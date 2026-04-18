Czynsze w UK przestały rosnąć po raz pierwszy od 2017 roku

Paulina Markowska
Dane serwisu Rightmove pokazują, że czynsze w UK przestały rosnąć po prawie dekadzie wzrostów. Okazuje się, że coraz więcej właścicieli nieruchomości obniża ceny, aby zatrzymać najemców.

Po raz pierwszy od 2017 roku czynsze w UK nie wzrosły w pierwszych trzech miesiącach roku. W porównaniu z poziomami z końca poprzedniego roku. Jednak dostępność mieszkań na rynku nadal jest ograniczona.

Typowy czynsz poza Londynem pozostał na niezmienionym poziomie 1370 funtów miesięcznie w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Ponadto – jak podaje serwis Rightmove – liczba dostępnych mieszkań do wynajęcia była o 3 proc. wyższa niż rok temu. A podaż osiągnęła najwyższy poziom od 2021 roku.

Natomiast średni czynsz w ofertach wynajmu w Londynie wzrósł o 0,7 proc. w pierwszym kwartale tego roku do 2736 funtów miesięcznie. Choć nadal był to poziom niższy od rekordu osiągniętego latem 2025 roku.

Serwis poinformował także, że przed wejściem w życie ustawy o prawach najemców (Renters’ Rights Act) z dniem 1 maja 2026 roku nie ma „żadnych istotnych oznak zmian” w funkcjonowaniu rynku najmu. Przypomnijmy, że ustawa ta zniesie artykuł 21. ustawy o mieszkalnictwie. Zezwala on właścicielom na eksmisję najemców bez konieczności uzasadniania tego przed sądem.

Natomiast organizacje charytatywne twierdzą, że przed wejściem w życie ustawy coraz więcej właścicieli eksmituje najemców w ostatniej chwili.

Wpływ wojny w Iranie na rynek nieruchomości w UK

Colleen Babcock, ekspertka ds. nieruchomości w Rightmove, zauważyła, że wojna w Iranie wywiera wpływ na rynek nieruchomości.

To dopiero początek, ale najbardziej bezpośrednią zmianą spowodowaną wojną w Iranie był znaczny wzrost kosztów pożyczek dla właścicieli nieruchomości. Co może przełożyć się na rynek na późniejszym etapie – powiedziała Babcock.

Rightmove twierdzi, że właściciele nieruchomości muszą obecnie „prawidłowo szacować wysokość czynszu w oparciu o aktualną sytuację na rynku”. Warto zaznaczyć, że około 26 proc. ofert wynajmu zostało obniżonych w trakcie ich publikacji. I jest to najwyższy odsetek odnotowany od 2012 roku.

Po kilku latach, w których popyt na nieruchomości na wynajem znacznie przewyższał podaż w niektórych rejonach UK, niższy popyt ze strony najemców i szerszy wybór nieruchomości łagodzą konkurencję. A to z kolei zmniejsza presję na wzrost czynszów.

Teksty tygodnia

Polak za granicą

Polska prawniczka w UK. Jak Ewa Fisher wspiera Polaków w sprawach prawnych

Polka w UK pomaga w rozwodach i sprawach rodzinnych. Sprawdź, jak wygląda prawo rodzinne w Wielkiej Brytanii dla Polaków
Praca i finanse

Settled status: Jak udowodnić Home Office, ile mieszkasz w Wielkiej Brytanii?

AKTUALIZACJA
Masz pre-settled status i nie wiesz, czy dostaniesz settled? Sprawdź, jak udowodnić pobyt w UK, kiedy NIN nie wystarcza i jakie dokumenty liczą się dla Home Office.
UK

Dlaczego wniosek o paszport bywa odrzucany? Oto częsty powód

Jednym z najbardziej niedocenianych elementów jest nieprawidłowe zdjęcie paszportowe.
UK

Reforma szkolnych obiadów. Co będzie w stołówkach od września 2027?

Reforma szkolnych obiadów w Anglii oznacza jedną z największych...
UK

Miliard euro wsparcia dla mieszkańców Holandii w czasie kryzysu

Rząd przeznaczy miliard euro na wsparcie mieszkańców Holandii w kryzysie. Nie będzie jednak obniżek cen benzyny.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie