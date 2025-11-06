Parkowanie na chodniku będzie zakazane
Parkowanie na chodniku będzie zakazane / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Zakaz parkowania na chodnikach w Irlandii Północnej

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Parkowanie na chodnikach ma zostać zakazane w Irlandii Północnej na mocy nowych przepisów. Minister infrastruktury, Liz Kimmins poinformowała o nowym projekcie ustawy, która rozwiąże problem nieodpowiedzialnego parkowania.

Nowe przepisy, które ma wprowadzić rząd Irlandii Północnej, mają być dużym udogodnieniem dla pieszych i sprawią, że parkowanie na chodnikach będzie zakazane.

- Advertisement -

Parkowanie na chodnikach będzie nielegalne

Chodniki dla pieszych stają się coraz mniej dla nich dostępne przez liczbę i wielkość parkujących tam samochodów. Kierowcy będą musieli jednak przywyknąć do nowych przepisów, który ma wprowadzić rząd Irlandii Północnej.

Minister infrastruktury, Liz Kimmins, powiedziała:

Nieodpowiedzialne parkowanie na chodnikach ma duży i negatywny wpływ na wiele rejonów na północy kraju. Niestety zbyt wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich działań, gdy ich pojazd blokuje chodnik. Samochód zaparkowany całkowicie na chodniku tworzy poważne i często niebezpieczne bariery dla pieszych. Zmusza ich do wyjścia na ruchliwą jezdnię. Stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa. Szczególnie dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci i osób z wózkami dziecięcymi.

Będzie to uzupełnieniem działań, które już podjęliśmy w celu rozwiązania problemu nieodpowiedzialnego parkowania na chodnikach. W tym wprowadzenia przepisów zakazujących parkowania na chodnikach wzdłuż pasów autobusowych, przystanków autobusowych, obowiązkowych ścieżek rowerowych i obowiązkowych oznaczeń „School Keep Clear”. A także zachęcania do przestrzegania przepisów parkingowych w całej sieci drogowej poprzez promowanie inicjatywy „Pomyśl, zanim zaparkujesz” – dodała minister.

Nowe przepisy mają wychować kierowców / fot. Shutterstock
Nowe przepisy mają wychować kierowców / fot. Shutterstock

Kampania uświadamiająca kierowców

W celu większego uświadamiania kierowców podjęto także inne działania. Rada Miejska Causeway Coast i Glens rozpoczęła kampanię mającą na celu podniesienie świadomości na temat barier, jakie stwarza parkowanie na chodnikach.

Riley McCahon, przewodniczący Forum Równości Causeway Coast i Glens, powiedział, że wielu członków zgłaszało skargi.

Te samochody stwarzają zagrożenie, ponieważ ludzie muszą wychodzić na jezdnię, a często nie ma tam odpowiedniego krawężnika, więc osoby poruszające się na wózku inwalidzkim utkną w martwym punkcie. To zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich. Uważamy, że ludzie po prostu nie rozumieją skutków… chcemy ich edukować – powiedział mężczyzna.

Cara McShane, która jest radną, twierdzi, że chce „wzmocnić głos mieszkańców” i zachęcić kierowców do większego szacunku w kwestii parkowania. McShane powiedziała, że chociaż władze lokalne nie mają uprawnień do egzekwowania prawa, mają możliwość poruszenia tej kwestii w nadziei, że kierowcy będą bardziej odpowiedzialni i będą szanować przepisy.

Przepisy dotyczące parkowania

W 2023 roku Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło zakaz parkowania na chodnikach w określonych miejscach. Są to chodniki obok ścieżek autobusowych lub ścieżek rowerowych.

Tam, gdzie na drodze są oznaczone ograniczenia parkowania, takie jak żółte linie, ograniczenia te dotyczą również chodników. Oznacza to, że za niezastosowanie się do tego, można dostać mandat.

Jednak nowe przepisy całkowicie zakazałyby parkowania na chodnikach, a także parkowania na obniżonych krawężnikach i parkowania na dwóch miejscach.

Teksty tygodnia

Crime

Krwawy atak nożownika w pociągu. Dwie osoby wciąż walczą o życie

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotni wieczór w pociągu jadącym w kierunku Londynu. Przed 20.00 czasu lokalnego brytyjska policja otrzymała zgłoszenie o ataku nożownika na pasażerów.
UK

Groźne czarne wdowy mogą zadomowić się na Wyspach. Ich jad jest kilkanaście razy silniejszy od jadu grzechotnika!

Historia 28-letniej Crystal Rudd ze Spalding w hrabstwie Lincolnshire pokazuje, jak pozornie niegroźne ukąszenie przez pająka może przerodzić się w poważny problem zdrowotny.
UK

Lidl wycofuje produkt ze sklepów. Odłamki szkła w popularnej przekąsce!

Sieć poinformowała o natychmiastowym wycofaniu jednej z popularnych przekąsek sprzedawanych w sklepach w całej Wielkiej Brytanii. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, decyzja została podjęta z uwagi na ryzyko obecności odłamków szkła w produkcie.
Praca i finanse

Banki idą klientom na rękę. Możesz zaciągnąć tańszy kredyt

Na rynku kredytów hipotecznych rozpoczęła się przedbudżetowa batalia o klientów. Najwięksi brytyjscy kredytodawcy niemal równocześnie obniżyli oprocentowanie, próbując w ten sposób przyciągnąć właścicieli domów z wygasającymi umowami.
Praca i finanse

Zapadła decyzja w sprawie stóp procentowych

Bank Anglii zdecydował się utrzymać stopy procentowe na poziomie 4 proc. Nie wszyscy uważają jednak, że była to dobra decyzja.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet