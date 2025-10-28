linie lotnicze
Zamiast usług Eastern Airways, pasażerowie muszą zorganizować podróż we własnym zakresie np. koleją lub autobusem / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Eastern Airways zawiesza działalność. Wszystkie rejsy odwołane, chaos na lotniskach

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA) potwierdził, że regionalne linie lotnicze Eastern Airways zawiesiły działalność. Wszystkie zaplanowane loty przewoźnika odwołano, a pasażerów wezwano, aby nie pojawiali się na lotniskach.

Jak przekazał Sky News, ta decyzja natychmiast sparaliżowała połączenia z kilku portów lotniczych. Z London-Gatwick, Humberside, Teesside International, Aberdeen, Wick i Newquay.

- Advertisement -

Wszystkie loty anulowane – co z pasażerami?

CAA poinformowało, że klienci, którzy mieli wykupione bilety na rejsy Eastern Airways, powinni zorganizować podróż we własnym zakresie, korzystając z usług innych linii lotniczych, kolei lub autobusów. Dodatkowo pasażerowie mogą otrzymać pomoc, okazując kartę pokładową lub potwierdzenie rezerwacji, więc co pocieszające nikt nie zostawi ich zupełnie samych.

Urząd przypomina również, że najnowsze informacje dotyczące wsparcia i procedur zwrotu można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej. – Wzywamy pasażerów, aby nie udawali się na lotniska, ponieważ wszystkie loty zostały anulowane – podkreśliła Selina Chadha, dyrektor ds. konsumentów i rynków CAA.

Z usług Eastern Airways korzystały m.in. kluby Premier League

Linie Eastern Airways, założone w 1997 roku, od lat obsługiwały połączenia między kluczowymi regionami Wielkiej Brytanii.

linie lotnicze
Przewoźnik znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej / fot. Shutterstock.com

Przewoźnik był szczególnie popularny wśród firm z sektora naftowego i gazowego. Zapewniał szybki transport między ośrodkami przemysłowymi w Aberdeen i Teesside. Z usług linii korzystały także kluby piłkarskie Premier League. Wynajmowały samoloty do transportu drużyn na mecze wyjazdowe.

Restrukturyzacja czy likwidacja? Linie lotnicze Eastern Airways pod lupą High Court

Spółka Eastern Airways (UK) złożyła wniosek o zamiar wyznaczenia administratora w Sądzie ds. Niewypłacalności i Spółek, działającym w ramach brytyjskiego High Court. Oznacza to, że przewoźnik znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i może zostać objęty formalnym postępowaniem restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym.

Upadek Eastern Airways to kolejny cios dla brytyjskiego rynku lotniczego. Oznacza on utrudnienia w komunikacji i utratę dostępu do lokalnych tras, które od lat zapewniały sprawne połączenia pomiędzy mniejszymi miastami a głównymi ośrodkami biznesowymi Wielkiej Brytanii.

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Nowy podatek dla kierowców w wysokości 630 funtów. Kto najbardziej na tym straci?

Rząd może zostać zmuszony do wprowadzenia nowego podatku dla kierowców. Najbardziej na tym mogą ucierpieć właściciele pojazdów elektrycznych.
Praca i finanse

Brytyjski rząd ujawnia listę nieuczciwych pracodawców. Miliony funtów zaległych pensji do zwrotu

Rząd Wielkiej Brytanii ujawnił listę blisko pół tysiąca firm, które nie wypłacały swoim pracownikom ustawowej płacy minimalnej (NMW) lub krajowej płacy bytowej (NLW). Wśród nich znalazły się również podmioty z sektora opieki społecznej, świadczące usługi domowe.
Praca i finanse

Migranci być może będą obowiązkowo uczyć zawodu Brytyjczyków

W odpowiedzi na rosnące braki kadrowe w wielu sektorach gospodarki Good Growth Foundation, think tank powiązany z Partią Pracy, zaproponował wprowadzenie innowacyjnego programu wizowego. Projekt zakłada utworzenie wizy „pracuj i nauczaj”, która miałaby łączyć zatrudnianie wykwalifikowanych migrantów z rozwojem kompetencji brytyjskich pracowników.
Kryzys w UK

Tańsze słabsze ogrzewanie przez cały dzień, czy włączanie go w razie potrzeby?

Rozstrzygnięto spór o to, czy lepiej pozostawić słabsze ogrzewanie przez cały dzień, czy włączać go tylko w razie potrzeby. Która opcja jest tańsza?
Praca i finanse

Rodziny w Wielkiej Brytanii straciły świadczenia przez błąd systemu. HMRC przeprasza

Polowanie na czarownice w praktyce pokazuje, jak opresyjny może być urząd ścigający oszustów. I jak łatwo błąd uznać za prawdę. Błąd systemu HMRC pozbawił rodziny świadczeń. Rodziny z autystycznymi dziećmi i zwykli turyści wśród poszkodowanych

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet