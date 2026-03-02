Czy nowe przepisy parkingowe sparaliżują miasta?

Brytyjskie miasta mogą zostać sparaliżowane przez korki, jeśli rząd wprowadzi nowe przepisy dotyczące prywatnych parkingów – alarmuje Brytyjskie Stowarzyszenie Parkingowe, reprezentujące operatorów tego sektora. Planowany kodeks zakłada m.in. zakaz doliczania do tzw. mandatów opłat za windykację.

Dziś opłaty wynoszą one do 70 funtów i są naliczane, gdy sprawa trafia do firmy odzyskującej należności. Zdaniem branży ich likwidacja sprawi, że operatorzy nie będą mieli innej drogi dochodzenia roszczeń niż postępowania sądowe. Czy przez to parkowanie w UK będzie przypominało chodzenie po polu minowym?

Blisko 16 mln kar i presja na system

Metropolie funkcjonują w rytmie parkowania. To ono decyduje o płynności ruchu, dostępności usług i komforcie życia. Gdy zmieniają się przepisy, natychmiast reaguje cała tkanka miejsca: kierowcy, operatorzy parkingów, system sądowniczy i lokalna gospodarka.

Jak wynika z danych przytaczanych przez Express.co.uk, w ciągu zaledwie roku prywatne firmy parkingowe wystawiły rekordowe 15,9 mln opłat karnym, potocznie nazywanych „mandatami”. W takiej rzeczywistości każda korekta zasad działa jak efekt domina – nawet jeśli jej intencją jest większa sprawiedliwość i ochrona użytkowników dróg.

System opłat parkingowych opiera się na mechanizmie odstraszania

Sama groźba doliczenia opłaty windykacyjnej często zmusza ludzi do regulowania nawet wątpliwych mandatów, których w innych okolicznościach by nie przyjęli. Kara za nieprawidłowe parkowanie w UK, w wysokości 100 funtów, może bowiem wzrosnąć po kilku tygodniach o kolejne 70 funtów.

Wysokość kary, możliwość jego szybkiego obniżenia o 40 proc. przy płatności w 14 dni czy dodatkowe koszty windykacyjne tworzą finansową barierę, która ma zdyscyplinować kierowców. W momencie, gdy pojawia się pomysł ograniczenia dodatkowych opłat zmienia się cała logika tego modelu.

Z jednej strony kierowcy zyskują większe poczucie bezpieczeństwa i chętniej kwestionują niesłuszne decyzje. Dzisiaj branży zarzuca się nieczytelne oznakowanie parkingów, agresywne metody egzekwowania należności i zawyżone opłaty. Z drugiej, jak wskazują analizy cytowane przez Express.co.uk, spada skuteczność natychmiastowego egzekwowania należności, co może doprowadzić do lawinowego wzrostu spraw sądowych.

Jeżeli kara przestaje być odczuwalna, część osób zaczyna traktować ją jak opcjonalny koszt. W skali miasta oznacza to większą rotację pojazdów parkujących niezgodnie z zasadami, dłuższe poszukiwanie miejsca i – paradoksalnie – więcej korków generowanych przez kierowców krążących po tych samych ulicach.

Parkowanie jako test dla państwa i jego instytucji

Debata o parkowaniu coraz rzadziej dotyczy samych miejsc postojowych, a coraz częściej jakości państwa i jego instytucji. Ograniczenie opłat windykacyjnych ma chronić przed agresywną egzekucją należności, które – według krytyków – skłaniały do płacenia nawet w wątpliwych przypadkach. Jednak każda nieopłacona kara to potencjalna sprawa w sądzie. Jeśli „mandaty” liczymy w milionach rocznie, nawet niewielki procent sporów oznacza ogromne obciążenie dla wymiaru sprawiedliwości.

Samochód pozostaje symbolem niezależności, a jednocześnie największym wyzwaniem przestrzennym dla miast. Wysokie kary ograniczają jego dominację, ale zbyt niskie wywołują poczucie bezkarności. Dlatego dyskusja o limitach nie dotyczy wyłącznie pieniędzy, lecz zarazem równowagi między wygodą a odpowiedzialnością.