje obcokrajowców, którzy przybyli na Wyspy legalnymi drogami. Jakimi są np. programy przesiedleńcze z Ukrainy.