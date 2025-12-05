Polacy aresztowani w Derby w związku z materiałami wybuchowymi
Polacy aresztowani w Derby w związku z materiałami wybuchowymi / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Ewakuacja 200 domów w Derby! Dwóch Polaków zatrzymanych po znalezieniu materiałów wybuchowych

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W Derby ewakuowano aż 200 domów i aresztowano dwóch Polaków, gdy policja otrzymała informacje o przetrzymywaniu materiałów wybuchowych na jednej z posesji.

Policja w Derbyshire poinformowała o aresztowaniu dwóch Polaków pod zarzutem przestępstwa związanego z posiadaniem materiałów wybuchowych. Konieczne było przeprowadzenie ewakuacji aż 200 domów.

Dwaj Polacy aresztowani w Derby

Policja w Derbyshire aresztowała w czwartek dwóch Polaków – jeden jest po czterdziestce, a drugi po pięćdziesiątce. Obaj nadal pozostają w areszcie, a funkcjonariusze podali, że powód ich zatrzymania nie ma podłoża terrorystycznego.

- Advertisement -

Rzecznik policji potwierdził, że ewakuacja 200 domów miała charakter zapobiegawczy. Obszary, które objęto pełną strefą ewakuacji to Vulcan Street, Reeves Road i Shaftesbury Crescent w Derby.

W strefie ewakuacji znalazły się także ulice: Harrington, od Holcombe Street do Vulcan Street; Baseball Drive, aż do Columbo Street, oraz Cambridge Street przy Reeves Road i Shaftesbury Crescent.

Około 20.00 w czwartek policja potwierdziła, że ewakuowani mieszkańcy „nie będą mogli wrócić do swoich domów wieczorem, ale będą mogli wejść na swoje posesje na krótki czas, jeśli zajdzie taka pilna potrzeba”.

Przeprowadzono kontrolowaną eksplozję

Około godziny 16.00 przeprowadzono kontrolowaną eksplozję. Następnie Derby City Council poinformował, że ewakuowanym mieszkańcom zapewniono zakwaterowanie na noc i w nadchodzących dniach.

Policja nadal prowadzi dochodzenie w rejonie. Komendant Becky Webster powiedziała:

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy musieli dzisiaj poddać się ewakuacji, za zrozumienie i reakcję. Poproszenie o opuszczenie domu w takich okolicznościach jest zrozumiałe, a wsparcie, jakie otrzymały służby ratunkowe, było doskonałe.

Derby City Council potwierdził, że utworzył punkt zborny w Pakistańskim Centrum Społecznościowym przy Harrington Street, aby wesprzeć poszkodowanych mieszkańców. A także miejsca w Armii Zbawienia przy Osmaston Road.

Na miejscu jest wielu pracowników Derby City Council, którzy udzielają pomocy w zakresie tłumaczeń i pomagają uspokoić ewakuowanych mieszkańców. Zapewniono również zakwaterowanie dla mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia na noc i w najbliższych dniach – dodał rzecznik.

Relacje przerażonych mieszkańców

Wśród ewakuowanych osób jest 34-letnia kobieta, która znajduje się w szóstym miesiącu ciąży. Powiedziała, że konieczność opuszczenia domu była dla niej „bardzo przytłaczająca i niepokojąca”.

Nie spodziewasz się, że za chwilę będziesz musiał spakować swoje rzeczy – dodała.

Z kolei 17-latek mieszkający przy Holcombe Street powiedział, że był w szoku, gdy policjant kazał mu opuścić dom:

To nie było zbyt przyjemne uczucie, bo dopiero się obudziłem. Byłem w szoku, nie wiedziałem, co robić. Dosłownie zeskoczyłem z łóżka, ubrałem się i po prostu dałem wszystkim znać, że muszą wyjść.

Praca i finanse

