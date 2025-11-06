Zakaz parkowania na chodnikach w Irlandii Północnej

Parkowanie na chodnikach ma zostać zakazane w Irlandii Północnej na mocy nowych przepisów. Minister infrastruktury, Liz Kimmins poinformowała o nowym projekcie ustawy, która rozwiąże problem nieodpowiedzialnego parkowania.

Nowe przepisy, które ma wprowadzić rząd Irlandii Północnej, mają być dużym udogodnieniem dla pieszych i sprawią, że parkowanie na chodnikach będzie zakazane.

Parkowanie na chodnikach będzie nielegalne

Chodniki dla pieszych stają się coraz mniej dla nich dostępne przez liczbę i wielkość parkujących tam samochodów. Kierowcy będą musieli jednak przywyknąć do nowych przepisów, który ma wprowadzić rząd Irlandii Północnej.

Minister infrastruktury, Liz Kimmins, powiedziała:

– Nieodpowiedzialne parkowanie na chodnikach ma duży i negatywny wpływ na wiele rejonów na północy kraju. Niestety zbyt wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich działań, gdy ich pojazd blokuje chodnik. Samochód zaparkowany całkowicie na chodniku tworzy poważne i często niebezpieczne bariery dla pieszych. Zmusza ich do wyjścia na ruchliwą jezdnię. Stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa. Szczególnie dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci i osób z wózkami dziecięcymi.

– Będzie to uzupełnieniem działań, które już podjęliśmy w celu rozwiązania problemu nieodpowiedzialnego parkowania na chodnikach. W tym wprowadzenia przepisów zakazujących parkowania na chodnikach wzdłuż pasów autobusowych, przystanków autobusowych, obowiązkowych ścieżek rowerowych i obowiązkowych oznaczeń „School Keep Clear”. A także zachęcania do przestrzegania przepisów parkingowych w całej sieci drogowej poprzez promowanie inicjatywy „Pomyśl, zanim zaparkujesz” – dodała minister.

Kampania uświadamiająca kierowców

W celu większego uświadamiania kierowców podjęto także inne działania. Rada Miejska Causeway Coast i Glens rozpoczęła kampanię mającą na celu podniesienie świadomości na temat barier, jakie stwarza parkowanie na chodnikach.

Riley McCahon, przewodniczący Forum Równości Causeway Coast i Glens, powiedział, że wielu członków zgłaszało skargi.

– Te samochody stwarzają zagrożenie, ponieważ ludzie muszą wychodzić na jezdnię, a często nie ma tam odpowiedniego krawężnika, więc osoby poruszające się na wózku inwalidzkim utkną w martwym punkcie. To zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich. Uważamy, że ludzie po prostu nie rozumieją skutków… chcemy ich edukować – powiedział mężczyzna.

Cara McShane, która jest radną, twierdzi, że chce „wzmocnić głos mieszkańców” i zachęcić kierowców do większego szacunku w kwestii parkowania. McShane powiedziała, że chociaż władze lokalne nie mają uprawnień do egzekwowania prawa, mają możliwość poruszenia tej kwestii w nadziei, że kierowcy będą bardziej odpowiedzialni i będą szanować przepisy.

Przepisy dotyczące parkowania

W 2023 roku Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło zakaz parkowania na chodnikach w określonych miejscach. Są to chodniki obok ścieżek autobusowych lub ścieżek rowerowych.

Tam, gdzie na drodze są oznaczone ograniczenia parkowania, takie jak żółte linie, ograniczenia te dotyczą również chodników. Oznacza to, że za niezastosowanie się do tego, można dostać mandat.

Jednak nowe przepisy całkowicie zakazałyby parkowania na chodnikach, a także parkowania na obniżonych krawężnikach i parkowania na dwóch miejscach.