parkowanie na chodnikach
Lokalne władze będą mogły wprowadzać ograniczenia parkowania na większych obszarach / fot. Shutterstock.com
2 min.czytania

Czy wreszcie skończy się parkowanie „na pół chodnika”?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Samochód ustawiony częściowo na krawężniku i pozostawiający przejście zaledwie na szerokość jednej osoby to codzienny widok zwłaszcza w dużych miastach. Problem długo pozostawał w szarej strefie prawa, jednak wkrótce w Wielkiej Brytanii powinno się coś zmienić. Parkowanie na chodnikach nie będzie takie proste.

Brytyjskie samorządy szykują się do wprowadzenia przepisów, które pozwolą skuteczniej walczyć z kierowcami samochodów parkującymi na chodnikach i utrudniających przejście pieszym. Ministerstwo Transportu zapowiedziało uproszczenie procedur, dzięki czemu lokalne władze będą mogły wprowadzać ograniczenia na większych obszarach, a nie – jak dotąd – dla pojedynczych ulic.

W miastach mamy coraz mniej miejsca na parkowanie

W europejskich aglomeracjach liczba samochodów systematycznie rośnie. Na początku 2025 roku liczba zarejestrowanych aut w Wielkiej Brytanii wyniosła niemal 34 miliony, a z analizy RAC Foundation przytoczonej przez Daily Mail wynika, że przeciętne auto ma obecnie 9 lat i 10 miesięcy, podczas gdy dekadę temu było to 7 lat i 5 miesięcy.

Efektem jest chroniczny deficyt miejsc parkingowych i zajmowanie przez kierowców przestrzeni przeznaczonej dla pieszych. Jednym z największych wyzwań w walce z parkowaniem na chodnikach jest niespójność przepisów. Przez to kierowcy mogą spotkać się z zupełnie innymi zasadami w zależności od regionu czy miasta.

W Wielkiej Brytanii – jak opisuje The Mirror – przepisy różnią się w zależności od części kraju. Zakaz parkowania na chodnikach w Londynie wprowadzono dekady temu, a mandat za takie wykroczenie sięga nawet 130 funtów. W innych regionach zasady są znacznie mniej jednoznaczne, a tę niekonkretność chętnie wykorzystują kierowcy.

Przez auta na chodnikach cierpią rodzice, seniorzy i ludzie z niepełnosprawnością

Coraz więcej samorządów zaczyna traktować parkowanie na chodnikach jako element szerszej polityki mobilności. Nowe przepisy mają uprościć procedury i umożliwić władzom lokalnym wprowadzanie ograniczeń na większych obszarach, zamiast regulowania każdej ulicy osobno.

parkowanie na chodnikach
Jednym z wyzwań w walce z parkowaniem na chodnikach jest niespójność prawna / fot. Shutterstock.com

Celem zmian jest przede wszystkim zwiększenie dostępności chodników dla wszystkich użytkowników. Szczególną uwagę zwraca się na osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, rodziców z wózkami dziecięcymi czy seniorów. W wielu przypadkach nawet częściowo zaparkowany samochód może całkowicie zablokować przejście.

Miasta będą decydować lokalnie o zakazach

Władzom lokalnym zostanie pozostawiona pewna elastyczność, ponieważ w miejscach o bardzo wąskich ulicach częściowe parkowanie na chodniku bywa jedynym sposobem na utrzymanie płynności ruchu. W związku z tym, zamiast całkowitego zakazu, rozważa się model zarządzania oparty na analizie konkretnych lokalizacji i być może w grę wejdzie także swoboda w ustalaniu wysokości kar.

Eksperci podkreślają, że sama zmiana przepisów nie rozwiąże problemu. Kluczowe znaczenie ma egzekwowanie prawa oraz odpowiednie finansowanie systemu kontroli. Samorządy muszą dysponować wystarczającą liczbą inspektorów i narzędziami do monitorowania sytuacji na ulicach.

