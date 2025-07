Gangi na potęgę kradną auta i wywożą za granicę

Kradzieże aut to niestety nadal dobry biznes. W ostatnich 10 latach liczba kradzieży samochodów w Wielkiej Brytanii wzrosła o 75 proc., do 130 tys. przypadków rocznie. Skalę problemu potwierdzają dane opublikowane przez Royal United Services Institute oraz Office for National Statistics.

Z raportu RUSI wynika, że obecne kradzieże nie są już przypadkowymi przestępstwami, lecz częścią dobrze zorganizowanego, międzynarodowego procederu. Złodzieje działają błyskawicznie – samochody bywają kradzione i opuszczają kraj w jeden dzień.

- Advertisement -

Przez kradzieże aut UK ma straty gospodarcze

Skala przestępczości samochodowej przekłada się na poważne konsekwencje dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Według szacunków RUSI roczne straty sięgają aż 1,77 miliarda funtów. W samym 2023 roku wypłaty ubezpieczeniowe z tytułu kradzieży samochodów osiągnęły 669 milionów funtów i były o blisko jedną piątą wyższe niż rok wcześniej.

Efektem tej sytuacji jest gwałtowny wzrost kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych. Od maja 2021 roku składki wzrosły o ponad 80 proc. Ten wzrost czyni brytyjski rynek ubezpieczeń samochodowych jednym z najdroższych w Europie.

Złodzieje nie zawsze celują w luksusowe auta

Chociaż może się wydawać, że ofiarami kradzieży są głównie auta klasy premium, rzeczywistość jest inna. Najczęściej kradzionymi samochodami w 2024 roku były popularne modele użytkowe – na czele znajduje się Ford Fiesta, z wynikiem blisko 4,5 tys. skradzionych sztuk. Wśród modeli często wybieranych przez przestępców znajdują się również: Ford Focus, Volkswagen Golf, BMW, Land Rover czy Mercedes-Benz.

Skradzione pojazdy są najczęściej transportowane do krajów, gdzie dostępność samochodów jest ograniczona, a ich ceny są znacznie wyższe. Kluczowe rynki docelowe to m.in. Azja Środkowa, Afryka, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Gruzja, Cypr oraz Demokratyczna Republika Konga. Atrakcyjność tych rynków wynika z wysokiego popytu na auta, nawet używane, oraz niskiego ryzyka wykrycia kradzionego pojazdu.

Brytyjska infrastruktura ułatwia działalność przestępczą

Położenie geograficzne Wielkiej Brytanii jako wyspiarskiego państwa z rozbudowaną siecią portów morskich jest dodatkowym wyzwaniem w walce z przestępczością samochodową. Brytyjskie służby celne skupiają się głównie na kontrolach towarów wjeżdżających na Wyspy, natomiast znacznie mniej uwagi poświęcają eksportowi.

W Wielkiej Brytanii specyfika kraju – m.in. priorytetowe traktowanie przestępstw z użyciem przemocy (a nie kradzieży mienia) oraz infrastruktura logistyczna – powodują, że jest to środowisko sprzyjające rozwojowi międzynarodowych siatek przestępczych.