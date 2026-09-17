Kolejne zaginięcie dziecka w UK - trwają poszukiwania 10-latka z Hodesdon
Kolejne zaginięcie dziecka w UK - trwają poszukiwania 10-latka z Hodesdon / fot. Shutterstock
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Kolejne dziecko zaginęło w UK. Tym razem 10-latek z Hoddesdon

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Policja wystosowała pilny apel w związku z zaginięciem 10-letniego chłopca z Hoddesdon. Jest to już drugie zaginięcie dziecka w Wielkiej Brytanii w tym samym czasie.

15 września w miejscowości Brantham w hrabstwie Suffolk zaginął trzyletni Noah Woods. Po zaangażowaniu wyspecjalizowanych zespołów poszukiwawczych, psów tropiących i śmigłowców, znaleziono ciało dziecka w zbiorniku wodnym niedaleko którego po raz ostatni je widziano. Okazuje się jednak, że tego samego dnia – 15 września – zaginęło także inne dziecko, w hrabstwie Hertfordshire.

Kolejne dziecko zaginęło w UK

Policja zaapelowała o pomoc w poszukiwaniach 10-letniego chłopca o imieniu Dougie. Ostatnio widziano go we wtorek wieczorem w historycznym mieście targowym w Hodesdon. Funkcjonariusze powiedzieli, że „coraz bardziej martwią się” o jego bezpieczeństwo, dlatego zwrócili się do społeczeństwa z prośbą o pomoc.

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Rzecznik policji w Hertfordshire podał rysopis 10-latka:

Chłopiec jest niskiego wzrostu, krępej budowy ciała i ma ciemnobrązowe włosy. Często nosi też złotą biżuterię.

W osobnym komunikacie policja dodała: „Dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili apel w sprawie zaginięcia Dougiego. Rozumiemy, że ludzie się martwią i chcą pomóc, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń. Każde dochodzenie w sprawie osoby zaginionej jest inne, a podejmowane działania dostosowuje się do indywidualnych okoliczności danej sprawy. Koncentrujemy się na odnalezieniu Dougiego i jesteśmy wdzięczni za nieustające wsparcie ze strony społeczeństwa. Prosimy o dalsze udostępnianie apelu i kontakt z policją w przypadku posiadania jakichkolwiek istotnych informacji”.

Osoby posiadające informacje proszone są o kontakt z policją pod numerem 999, a także podanie numeru sprawy ISR 589 z 16 września 2026 roku.

Policja w Hertfordshire apeluje o pomoc w poszukiwaniach 10-latka
Policja w Hertfordshire apeluje o pomoc w poszukiwaniach 10-latka / fot. Shutterstock

Tragiczny koniec poszukiwań 3-letniego Noah Woodsa

Jak już wspomnieliśmy – 15 września zaginął 3-letni Noah Woods w miejscowości Brantham w hrabstwie Suffolk. Akcja poszukiwawcza trwała 24 godziny. A w późnych godzinach popołudniowych w środę policja poinformowała o znalezieniu ciała dziecka w pobliskim zbiorniku wodnym. Mimo że nie przeprowadzono jeszcze oficjalnej identyfikacji, wszystko wskazuje na to, że jest to ciało zaginionego 3-latka.

Chłopiec zaginął po tym, jak oddalił się od osoby dorosłej bawiąc się na placu zabaw. 3-latek pobiegł alejką w kierunku znajdującego się niedaleko osiedla. Poszukiwania były dodatkowo utrudnione przez fakt, że Noah był niemówiący i miał częściową utratę słuchu.

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