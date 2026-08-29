Czym są Premium Bonds? Opłaca się w nie inwestować? Wyjaśniamy!

Każdy kto mieszka w UK na pewno zetknął się z ofertą lub reklamą Premium Bonds. Brytyjczycy wprost je uwielbiają. To produkt oszczędnościowy, który przypomina polskie obligacje skarbowe. Jest tak bezpieczny jak obligacje, ale działa jak loteria zamiast wypłacać gwarantowane odsetki. Poniżej wyjaśniamy jak działają Premium Bonds i czy faktycznie Brytyjczycy tak się na nich bogacą. Poniżej faq dla Polaków w UK.

Czy Premium Bonds to to samo co polskie obligacje skarbowe?

Nie do końca. Łączy je to, że pożyczasz pieniądze państwu, a ono gwarantuje, że odzyskasz każdą wpłaconą gotówkę. Główna różnica tkwi w zysku: polskie obligacje dają gwarantowany procent (np. 5% rocznie). Premium Bonds nie dają żadnego gwarantowanego oprocentowania. Zamiast tego każdy wpłacony funt bierze udział w comiesięcznej loterii, gdzie można wygrać do 1 miliona funtów.

Jak to działa w praktyce?

Kupujesz obligacje na oficjalnej stronie państwowego banku National Savings and Investments (NS&I).Każdy £1, który wydasz to jeden los (bond) posiadający unikalny numer. Jeśli wpłacisz £1,000, co miesiąc masz 1,000 szans na wygraną. Minimalna kwota zakupu to £25, a maksymalna to £50,000 na osobę.

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Ile można wygrać i jakie są szanse?

Co miesiąc superkomputer ERNIE losuje nagrody o wartości od £25 do nawet £1 miliona. Pula nagród opiera się na tzw. prize fund rate, który wynosi 4,35% w skali roku (stawka od września 2026 r.). Nie oznacza to jednak, że tyle zarobisz – to średnia wartość nagród wypłacana ze wszystkich środków w systemie. Szansa na wygraną dla pojedynczego funta wynosi 21 000 do 1 w każdym miesiącu. Im więcej masz obligacji, tym większe prawdopodobieństwo trafienia nagrody.

Czy od wygranej muszę zapłacić podatek w UK?

Nie. Wszystkie wygrane w Premium Bonds są w 100% wolne od podatku dochodowego (Income Tax) oraz podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) na terenie Wielkiej Brytanii. Nie musisz ich nigdzie zgłaszać do HMRC.

Czy mogę stracić swoje pieniądze z Premium Bonds?

Nie stracisz wpłaconego kapitału, ale możesz stracić na inflacji. Jeśli wpłacisz £5,000, po kilku latach nadal możesz wypłacić dokładnie £5,000. Ryzyko polega na tym, że jeśli przez ten czas nic nie wygrasz, pieniądze realnie stracą na wartości przez rosnące ceny w sklepach. W tym samym czasie na zwykłym koncie oszczędnościowym gromadziłyby pewne odsetki.

Jak mogę wypłacić pieniądze z Premium Bonds?

W każdej chwili możesz zalogować się na konto NS&I i zlecić wypłatę całości lub części środków na swoje brytyjskie konto bankowe. Zwrot pieniędzy trwa zazwyczaj kilka dni roboczych i nie ponosisz z tego tytułu żadnych kar finansowych. Aby brać udział w losowaniu, pieniądze muszą leżeć na koncie przez pełny miesiąc kalendarzowy.

Czy Premium Bonds się opłacają?

Brytyjczycy absolutnie uwielbiają Premium Bonds. Co miesiąc towarzyszy im dreszczyk emocji kiedy czekają na wyniki losowania. Jednocześnie w przeciwieństwie do tradycyjnej loterii, tutaj ich „kupon” nigdy nie przepada. Jednak doradcy finansowi często je krytykują. Statystycznie większość ludzi wygrywa mniej, niż zarobiłaby na dobrze oprocentowanym, tradycyjnym koncie oszczędnościowym.