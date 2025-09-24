Pociągi na lotnisko Stansted odwołane. Autostrada M25 zakorkowana

W środę rano pojawiły się poważne utrudnienia dla podróżnych. Na autostradzie M25 utworzyły się długie korki po wypadku. Kierowcy dostali ostrzeżenie przed 90-minutowymi opóźnieniami. Nie kursują także pociągi na lotnisko Stansted i z niego.

W środę rano wszystkie pociągi na lotnisko Stansted zostały odwołane z powodu problemów z sygnalizacją. Informację tę podało National Rail.

Odwołane pociągi na lotnisko Stansted i pożar

Usterka systemu sygnalizacji wpłynęła na połączenia CrossCountry między Birmingham New Street a Stansted oraz na połączenia Greater Anglia do i z lotniska oraz London Liverpool Street.

Utrudnienia związane z dotarciem na lotnisko pociągiem mają potrwać do godziny 08.00 – poinformowało National Rail.

Ponadto opóźnienia spowodował także niewielki pożar w strefie ewakuacyjnej lotniska (Escape Lounge). Zdecydowano się zamknąć część lotniska w związku z pożarem, który pojawił się o godzinie 03.30 i spowodował „znaczną ilość dymu”. Rzecznik podał, że pożar szybko ugasiła straż pożarna lotniska i nie ma żadnych doniesień o obrażeniach wśród pasażerów.

Kontrolę bezpieczeństwa na pewien czas zamknięto. Zdecydowano się ją otworzyć ponownie o godzinie 06.00. Jednak lotnisko ostrzega przed opóźnieniami i apeluje do podróżnych o sprawdzanie statusu swoich lotów.

Lotnisko Stansted wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że w związku z pożarem, pasażerowie przechodzą przez kontrolę bezpieczeństwa dłużej niż zwykle.

Jeden z pasażerów udostępnił w serwisie X zdjęcie zatłoczonej strefy odpraw, gdy pasażerowie czekali na instrukcje dotyczące swoich planów podróży.

Inny użytkownik udostępnił zdjęcia kilku wozów strażackich na głównym węźle lotniczym w Essex. Na portalu X napisał: „Pożar na lotnisku Stansted – ewakuacja odlotów, spodziewane duże opóźnienia. Pożar wybuchł w saloniku ewakuacyjnym. Pasażerowie będą musieli ewakuować się do strefy ogólnodostępnej, wszyscy będą musieli ponownie przejść kontrolę bezpieczeństwa”.

W specjalnej wypowiedzi dla Polish Express jedna z podróżnych, Sara, stwierdziła, że „kolejki na Stansted są tak duże, że nie da się przejść”.

Opóźnienia na autostradach M11 i M25 w Essex

Kierowcy na autostradach M11 i M25 także muszą liczyć się z opóźnieniami. Po wypadku na M25 utworzyły się korki, a jeden pas ruchu zamknięto między zjazdem 26. i 25. Opóźnienia w ruchu mają potrwać do godziny 10.30.

Ponadto po nocnej kolizji, która miała miejsce o godzinie 02.30 w nocy, zamknięto autostradę M11 w kierunku południowym między zjazdem 5. w kierunku Loughton w Essex a zjazdem 4. w kierunku Woodford w Londynie.