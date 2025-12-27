Zwolnienie emerytów z płacenia Council Tax – nowa petycja

Tysiące osób w Wielkiej Brytanii podpisało petycję dotyczącą zniesienia podatku Council Tax dla emerytów.

Do tej pory prawie 4500 osób podpisało petycję dotyczącą wyłączenia emerytów z konieczności płacenia Council Tax. Autor petycji, Michael Thompson, twierdzi:

– Obecne przepisy gwarantują jedynie pełną ulgę emerytom o najniższych dochodach pozostawiając osoby o niskich dochodach bez dodatkowej pomocy finansowej.

Petycja dotycząca zwolnienia emerytów z płacenia Council Tax

Poparcie dla inicjatywy, zgodnie z którą emeryci mieliby zostać zwolnieni z podatku lokalnego, jest coraz większe. Sama petycja natomiast dostępna jest na stronie parlamentarnej.

Możemy przeczytać w niej: „Uważamy, że podatek Council Tax staje się coraz bardziej nieopłacalny. Wielu emerytów często utrzymuje się ze stałych dochodów i boryka się z rosnącymi kosztami utrzymania. To może zwiększać presję finansową, gdy emeryci nadal borykają się z problemami. Zwolnienie wszystkich emerytów z podatku Council Tax jest nie tylko wyrazem współczucia, ale także odpowiedzialnością finansową. Wierzymy, że może to przynieść ulgę grupie demograficznej w trudnej sytuacji. A także pomóc w utrzymaniu usług publicznych poprzez zapewnienie bardziej sprawiedliwych modeli finansowania.”

Petycja odniesie sukces, jeśli uda się zebrać pod nią 100 000 podpisów. Wtedy trafi pod debatę w parlamencie. Natomiast zebranie 10 000 podpisów sprawi, że rząd będzie musiał udzielić na nią pisemnej odpowiedzi.

Kto ma prawo do obniżki Council Tax?

Obecnie niektóre gospodarstwa domowe mogą być uprawnione do obniżki podatku lokalnego w ramach programu CTR (Council Tax Reduction). Dotyczy to jednak głównie osób o niskich dochodach.

Obowiązująca obniżka podatku lokalnego uwzględnia dochody, oszczędności i sytuację osobistą danego gospodarstwa domowego. Jest ona dostępna dla wszystkich, także dla osób, które nie pobierają zasiłków. Mogą ubiegać się o zniżkę, jeśli mają niskie dochody i oszczędności poniżej 16 000 funtów.

W przypadku mieszkania z inną osobą dorosłą, która nie jest naszym partnerem, wysokość CTR może być inna. Gdyż druga osoba także musi mieć swój wkład w Council Tax.