Do kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe? Jaka kara grozi za spóźnienie?

Brytyjski fiskus przypomina, że zeznanie podatkowe za rok 2024–2025 trzeba złożyć niemalże na dniach, a zwlekanie może słono kosztować. System kar jest prosty i bezwzględny: po przekroczeniu terminu naliczane są opłaty, które zabolą portfel. Suma drobnych, ale regularnych obciążeń, bywa naprawdę dotkliwa.
Cały techniczny proces rozliczenia coraz bardziej wpisuje się w codzienny styl życia – informuje The Worcester News.
Wygodnie dla każdego podatnika
Termin złożenia deklaracji online za ubiegły rok podatkowy mija o północy ostatniego dnia stycznia 2026 roku. Wielu podatników odkłada formalności na później, ale nie warto. Wcześniejsze rozpoczęcie rozliczeń daje oprócz komfortu psychicznego także przewagę organizacyjną.
System online pozwala wracać do formularza, uzupełniać dane, sprawdzać poprawność informacji i korzystać z dostępnych podpowiedzi. Fiskus zachęca do takiego podejścia, tym bardziej że złożenie deklaracji nie oznacza natychmiastowej zapłaty podatku. To raczej moment, w którym można zaplanować budżet i wybrać najlepszy sposób uregulowania należności przed ostatecznym terminem.
Najszybszą i najprostszą drogą płatności pozostaje aplikacja HMRC, ale dostępne są także inne opcje, dopasowane do różnych potrzeb. Dla osób, które nie są w stanie zapłacić całej kwoty jednorazowo, przewidziano rozwiązanie w postaci planu ratalnego Time To Pay. Można go ustawić samodzielnie online lub skontaktować się z infolinią.
Istotną zmianą jest także usługa PAYE dla osób rozliczających opłatę związaną z zasiłkiem na dziecko przy wysokich dochodach. Dzięki temu część podatników może zrezygnować z samooceny i rozliczać się poprzez kod podatkowy.
Tyle kosztuje każdy dzień zwłoki
Za złożenie zeznania podatkowego trzeba natychmiast liczyć się z karą w wysokości 100 funtów. Po upływie kwartału naliczane są dodatkowe grzywny w kwocie 10 funtów za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 900. A to nie wszystko. Do palety represji dołączają kolejne sankcje tym razem w wielkości po 5 proc. należnego podatku lub 300 funtów – w zależności od tego, która wartość jest wyższa.
Na dokładkę warto wspomnieć, że od 9 stycznia odsetki za nieterminowe zapłacenie podatku spadną do 7.75 proc. W przypadku tzw. odsetek od zwrotu podatku – kiedy to HMRC musi oddać podatnikowi nadpłatę – wartość wyniesie 3.5 proc.
Po złożeniu deklaracji masz jeszcze możliwość jej poprawienia. Twoje rozliczenie zostanie wtedy zaktualizowane. Niemniej najlepiej od razu wszystko wypełnić na tip-top, aby niepotrzebnie nie zwracać na siebie uwagi urzędników.
Nie podawaj danych logowania ludziom, których nie znasz!
Podatnicy rozliczający się w ramach Self Assessment są szczególnie narażeni na próby oszustw, dlatego urząd skarbowy konsekwentnie przypomina, by nie udostępniać danych logowania osobom trzecim.
Komunikaty informujące o rzekomych zwrotach podatku lub pilnych zaległościach są fałszywe i mają skłonić podatników do kliknięcia w link oraz przekazania danych. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać wyłącznie po zalogowaniu się bezpośrednio na oficjalne konto HMRC.