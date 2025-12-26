HMRC oferuje pomoc w opłaceniu podatku przy rozliczeniach Self Assessment

HMRC przypomina klientom rozliczającym się samodzielnie, że dostępna jest dla nich pomoc w opłaceniu podatku, a konkretnie w zarządzaniu ich rachunkiem podatkowym.

31 stycznia 2026 roku upływa termin rozliczeń Self Assessment i zapłaty należnego podatku. Jednak osoby, które nie będą w stanie opłacić całej należności do tego czasu, mogą skorzystać z opcji „Time to Pay” online. W ten sposób rozłożą koszt na miesięczne raty.

Pomoc w opłaceniu podatku w ramach Time to Pay

Od 6 kwietnia 2025 roku skonfigurowano prawie 18 000 planów płatności, co było dla wielu osób dużą pomocą w opłaceniu podatku. Pozwoliło też uniknąć kar za opóźnienia. W ramach programu „Time to Pay” ustala się regularne płatności dostosowane do sytuacji podatników.

Co jednak istotne, „Time to Pay” nie można skonfigurować do momentu złożenia zeznania podatkowego Self Assessment. Jeśli zaległy podatek przekracza 30 000 GBP lub potrzebny jest dłuższy okres spłaty, nadal można złożyć wniosek, ale należy skontaktować się bezpośrednio z HMRC.

Natomiast w przypadku rachunków do 30 000 funtów, takie rozwiązanie można uzyskać bez konieczności bezpośredniego kontaktu z HMRC.

Myrtle Lloyd, Dyrektor ds. Klientów HMRC, powiedziała:

– Jesteśmy tu po to, aby pomóc klientom w prawidłowym rozliczeniu podatku. Jeśli martwisz się o zapłatę rachunku Self Assessment, oferujemy pomoc. Nasze plany płatności online oferują elastyczność finansową i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Chcemy wspierać wszystkich naszych klientów w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych z pełnym zaufaniem.

Lepiej nie zwlekać z rozliczeniem Self Assessment

Jak co roku HMRC zwraca uwagę na to, aby nie zwlekać z rozliczeniem Self Assessment. Ponagla do wcześniejszego składania zeznań podatkowych. Nie oznacza to oczywiście, że sam podatek należy zapłacić przed terminem.

Aby zwiększyć wsparcie, urząd zapewnia też pomoc online w formie filmów wyjaśniających na YouTube. Są one dostępne dla wszystkich i zaleca się obejrzenie ich osobom rozliczającym się po raz pierwszy.

Ponadto HMRC ostrzega przed oszustami. Zwraca uwagę na to, że przestępcy wykorzystują e-maile, telefony i SMS-y, aby próbować wyłudzić informacje i pieniądze od podatników. Urząd zaleca zatem, aby nigdy nie udostępniać nikomu danych logowania do HMRC.