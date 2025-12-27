Obecnie część gospodarstw domowych może korzystać ze zniżki Council Tax, a nowa petycja ws. zwolnienia z podatku lokalnego dotyczy wszystkich emerytów
Zwolnienie emerytów z płacenia Council Tax – nowa petycja

Tysiące osób w Wielkiej Brytanii podpisało petycję dotyczącą zniesienia podatku Council Tax dla emerytów.

Do tej pory prawie 4500 osób podpisało petycję dotyczącą wyłączenia emerytów z konieczności płacenia Council Tax. Autor petycji, Michael Thompson, twierdzi:

Obecne przepisy gwarantują jedynie pełną ulgę emerytom o najniższych dochodach pozostawiając osoby o niskich dochodach bez dodatkowej pomocy finansowej.

Petycja dotycząca zwolnienia emerytów z płacenia Council Tax

Poparcie dla inicjatywy, zgodnie z którą emeryci mieliby zostać zwolnieni z podatku lokalnego, jest coraz większe. Sama petycja natomiast dostępna jest na stronie parlamentarnej.

Możemy przeczytać w niej: „Uważamy, że podatek Council Tax staje się coraz bardziej nieopłacalny. Wielu emerytów często utrzymuje się ze stałych dochodów i boryka się z rosnącymi kosztami utrzymania. To może zwiększać presję finansową, gdy emeryci nadal borykają się z problemami. Zwolnienie wszystkich emerytów z podatku Council Tax jest nie tylko wyrazem współczucia, ale także odpowiedzialnością finansową. Wierzymy, że może to przynieść ulgę grupie demograficznej w trudnej sytuacji. A także pomóc w utrzymaniu usług publicznych poprzez zapewnienie bardziej sprawiedliwych modeli finansowania.

Petycja odniesie sukces, jeśli uda się zebrać pod nią 100 000 podpisów. Wtedy trafi pod debatę w parlamencie. Natomiast zebranie 10 000 podpisów sprawi, że rząd będzie musiał udzielić na nią pisemnej odpowiedzi.

Jeśli petycję podpisze wystarczająca liczba osób, emeryci mogą być zwolnieni z podatku lokalnego
Kto ma prawo do obniżki Council Tax?

Obecnie niektóre gospodarstwa domowe mogą być uprawnione do obniżki podatku lokalnego w ramach programu CTR (Council Tax Reduction). Dotyczy to jednak głównie osób o niskich dochodach.

Obowiązująca obniżka podatku lokalnego uwzględnia dochody, oszczędności i sytuację osobistą danego gospodarstwa domowego. Jest ona dostępna dla wszystkich, także dla osób, które nie pobierają zasiłków. Mogą ubiegać się o zniżkę, jeśli mają niskie dochody i oszczędności poniżej 16 000 funtów.

W przypadku mieszkania z inną osobą dorosłą, która nie jest naszym partnerem, wysokość CTR może być inna. Gdyż druga osoba także musi mieć swój wkład w Council Tax.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

