Do pracy zamiast po zasiłki! Ogromna zmiana w świadczeniach dla tych 3 grup osób
Do pracy zamiast po zasiłki! Ogromna zmiana w świadczeniach dla tych 3 grup osób fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Do pracy zamiast po zasiłki! Ogromna zmiana w świadczeniach dla tych 3 grup osób

Joanna Baran
Joanna Baran

Departament Pracy i Emerytur (DWP) w Wielkiej Brytanii ogłosił w tym tygodniu plan mający objąć osoby korzystające z Universal Credit i PIP, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym, bóle pleców lub nadciśnienie. Nowa inicjatywa ma na celu aktywizację zawodową do 2,2 miliona beneficjentów, którzy dotąd byli postrzegani jako niezdolni do pracy. Jest to ogromna zmiana w świadczeniach dla tych 3 grup osób.

Zgodnie z planem, osoby te otrzymają specjalistyczne wsparcie w zakresie szkoleń zawodowych i pośrednictwa pracy. Takie kursy teoretycznie zwiększą ich szanse na zdobycie zatrudnienia. Część z nich będzie mogła korzystać ze wsparcia bez obowiązku aktywnego poszukiwania pracy, jeśli stan zdrowia uniemożliwia pełną aktywność zawodową.

Ogromna zmiana w świadczeniach dla tych 3 grup osób, czyli równowaga między wsparciem a aktywnością

DWP podkreśla, że celem zmian nie jest odbieranie świadczeń, lecz stworzenie systemu, który daje szansę na samodzielność osobom dotychczas marginalizowanym. Minister pracy i emerytur, Pat McFadden, mówi o „przełamywaniu barier” dla milionów ludzi pozostających poza rynkiem pracy z powodu braku odpowiedniego wsparcia.

- Advertisement -

Jednak eksperci zwracają uwagę, że zmiana w świadczeniach dla tych 3 grup może być odbierana dwuznacznie. Z jednej strony daje szansę na aktywizację i integrację społeczną. Natomiast z drugiej –rząd  ryzykuje, że osoby mniej zdolne do pracy będą odczuwały presję i wykluczenie.

Czy to tylko cięcia w budżecie?

Krytycy ostrzegają, że w tle zmian kryje się również kalkulacja finansowa. Co oczywiste, państwo szuka sposobu na ograniczenie wydatków na zasiłki i zmniejszenie deficytu budżetowego. Już teraz wiadomo, że część planowanych cięć w Universal Credit w zakresie zdrowotnym dla nowych beneficjentów może obniżyć wypłaty o niemal połowę.

„To krok, który może zmniejszyć liczbę osób na zasiłkach. Jednak pytanie brzmi: czy faktycznie wprowadza równość, czy po prostu zmusza ludzi do ryzykownego podejmowania pracy?” – komentuje Joanna Bennett, analityk rynku pracy.

Skutki dla beneficjentów i rynku pracy

Nowe rozwiązania mogą mieć kilka efektów:

  • Zmniejszenie liczby osób pobierających świadczenia, jeśli więcej beneficjentów znajdzie zatrudnienie.
  • Wzrost presji na osoby z ograniczeniami zdrowotnymi, które mogą nie sprostać oczekiwaniom programu.
  • Potencjalne zmiany w podejściu do wsparcia zawodowego, gdyż DWP przesuwa 1 000 specjalistów Jobcentre na obsługę osób wymagających pomocy w integracji z rynkiem pracy.

Eksperci zwracają uwagę, że sukces programu będzie zależał od jakości wsparcia, a nie tylko od presji na powrót do pracy. Niedostateczne doradztwo czy brak elastyczności może doprowadzić do pogłębienia nierówności i izolacji społecznej.

Wnioski: szansa czy wykluczenie?

Zmiana w świadczeniach dla tych 3 grup stawia pytanie o równowagę między solidarnością społeczną a efektywnością finansową państwa. Czy DWP faktycznie umożliwi beneficjentom powrót do aktywności, czy ograniczy się do cięć wydatków? Obserwatorzy rynku pracy wskazują, że odpowiedź zależy od wdrożenia programu, jakości wsparcia i reakcji beneficjentów na nowe obowiązki.

Jedno jest pewne – system świadczeń w Wielkiej Brytanii wchodzi w nową fazę, w której aktywność zawodowa staje się kluczowym elementem przetrwania w sieci wsparcia społecznego.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Niektórzy imigranci będą czekać 20 lat na osiedlenie się w UK

Zgodnie z rządowymi propozycjami niektórzy imigranci mogą czekać nawet 20 lat na możliwość stałego osiedlenia się w Wielkiej Brytanii.
Praca i finanse

6 prawdopodobnych zmian w finansach UK, o których dowiemy się już za tydzień

Jesteśmy dokładnie tydzień przed ogłoszeniem budżetu Wielkiej Brytanii. 26 listopada 2026 roku Kanclerz Skarbu Rachel Reeves ogłosi zmiany finansowe. Jeśli uda jej się wprowadzić większą część zapowiadanych zmian, będzie to budżet, który nie tylko łata luki fiskalne, ale też redefiniuje zasady gry finansowej w Wielkiej Brytanii. Zatem co nas czeka?
Kryzys w UK

Czy zmiany w polityce migracyjnej sparaliżuje brytyjską służbę zdrowia?

Brytyjski rząd zapowiedział istotne zmiany w polityce migracyjnej, które – zdaniem ekspertów i związków zawodowych – mogą wywołać najpoważniejszy kryzys kadrowy w historii NHS.
UK

Urządzenia do kradzieży aut są tanie jak nigdy. Zabezpiecz samochód!

Kradzież auta jest dzisiaj banalna. Wystarczy tylko chwila nieuwagi, a złodziej zwinie ci samochód sprzed nosa.
UK

Migracja netto do Wielkiej Brytanii w 2024 roku niższa niż szacowano

Migracja netto do Wielkiej Brytanii w 2024 roku okazała się niższa niż początkowo szacowano. Zgodnie z poprawionymi danymi Office for National Statistics (ONS) liczba osób, które przybyły do kraju minus tych, które go opuściły, wyniosła 345 tys. na koniec roku. Szacunki z maja 2024 roku wskazywały na 431 tys. osób.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet