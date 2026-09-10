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iPhone Duo od £1999 w UK. Za miesiąc ruszy przedsprzedaż

Marek Piotrowski
Marek Piotrowski

Pierwszy w historii Apple składany model iPhone’a, zaprezentowany 9 września 2026 roku. Ma konstrukcję przypominającą paszport — otwiera się i zamyka jak książeczka. Apple określiło go jako „najbardziej przełomowe doświadczenie iPhone’a od czasu oryginalnego iPhone’a”.

Co wiemy o iPhone Duo?

Telefon posiada z zewnątrz ekran 5,4 cala. Natomiast po rozłożeniu — ogromny, 7,6-calowy wyświetlacz. Jest to największy ekran w historii iPhone’ów, idealny do oglądania filmów, grania czy pracy wielozadaniowej.

Cena i warianty pamięci iPhone Duo w Wielkiej Brytanii

Pamięć 256GB – £1999
Pamięć 512GB – £2199
Pamięć 1TB – £2599
Pamięć 2TB – £3199

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Dla porównania: podstawowy iPhone 18 Pro kosztuje £1199, więc Duo jest o około £700 droższy od najtańszego modelu Pro.

Aalitycy z IDC spodziewali się ceny na poziomie $2500, więc Apple wyceniło urządzenie niżej niż przewidywano, mimo że konkurencyjny Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra kosztuje $2099. Apple wchodzi więc do segmentu składanych telefonów jako ostatni z dużych producentów (Google Pixel Fold zadebiutował już w 2023 roku), ale z ceną poniżej oczekiwań.

Specyfikacja techniczna

Procesor A20 Pro (ten sam co w iPhone 18 Pro), nowy modem C2, nowy system chłodzenia dający o 35% wyższą wydajność w dłuższym użytkowaniu niż iPhone 17 Pro, Touch ID (nie Face ID), dwa aparaty tylne 48MP i dwa aparaty przednie, MagSafe. Dostępne kolory: biały (star white) i granatowy (night sky).

Ważna nowość wizerunkowa: to pierwsza duża prezentacja produktowa Apple pod wodzą Johna Ternusa jako nowego CEO — tylko osiem dni po przejęciu stanowiska po Timie Cooku.

W UK w przedsprzedaży

Przedsprzedaż (pre-order) będzie dostępny od 16 października 2026. Natomiast sprzedaż w sklepach: od 23 października 2026.

 

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