Czarne skrzynki w autach. 3 powody dla których kierowcy montują je w autach
UKPraca i finanseŻycie w UK
Czarne skrzynki w autach. 3 powody dla których kierowcy montują je w samochodach

Joanna Baran
Joanna Baran

Po co kierowcy montują czarne skrzynki? I to w prywatnych autach? I zgadzają się na jeszcze większą inwigilację? Ostatnio w samochodach w Wielkiej Brytanii pojawia się ich coraz więcej. Tendencja związana jest z kilkoma czynnikami.

Urządzenia telematyczne monitorują styl jazdy i wpływają na wysokość składek ubezpieczeniowych, ale równocześnie budzą kontrowersje dotyczące prywatności i nadmiernej kontroli nad kierowcami. Rosnąca popularność czarnych skrzynek w UK rodzi pytania o to, w jakim stopniu dane o stylu jazdy mogą być wykorzystane w przyszłości.

Czarne skrzynki w autach – dlaczego? Moda? Potrzeba czy konieczność?

Dlaczego kierowcy decydują się na montaż czarnych skrzynek? Czy to chwilowa moda? Nowy wymóg prawny? A może potrzeba?

Poza ubezpieczeniami i podatkami, informacje gromadzone przez telematykę mogłyby w teorii zostać użyte do analiz behawioralnych lub sprzedaży profilowanych ofert, To stawia nowe wyzwania przed regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Najczęstsze powody są w zasadzie zrozumiałe.

  1. Oszczędności kontra presja

Głównym powodem instalacji czarnych skrzynek jest możliwość obniżenia składek ubezpieczeniowych. Urządzenia rejestrują prędkość, hamowanie, przyspieszenia i porę dnia, w której samochód jest użytkowany. Dzięki temu ubezpieczyciele mogą nagradzać ostrożnych kierowców. Jednak równocześnie pojawia się subtelna presja, by prowadzić „idealnie”. Wysokie składki lub ryzyko podwyższenia polis skłaniają kierowców do korzystania z telematyki niemal obowiązkowo.

  1. Bezpieczeństwo czy inwigilacja?

Czarne skrzynki a autach pomagają w szybkim rozstrzyganiu roszczeń po wypadkach i chronią przed fałszywymi roszczeniami. Głównie dlatego, że rejestrują styl jazdy w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do kamer samochodowych, które rejestrują jedynie obraz w danym momencie, telematyka śledzi każdą podróż. To zwiększa zakres kontroli nad kierowcą i rodzi pytania o prywatność. Firmy ubezpieczeniowe mogą używać danych zarówno do nagradzania bezpiecznej jazdy, jak i do podwyższania składek w przypadku wykrycia ryzykownych zachowań.

  1. Przygotowanie na nowe regulacje, podatki i przepisy

Rząd UK planuje zmiany. Dlatego  wprowadzenie podatku „pay-per-mile” budzi obawy kierowców o finanse. Telematyka umożliwia lepszą kontrolę nad kosztami eksploatacji pojazdu i jednocześnie wpływa na obniżenie ubezpieczenia. Urządzenia dostarczają szczegółowych danych o przebiegu i stylu jazdy. Dlatego mogą być wykorzystywane do rozliczeń podatkowych lub obliczania składek ubezpieczeniowych. Jednocześnie zwiększa się możliwość monitorowania kierowców przez ubezpieczycieli i władze, co rodzi kontrowersje dotyczące ingerencji w codzienną jazdę.

 

fot. shutterstock.com

Czarne skrzynki w autach – czy mają przewagę nad kamerami?

Kamery samochodowe rejestrują jedynie obraz, natomiast czarne skrzynki monitorują prędkość, gwałtowne hamowania, przyspieszenia oraz styl jazdy w różnych warunkach. Takie podejście jest bardziej wszechstronne zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i ubezpieczeń, ale oznacza również znacznie większą ingerencję w prywatność.

Czarne skrzynki a autach stają się symbolem nowej rzeczywistości na brytyjskich drogach: zapewniają oszczędności i większe bezpieczeństwo. Jednak równocześnie wprowadzają element stałej kontroli nad kierowcami i sposobem ich jazdy. Dlatego montaż ich jest tak samo ważny, jak i kontrowersyjny.

 

