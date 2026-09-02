Produkty do wapowania objęte podatkiem akcyzowym
Produkty do wapowania objęte podatkiem akcyzowym / fot. Shutterstock
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Nowy podatek akcyzowy na produkty do wapowania

Paulina Markowska
Paulina Markowska

HMRC przypomina sprzedawcom detalicznym o tym, aby przygotowali się na podatek akcyzowy na produkty do wapowania. Zacznie on obowiązywać już w przyszłym miesiącu.

Na miesiąc przed wprowadzeniem podatku akcyzowego od produktów do wapowania i programu opłat akcyzowych od wapowania (Vaping Duty Stamps Scheme), HMRC przypomina sprzedawcom detalicznym i hurtowym o konieczności przygotowania się na zmiany.

Niebawem wejdzie podatek akcyzowy na produkty do wapowania

HMRC zaapelowało do sprzedawców detalicznych i hurtowych o współpracę z dostawcami. Aby oferowane przez nich produkty do wapowania spełniały nowe wymogi.

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Nowa akcyza w wysokości 2,20 funta za 10 ml na produkty do wapowania, niezależnie od tego, czy zawierają nikotynę, czy nie, wejdzie w życie wraz ze wzrostem akcyzy na wyroby tytoniowe.

Stanowi to część szerszych planów rządu mających na celu stworzenie pokolenia wolnego od dymu tytoniowego. Będzie dotyczyło zwalczania wapowania wśród młodzieży i pomocy dorosłym palaczom w rzuceniu palenia.

Konsumenci w Wielkiej Brytanii zaczną dostrzegać zmiany w produktach i opakowaniach do waporyzacji od 1 października 2026 roku. Nastąpi to wraz z wejściem w życie podatku akcyzowego od produktów do waporyzacji i programu opłat akcyzowych od waporyzacji. HMRC poinformowało, że udostępni dalsze informacje, które pomogą zrozumieć zmiany.

Konsumenci zaczną dostrzegać zmiany w produktach i opakowaniach do waporyzacji od 1 października 2026 roku
Konsumenci zaczną dostrzegać zmiany w produktach i opakowaniach do waporyzacji od 1 października 2026 roku / fot. Shutterstock

Okres przejściowy – dla kogo?

Są firmy, które nie muszą ubiegać się o zatwierdzenie w ramach programu Vaping Products Duty ani Vaping Duty Stamps. Należą do nich te, które sprzedają lub dystrybuują wyłącznie hurtowo lub detalicznie produkty do wapowania z opłaconym cłem. Mogą one nadal kupować i sprzedawać istniejące, kwalifikujące się, nieoznakowane zapasy. Jednak w sześciomiesięcznym okresie przejściowym od 1 października 2026 roku do 31 marca 2027 roku.

Natomiast produkty do wapowania wyprodukowane w Wielkiej Brytanii lub importowane do niej w dniu 1 października 2026 roku lub później muszą posiadać ostemplowanie akcyzowe. Firmy, które nie przestrzegają nowych przepisów, mogą podlegać sankcjom cywilnym lub karnym.

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