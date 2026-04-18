Czynsze w UK przestały rosnąć po raz pierwszy od 2017 roku

Dane serwisu Rightmove pokazują, że czynsze w UK przestały rosnąć po prawie dekadzie wzrostów. Okazuje się, że coraz więcej właścicieli nieruchomości obniża ceny, aby zatrzymać najemców.

Po raz pierwszy od 2017 roku czynsze w UK nie wzrosły w pierwszych trzech miesiącach roku. W porównaniu z poziomami z końca poprzedniego roku. Jednak dostępność mieszkań na rynku nadal jest ograniczona.

Po raz pierwszy od 2017 roku czynsze w UK nie rosną

Typowy czynsz poza Londynem pozostał na niezmienionym poziomie 1370 funtów miesięcznie w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Ponadto – jak podaje serwis Rightmove – liczba dostępnych mieszkań do wynajęcia była o 3 proc. wyższa niż rok temu. A podaż osiągnęła najwyższy poziom od 2021 roku.

Natomiast średni czynsz w ofertach wynajmu w Londynie wzrósł o 0,7 proc. w pierwszym kwartale tego roku do 2736 funtów miesięcznie. Choć nadal był to poziom niższy od rekordu osiągniętego latem 2025 roku.

Serwis poinformował także, że przed wejściem w życie ustawy o prawach najemców (Renters’ Rights Act) z dniem 1 maja 2026 roku nie ma „żadnych istotnych oznak zmian” w funkcjonowaniu rynku najmu. Przypomnijmy, że ustawa ta zniesie artykuł 21. ustawy o mieszkalnictwie. Zezwala on właścicielom na eksmisję najemców bez konieczności uzasadniania tego przed sądem.

Natomiast organizacje charytatywne twierdzą, że przed wejściem w życie ustawy coraz więcej właścicieli eksmituje najemców w ostatniej chwili.

Wpływ wojny w Iranie na rynek nieruchomości w UK

Colleen Babcock, ekspertka ds. nieruchomości w Rightmove, zauważyła, że wojna w Iranie wywiera wpływ na rynek nieruchomości.

– To dopiero początek, ale najbardziej bezpośrednią zmianą spowodowaną wojną w Iranie był znaczny wzrost kosztów pożyczek dla właścicieli nieruchomości. Co może przełożyć się na rynek na późniejszym etapie – powiedziała Babcock.

Rightmove twierdzi, że właściciele nieruchomości muszą obecnie „prawidłowo szacować wysokość czynszu w oparciu o aktualną sytuację na rynku”. Warto zaznaczyć, że około 26 proc. ofert wynajmu zostało obniżonych w trakcie ich publikacji. I jest to najwyższy odsetek odnotowany od 2012 roku.

Po kilku latach, w których popyt na nieruchomości na wynajem znacznie przewyższał podaż w niektórych rejonach UK, niższy popyt ze strony najemców i szerszy wybór nieruchomości łagodzą konkurencję. A to z kolei zmniejsza presję na wzrost czynszów.