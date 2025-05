Duża firma energetyczna rozda darmowy prąd. Start już w przyszłym tygodniu

Firma energetyczna EDF potwierdziła, że jej klienci otrzymają darmowy prąd w czerwcu i lipcu. To powrót do zeszłorocznej inicjatywy Sunday Saver. Osoby, które zapiszą się do promocji, będą mogły skorzystać z 80 godzin bezpłatnej energii elektrycznej.

Aby wziąć udział w promocji należy zapisać się do godz. 23.59 1. czerwca, gdyż wyzwanie, które trzeba ukończyć, zaczyna się oficjalnie w poniedziałek 2. czerwca. Warunkiem uczestnictwa w wyzwaniu jest posiadanie sprawnego licznika energii elektrycznej, który wysyła do EDF odczyty co pół godziny.

Jak otrzymać darmowy prąd?

Aby otrzymać darmowy prąd od EDF uczestnicy muszą ograniczyć zużycie energii elektrycznej do godzin poza szczytem (tj. od godz. 16 do 19) w dni robocze. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, otrzymają 16 godzin darmowego prądu do wykorzystania w następną niedzielę.

Dniami z darmową energią elektryczną będą 15 czerwca, 22 czerwca, 29 czerwca oraz 6 lipca i 13 lipca.

Program Sunday Saver

Rick Hughes, dyrektor sprzedaży w EDF powiedział o tym projekcie:

– Wprowadziliśmy program Sunday Saver, aby pomóc naszym klientom oszczędzać pieniądze i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Jesteśmy podekscytowaniu faktem, że ponad 154 tys. klientów skorzystało już z darmowego prądu jako nagrody za zmianę codziennych nawyków w użytkowaniu energii. Pomaga to też zmniejszyć obciążenie sieci w godzinach szczytu.

EDF do tej pory rozdało ponad dwa miliony funtów w darmowym prądzie dzięki programowi Sunday Savers. W przyszłym miesiącu ich klienci będą mieli kolejną okazję używać wszystkich swoich energożernych sprzętów i nie płacić za to nawet grosza.

Klienci, którzy skorzystali z promocji są nią zachwyceni.

– Uwielbiam EDF – dostaje mnóstwo darmowego prądu, jeśli zmniejszę swoje zużycie między 16 a 19. Czasami nie płacę nic za energię elektryczną przez kilka dni – stwierdził jeden z internautów.

– Uwielbiam wyzwanie Sunday Saver i to, że mogę monitorować zużycie prądu oraz koszty w aplikacji Energy Hub – dodał kolejny.