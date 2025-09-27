Nielegalne wyrzucanie śmieci jest coraz częstszym procederem przestępczym
Nielegalne wyrzucanie śmieci jest coraz częstszym procederem przestępczym
UKCrime
Gdzie zgłosić nielegalne wyrzucanie śmieci? Wystartowała nowa kampania

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Organizacja charytatywna Crimestoppers Scotland rozpoczęła 24 września nową kampanię przy współpracy z Network Rail Scotland. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na to, jaki nielegalne wyrzucanie śmieci ma wpływ na społeczności.

Podczas Tygodnia Recyklingu w Szkocji organizacja Crimestoppers wraz z Network Rail Scotland ujawniają ukryte przestępstwa i szkody związane z nielegalnym wyrzucaniem śmieci. Uświadamiają przy okazji członkom społeczności, że także mają wpływ na złapanie przestępców.

Zgłaszając nielegalne wyrzucanie śmieci mamy wpływ na walkę z procederem

Każdego roku w Szkocji odnotowuje się ponad 60 000 przypadków nielegalnego wyrzucania śmieci – zgodnie z danymi opublikowanymi przez Zero Waste Scotland. Usunięcie tych odpadów kosztuje ponad 8,9 miliona funtów z pieniędzy podatników.

Obecnie przestępstwa związane z nielegalnym wyrzucaniem odpadów przybierają wiele różnych form. Może być to składowanie odpadów na dużą skalę, błędne opisywanie odpadów w celu uniknięcia opłat, czy nawet nielegalny eksport odpadów.

Nielegalne wyrzucanie odpadów przybiera wiele różnych form
Nielegalne wyrzucanie odpadów przybiera wiele różnych form / fot. Shutterstock

Niestety procederami na dużą skalę zajmują się gangi, to one prowadzą fikcyjne usługi utylizacji odpadów bez posiadania niezbędnych zezwoleń na składowanie śmieci. Osoby prywatne także zaśmiecają środowisko wyrzucając odpady w miejscach, które nie są do tego przeznaczone.

Każdy z nas, jako członek społeczności, może jednak zgłosić nielegalny proceder związany z wyrzucaniem odpadów.

Strony internetowe: Environmental crime oraz Crimestoppers udostępniają wszystkie niezbędne informacje o zgłaszaniu przestępstw związanych z odpadami.

Zgłosić przestępstwo możemy także anonimowo dzwoniąc pod numer 0800 555 111 lub korzystając z formularza online.

Młodzież może również zgłaszać przestępstwa za pośrednictwem strony internetowej organizacji charytatywnej Fearless.org.

Kampania Crimestoppers

Angela Parker, która jest dyrektor organizacji charytatywnej Crimestoppers, powiedziała:

W ramach tej kampanii, prowadzonej wspólnie z Network Rail Scotland, rozmawialiśmy ze społecznościami dotkniętymi problemem masowego składowania odpadów. Wiele osób twierdziło, że widok stert śmieci sprawiał, że czuły się niepewnie i wpływał na ich zdrowie psychiczne.

Często przestępców stojących za tym procederem trudno zidentyfikować, ponieważ zazwyczaj podszywają się pod legalne firmy. Nielegalne składowanie odpadów to lukratywny biznes dla organizacji przestępczych. A magazyny i opuszczone miejsca są głównym celem maskowania tej działalności. Poważna i zorganizowana przestępczość związana z odpadami rośnie, często na skalę przemysłową – stwierdziła.

Chcemy, aby społeczności i przedstawiciele branży odpadowej zgłaszali się do naszej organizacji charytatywnej w 100 proc. anonimowo, jeśli wiedzą lub podejrzewają, kto składuje odpady na dużą skalę w Szkocji – dodała Parker.

