Detoksykacja organizmu – dlaczego nasz organizm coraz częściej jej potrzebuje

Zanieczyszczone powietrze, stres, wysoko przetworzona żywność i szybkie tempo życia. Coraz więcej specjalistów zwraca uwagę, że współczesny człowiek funkcjonuje w środowisku pełnym toksyn. Czy detoksykacja organizmu może pomóc przywrócić naturalną równowagę i wesprzeć odporność?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu słowo „detoksykacja” kojarzyło się głównie z oddziałem szpitalnym i leczeniem uzależnień. Dziś coraz częściej pojawia się w rozmowach o zdrowiu, stylu życia i profilaktyce chorób. W świecie pełnym chemii, stresu i wysoko przetworzonej żywności pytanie o to, jak oczyścić organizm z nadmiaru toksyn, przestało być fanaberią. Dla wielu ludzi stało się elementem troski o własne zdrowie.

Bo jeśli spojrzeć na współczesne życie bez złudzeń – oddychamy powietrzem pełnym zanieczyszczeń, jemy produkty zawierające konserwanty, a codzienny stres stał się niemal normą. Nasz organizm radzi sobie z tym najlepiej, jak potrafi, ale z czasem jego naturalne mechanizmy regulacji mogą być przeciążone.

- Advertisement -

I właśnie w tym miejscu pojawia się pojęcie detoksykacji.

Czym właściwie są toksyny?

Według wielu specjalistów medycyny naturalnej toksyny to nie tylko chemiczne substancje z zewnątrz. To znacznie szersza kategoria. Mogą nimi być metale ciężkie i zanieczyszczenia środowiskowe, ale również produkty przemiany materii, toksyny mikrobiologiczne, a nawet długotrwały stres czy emocjonalne przeciążenie.

Czeski lekarz i twórca metody kontrolowanej detoksykacji, dr Josef Jonáš, przez ponad trzydzieści lat badał wpływ toksyn na funkcjonowanie organizmu. Jego wniosek był prosty, choć jednocześnie wymagający refleksji: wiele problemów zdrowotnych pojawia się wtedy, gdy organizm traci zdolność samoregulacji.

Można to porównać do domu. Jeśli fundamenty zaczynają pękać, naprawa jednego piętra nie rozwiąże problemu całej konstrukcji. W podobny sposób działa organizm człowieka – zaburzenia w jednym obszarze często mają swoje źródło gdzie indziej.

Dlatego medycyna holistyczna zakłada, że zdrowie to system naczyń połączonych.

Metoda dr. Jonasa – detoksykacja celowana

Jednym z bardziej znanych podejść w tej dziedzinie jest metoda opracowana przez dr. Josefa Jonasa, absolwenta Uniwersytetu Karola w Pilźnie, który przez lata rozwijał koncepcję tzw. detoksykacji celowanej.

Jej założenie jest proste – każdy organizm jest inny, dlatego proces oczyszczania nie powinien wyglądać identycznie u wszystkich. Zanim rozpocznie się detoksykację, należy najpierw sprawdzić, z jakimi obciążeniami mierzy się organizm.

Do tego celu wykorzystywana jest metoda EAV (elektroakupunktura według Volla). Badanie jest bezbolesne i polega na pomiarze aktywności elektrycznej w punktach akupunkturowych skóry. Na tej podstawie terapeuta może określić, jakie toksyny mogą obciążać organizm oraz które narządy wymagają wsparcia.

Dopiero wtedy przygotowywany jest indywidualny plan detoksykacji.

Nawet mózg potrzebuje „higieny”

O detoksykacji najczęściej mówi się w kontekście wątroby czy układu pokarmowego. Tymczasem – jak podkreślają zwolennicy medycyny holistycznej – również mózg może być wrażliwy na działanie toksyn. Układ nerwowy odpowiada za koordynację niemal wszystkich procesów zachodzących w organizmie, dlatego jego prawidłowe funkcjonowanie ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i samopoczucia.

W materiałach dotyczących metody dr. Josefa Jonasa wskazuje się, że różnego rodzaju obciążenia organizmu mogą wpływać na pracę układu nerwowego i procesy poznawcze.

Dlatego w systemie detoksykacji Marion opracowano także preparaty wspierające równowagę układu nerwowego. Jednym z nich jest „Brein” – ziołowy preparat w formie sprayu, który w metodzie dr. Jonasa stosowany jest jako element wspierający detoksykację struktur związanych z funkcjonowaniem mózgu. Więcej informacji o preparacie można znaleźć na stronie: https://e-marion.co.uk/produkt/brein

Naturalne preparaty i wsparcie terapeuty

W metodzie dr. Jonasa stosuje się preparaty ziołowe opracowane przez czeską firmę Marion. Są to suplementy diety w postaci kapsułek oraz sprayów ziołowych, które mogą być stosowane doustnie lub – w niektórych przypadkach – aplikowane na skórę.

Ich zadaniem jest wspieranie naturalnych procesów oczyszczania organizmu oraz aktywacja układu odpornościowego. W praktyce detoksykacja często przebiega etapami, a jej przebieg zależy od indywidualnej reakcji organizmu.

Najnowszym rozwinięciem tej koncepcji jest model tzw. pięciu kroków detoksykacji, który został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji firmy Marion w Pradze.

System ten zakłada stopniowe wspieranie organizmu w procesie oczyszczania, jednak – jak podkreślają terapeuci – nie chodzi o mechaniczne stosowanie kolejnych etapów, lecz o dobranie ich do konkretnego przypadku.

Metoda obecna również w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii oficjalnym dystrybutorem preparatów Marion jest firma Marion Distributor Ltd., która rozwija sieć terapeutów detoksykacji oraz prowadzi szkolenia dla nowych specjalistów.

Jednocześnie prowadzone są konsultacje, podczas których możliwe jest wykonanie pomiarów metodą EAV i przygotowanie indywidualnego planu detoksykacji.

Celem działalności jest przede wszystkim zwiększanie świadomości zdrowotnej i pokazanie, że troska o organizm nie zaczyna się dopiero wtedy, gdy pojawi się choroba.

Jak mówi motto firmy Marion: „My detoksykujemy, odporność leczy”.

Detoksykacja jako element stylu życia

Współczesna medycyna coraz częściej podkreśla znaczenie profilaktyki. Dieta, ruch, równowaga psychiczna czy jakość snu – wszystkie te elementy wpływają na funkcjonowanie organizmu.

Detoksykacja wpisuje się w ten nurt jako jeden z elementów szerzej rozumianej dbałości o zdrowie. Nie jest cudownym rozwiązaniem wszystkich problemów, ale dla wielu osób może stanowić impuls do zmiany stylu życia i większej uważności wobec własnego organizmu.

Bo choć współczesny świat oferuje wygodę i szybkie rozwiązania, jedno pozostaje niezmienne: zdrowie wciąż buduje się powoli, krok po kroku.

Gdzie dowiedzieć się więcej?

Preparaty i materiały o detoksykacji

www.e-marion.co.uk

Konsultacje i diagnostyka metodą EAV

www.eabiolife.com

Lista terapeutów metody dr. Jonasa w Wielkiej Brytanii

www.pl.e-marion.co.uk/nasi-terapeuci