Opublikowano zawody, w których są najwyższe zarobki
Opublikowano zawody, w których są najwyższe zarobki / fot. Shutterstock
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W jakich zawodach są największe zarobki w Wielkiej Brytanii?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Roczny wzrost średnich pensji pracowników w Wielkiej Brytanii wyniósł 4,3 proc. w czerwcu 2026 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. W jakich jednak zawodach możemy liczyć na największe zarobki?

Chociaż wzrost płac ogólnie zwalnia w Wielkiej Brytanii, to i tak przewyższa obecną stopę inflacji, która w ciągu roku do czerwca 2026 wyniosła 2,6 proc. Z danych wynika także, że mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety we wszystkich grupach zawodowych. Wpływa na to wiele czynników, ale w szczególności fakt, że mężczyźni rzadziej niż kobiety poświęcają czas na obowiązki opiekuńcze, takie jak opieka nad dziećmi lub starszymi krewnymi.

W jakich zawodach są największe zarobki?

Wysokie wynagrodzenie oblicza się jako stawkę godzinową półtora raza wyższą od mediany średniej lub wyższą. Oznacza to, że według raportu o rynku pracy z kwietnia 2025 roku:

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  • wysokie wynagrodzenie klasyfikuje się jako 26,94 funta za godzinę lub wyższe
  • niskie wynagrodzenie klasyfikuje się jako 11,97 funta za godzinę (dwie trzecie mediany stawki godzinowej) lub niższe.

W kwietniu 2025 roku odsetek pracowników o wysokich zarobkach przypadał na następujące zawody:

  • menedżerskie (51,4 proc.)
  • specjalistyczne (46,9 proc.)
  • informacyjno-komunikacyjne (46,1 proc.)
  • finansowo-ubezpieczeniowe (54,1 proc.).

Zawodami, w których możemy liczyć na najwyższe pensje, są piloci i kontrolerzy ruchu lotniczego – 91 208 funtów rocznie. Następnie dyrektorzy IT – 81 588 funtów rocznie, dyrektorzy marketingu, sprzedaży i reklamy – 81 328 funtów, dyrektorzy ds. public relations i komunikacji – 73 944 funtów, dyrektorzy ds. logistyki i transportu – 73 840 funtów, dyrektorzy szkół – 71 656 funtów, a dyrektorzy finansowi – 68 744 funtów rocznie.

Ponadto raport wykazał również, że pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin (27,3 proc.) częściej otrzymywali wysokie wynagrodzenie niż pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin (12,6 proc.).

Wysoko opłacani pracownicy byli najczęściej w grupie wiekowej 45–49 lat (33,3 proc.) A mężczyźni (27,4 proc.) częściej otrzymywali wysokie wynagrodzenie niż kobiety (19 proc.).

Na najwyższe pensje mogą liczyć pracownicy zawodów kierowniczych
Na najwyższe pensje mogą liczyć pracownicy zawodów kierowniczych / fot. Shutterstock

W których regionach Wielkiej Brytanii są najwyższe pensje?

Jak można się domyślić – więcej wysoko opłacanych pracowników skoncentrowanych jest w Londynie (40,8 proc.) niż w innych regionach. W stolicy średnia pensja tygodniowa wynosi 1,070 funta. Na wschodzie Anglii 909 funtów, na południu Anglii – 907 funtów.

Natomiast średnia w całej Anglii wynosi 867 funtów, w Szkocji 824 funty, w rejonie West Midlands – 808 funtów, w Walii 796 funtów. Z kolei na południowym-zachodzie 802 funty, a na północnym-zachodzie 799 funty.

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