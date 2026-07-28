Europa płonie, turyści odwołują wakacje. Gdzie jest najbardziej niebezpiecznie?

Europa przeżywa kolejny bardzo trudny sezon pożarowy. W wielu krajach występują jednocześnie fale upałów, długotrwała susza i silny wiatr. To sprawia, że nawet niewielki ogień może błyskawicznie przerodzić się w rozległy pożar. Z ogromnymi pożarami walczy Francja i Hiszpania. Jednak trudna sytuacja dotyczy Portugalii, Grecji, Włoch, Turcji i części Bałkanów Zachodnich.

Francja i Hiszpania — najgorsza sytuacja pożarowa

Strażacy we Francji i Hiszpanii walczą z największymi pożarami lasów w historii tych krajów. Ścigają się oni z czasem, bowiem meteorolodzy ostrzegają, że już w tym tygodniu Europę Zachodnią ponownie nawiedzi fala upałów. We Francji bardzo wysokie temperatury mają powrócić od wtorku, a w Hiszpanii od środy.

We Francji ewakuowano już ponad 220 tysięcy osób z okolic Bordeaux, gdzie ogień szaleje na obszarze ponad 41 tysięcy hektarów. Także na wybrzeżu Atlantyku, w okolicach turystycznej miejscowości Lacanau ewakuowano turystów z hoteli i kempingów. Nawet jeśli ogień udaje się opanować, mieszkańcy nie mogą wracać do dom uz powodu toksycznego dymu.

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W Hiszpanii co najmniej 63 152 osoby zostały zmuszone do ewakuacji z centralnych regionów — Madrytu, Toledo i Ávili. Jeden z największych pożarów w historii tego kraju, w pobliżu Madrytu, spalił ponad 111 000 akrów od 20 lipca. Jak podało CNN, najgroźniejszy i najbardziej śmiertelny pożar sezonu wybuchł w rejonie Almerii w Andaluzji. Zginęło tam co najmniej 13 osób (w tym 7 Brytyjczyków). Był to najbardziej śmiercionośny pożar w Hiszpanii od około dwóch dekad.

Hiszpania: zdecydowanie należy unikać okolic Madrytu (Toledo, Ávila) oraz Andaluzji (rejon Almerii)

Francja: największe zagrożenie okolice Bordeaux/Gironde/Landes

Włochy, Sycylia i Sardynia – pożary

We Włoszech najbardziej potężny pożar lasu, objął śródziemnomorskie wybrzeże. Z tego powodu w poniedziałek ewakuowano setki osób z plaż w nadmorskiej miejscowości Peschici w regionie Puglia. Straż Przybrzeżna ewakuowała turystów drogą morską do pobliskiego miasta Vieste, gdzie lokalne władze przygotowały tymczasowe schronienia.

Płomienie dotknęły również inne regiony Włoch, w tym Sycylię, Kalabrię, Molise, Sardynię, Umbrię i Toskanię. Wszystko to są popularne kierunki wakacyjne, które latem odwiedzają tysiące turystów.

Portugalia, Grecja, Turcja i część Bałkanów Zachodnich

Bardzo ekstremalne warunki sięgają Portugalii, Grecji, Turcji oraz Bałkanów. Obecne prognozy wskazują, że największe zagrożenie nadal utrzymuje się w zachodniej części Europy (Francja i Hiszpania), ale w kolejnych dniach wysokie ryzyko dotknie także części południowej Europy, zwłaszcza Portugalii, Grecji i zachodnich Bałkanów, a także Turcji.

Wielka Brytania – bardzo wysokie zagrożenie

Wielka Brytania (południowa i środkowa) są określone jako obszary ekstremalnego i bardzo ekstremalnego ryzyka. Jest to związane z ogromną suszą i zapowiadaną kolejną falą upałów. Czwarta fala upałów w Wielkiej Brytanii ma przynieść temperatury nawet do 35 stopni Celcjusza.

Jeśli planujesz podróż w najbliższych tygodniach, sprawdź na bieżąco mapę EFFIS/Copernicus (oficjalne unijne centrum monitorowania pożarów) oraz komunikaty lokalnych władz tuż przed wyjazdem. Władze ostrzegają, że ekstremalne zagrożenie pożarowe może utrzymać się do sierpnia, więc sytuacja jest dynamiczna i może się zmienić w ciągu kilku dni.