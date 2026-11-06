Czeka nas wcześniejsza zima i Bestia ze Wschodu za sprawą wiru polarnego?

Met Office ostrzega, że za sprawą wiru polarnego w Wielkiej Brytanii może pojawić się wcześniejsza zima. Zwiększa się tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska przypominającego Bestię ze Wschodu (Beast from the East).

W 2018 roku wyż baryczny o nazwie Hartmut – znany również jako Bestia ze Wschodu – przyniósł w całej Wielkiej Brytanii obfite opady śniegu i wyjątkowo niskie temperatury, co było skutkiem przemieszczenia się wiru polarnego. Okazuje się, że w tym roku może być podobnie.

Wcześniejsza zima i Bestia ze Wschodu?

Każdej zimy nad Arktyką, wokół bieguna północnego krążą silne wiatry, które zatrzymują jedne z najzimniejszych mas powietrza na Ziemi. Jednak w ostatnich dniach ten układ, znany jako wir polarny, uległ osłabieniu i zmienił swoje położenie.

Mimo że wir polarny znajduje się nad biegunem północnym, jego zaburzenie może doprowadzić do tzw. „nagłego ocieplenia stratosferycznego” (sudden stratospheric warming – SSW).

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Wbrew nazwie, zjawisko to nie powoduje wzrostu temperatury przy powierzchni Ziemi. Odnosi się ono do temperatury w górnych warstwach atmosfery – w stratosferze. I temperatura ta może ciągu zaledwie kilku dni wzrosnąć nawet o 50 stopni Celsjusza.

Natomiast kilka tygodni później prowadzi to do powstania układów wysokiego ciśnienia, które mogą przynieść Europie długotrwałe okresy suchej i mroźnej pogody.

Według Met Office, oznaki zaburzeń wiru polarnego pojawiły się w tym roku wyjątkowo wcześnie. Jest to bezprecedensowe w historii współczesnych obserwacji meteorologicznych. Przyczyną może być zjawisko El Niño występujące w tropikalnej części Oceanu Spokojnego.

Jak bardzo prawdopodobne są prognozy?

Ze względu na to, że sytuacja ta ma miejsce na tak wczesnym etapie sezonu, brakuje danych historycznych, do których można by ją odnieść. Może to również sprawić, że obecne prognozy na zimę staną się jeszcze bardziej niepewne.

Wystąpienie zjawiska SSW nie gwarantuje automatycznie wystąpienia dużego mrozu w Wielkiej Brytanii. Met Office twierdzi, że jego skutki mogą być widoczne dopiero po dwóch a nawet sześciu tygodniach.

Wiele zależy od tego, gdzie tworzą się obszary wysokiego ciśnienia. Blokowanie na północy sprzyja wiatrom wschodnim, podczas gdy wyż na zachodzie zwiększa prawdopodobieństwo wiatrów północnych.

Historycznie rzecz biorąc, zjawisko SSW zwiększa jednak prawdopodobieństwo większego ochłodzenia w Wielkiej Brytanii.