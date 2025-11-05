Groźne czarne wdowy mogą zadomowić się na Wyspach. Ich jad jest kilkanaście razy silniejszy od jadu grzechotnika!

Historia 28-letniej Crystal Rudd ze Spalding w hrabstwie Lincolnshire pokazuje, jak pozornie niegroźne ukąszenie przez pająka może przerodzić się w poważny problem zdrowotny. Trzeba na to szczególnie uważać ze względu na duży potencjał rozprzestrzeniania się czarnej wdowy na Wyspach – przestrzega Independent.

Jak opisało BBC, kobieta początkowo sądziła, że na jej palcu pojawił się zwykły pryszcz. Kiedy próbowała przebić go sterylną igłą, rana zaczęła puchnąć. Po kilku dniach cała ręka spuchła i zrobiła się czerwona, a ból promieniował aż do łokcia. Rudd trafiła do szpitala. Lekarze stwierdzili, że została ugryziona przez fałszywą czarną wdowę – pająka, który w ostatnich latach rozprzestrzenił się w Wielkiej Brytanii. Konieczna była operacja. Kobieta przyznała później, że po ukąszeniu miała wrażenie, jakby jej palec eksplodował.

- Advertisement -

Ten pająk dobrze czuje się w chłodzie – i coraz częściej w naszych domach

Fałszywa czarna wdowa, często mylona z prawdziwą czarną wdową, jest jednym z częściej spotykanych pająków na Wyspach. To gatunek pająka z rodzaju Steatoda (np. Steatoda grossa lub Steatoda bipunctata). Ma ciemny kolor (często brązowy lub czarny) i kulisty odwłok, co sprawia, że są mylone z prawdziwą czarną wdową.

Choć jej jad jest słabszy, u niektórych osób może wywołać silne reakcje – obrzęk, gorączkę i długotrwały ból. Gatunek ten dobrze przystosował się do umiarkowanego klimatu i potrafi przetrwać chłodne zimy. Dlatego coraz częściej pojawia się w domach, garażach i magazynach.

Jad kilkanaście razy silniejszy od jadu grzechotnika

O ile fałszywe wdowy już zadomowiły się w Wielkiej Brytanii, o tyle eksperci ostrzegają przed możliwością przybycia ich znacznie groźniejszych „kuzynów” – prawdziwych czarnych wdów. Przeciętna długość ciała dorosłej samicy wynosi 8–10 mm. Samce są zdecydowanie mniejsze. Charakterystyczny wygląd nadaje tym pająkom czerwona plamka w kształcie klepsydry.

Jad czarnej wdowy jest nawet 15 razy silniejszy niż jad grzechotnika i może spowodować skurcze mięśni, nudności oraz paraliż przepony. Jednak trzeba mieć na uwadze, że czarna wdowa sama z siebie raczej nie jest agresywna, a raczej leniwa i powolna, i atakuje dopiero wtedy, gdy poczuje się zagrożona.

Dla zdrowych dorosłych ukąszenie zwykle nie jest śmiertelne, ale poważnie zagraża dzieciom i seniorom. Czarne wdowy mogą przetrwać w klimacie podobnym do brytyjskiego, co budzi obawy, że gatunek ten wkrótce może stać się inwazyjny na Wyspach.

Chris Newman, dyrektor Krajowego Centrum Ochrony Gadów, ostrzega, że w przypadku ukąszenia przez któregokolwiek z tych pająków nie wolno stosować domowych metod – należy zachować spokój, unieruchomić ukąszoną część ciała i natychmiast udać się po profesjonalną pomoc medyczną.