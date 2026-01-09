Council tax znowu rośnie, ale nie każdy musi płacić więcej. Sprawdź, jak obniżyć rachunek w 2026 roku

Council tax znowu rośnie. Podatek lokalny to dla wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii jedna z najbardziej odczuwalnych konsekwencji drożejącego życia. W 2026 roku kolejne gminy zapowiadają podwyżki. Natomiast część samorządów dostała już zgodę na przekroczenie standardowego limitu wzrostu podatku. Eksperci podkreślają jednak, że mimo rosnących stawek, tysiące osób wciąż przepłaca — często zupełnie nieświadomie.

Dobra wiadomość? W wielu przypadkach da się ten podatek realnie obniżyć. Czasem wystarczy jedna decyzja administracyjna, by rachunek zmalał o kilkaset funtów rocznie.

Dlaczego council tax wciąż idzie w górę?

W 2026 roku większość gmin w Anglii może podnieść council tax nawet o pięć procent bez konieczności przeprowadzania referendum. Samorządy tłumaczą to rosnącymi kosztami opieki społecznej, edukacji i utrzymania lokalnych usług. Problem polega jednak na tym, że cały system opiera się na wycenach nieruchomości sprzed ponad 30 lat. Dane pochodzą z 1991 roku.

To właśnie ten przestarzały mechanizm sprawia, że dwa niemal identyczne domy mogą płacić zupełnie różne kwoty podatku. W praktyce oznacza to, że wiele gospodarstw domowych co roku płaci więcej, niż powinno.

Council tax znowu rośnie. Za wysoki rachunek? To może nie być przypadek

Specjaliści od finansów osobistych zwracają uwagę, że jedna z najczęstszych przyczyn zawyżonego council tax to błędnie przypisana grupa podatkowa, tzw. band. Od niej zależy wysokość rachunku. Natomiast raz ustalona kategoria często nie była weryfikowana przez dekady.

W ostatnich latach tysiące osób, które zdecydowały się sprawdzić swój band, odkryło, że ich nieruchomość została zakwalifikowana zbyt wysoko. Efekt? Nie tylko niższy podatek na przyszłość, ale również zwrot nadpłat sięgający nawet kilku tysięcy funtów.

Zniżki, o których mało kto mówi

Drugim powodem, dla którego mieszkańcy płacą za dużo, jest brak wiedzy o dostępnych ulgach. System council tax przewiduje szereg zniżek. Te przysługują m.in. osobom mieszkającym samotnie, rodzinom z niskimi dochodami, studentom czy gospodarstwom domowym, w których mieszka osoba wymagająca stałej opieki.

W praktyce wiele osób spełnia warunki, ale nigdy nie składa wniosku. Powód? Przekonanie, że procedura jest skomplikowana albo że „i tak nic się nie uda”. Czasami brak wiedzy o ulgach. Tymczasem dla części rodzin zniżki oznaczają realną zmianę w postaci kilkuset funtów rocznie “w kieszeni”.

Nadpłaty po przeprowadzce – pieniądze, które czekają na właściciela

Mało kto zdaje sobie sprawę, że przy wyprowadzce z danej gminy często pozostaje nadpłata council tax. Podatek płaci się z góry, więc jeśli zmiana adresu nastąpiła w trakcie roku podatkowego, na koncie rady miasta może wciąż znajdować się Twoje pieniądze.

Szczególnie narażone są osoby, które nie korzystały z polecenia zapłaty. W ich przypadku zwrot nie zawsze trafia automatycznie na konto. Dla wielu mieszkańców oznacza to kilkaset funtów, które od lat pozostają nieodebrane.

Co zrobić, gdy masz wrażenie, że płacisz za dużo?

Eksperci są zgodni: poczucie, że rachunek za council tax jest zbyt wysoki, rzadko bierze się znikąd. Często to sygnał, że warto sprawdzić trzy rzeczy:

Poprawność zakwalifikowania nieruchomości do odpowiedniej stawki podatkowej.

Prawo do zniżek.

Ewentualne nadpłaty z poprzednich lat.

W 2026 roku, przy rosnących kosztach życia, taka kontrola może okazać się jedną z najbardziej opłacalnych decyzji finansowych. Tym bardziej że procedury są dziś prostsze niż kiedykolwiek. Natomiast wiele spraw da się załatwić online.

Przestarzały system, realne pieniądze

Council tax pozostaje jednym z najbardziej krytykowanych podatków w Wielkiej Brytanii. Opiera się na danych sprzed trzech dekad. I nie nadąża za zmianami na rynku nieruchomości ani w sytuacji finansowej mieszkańców. Dopóki jednak system nie zostanie zreformowany, jedyną realną ochroną domowego budżetu jest własna czujność.

Bo choć council tax znowu rośnie niemal wszędzie, nie każdy musi godzić się na wyższe rachunki. Czasem wystarczy jeden wniosek, by płacić mniej. Wówczas można odzyskać pieniądze, które nigdy nie powinny były opuścić portfela.